 Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов, - волонтер Руденькая. ФОТО

Об этом сообщила волонтер Татьяна Руденькая на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Боль... Хана не стало. Похороны / поминки будем организовывать мы, сослуживцы 90-го бата, волонтеры, друзья! С разрешения всех, кто помогал на спасение Хана, мы используем эти средства на погребение. Кто хочет помочь 4149629383767209 Грубенюк. Все, что останется, будет передано Виталию Баранову и будет направлено на памятник! Когда состоится погребение сообщу, как узнаю. Друг, в памяти останется твоя широкая и добрая улыбка... и как ты в последний раз сжал мне руку в реанимации... Покойся с Богом", - сообщила волонтер.

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11 ноября волонтер Татьяна Руденька сообщила, что в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, воина 90-го батальона Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги - в коме и на аппаратах искусственной вентиляции. 11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 годов рождения. Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт. Поэтому мужчина приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.