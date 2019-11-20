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 Депутата Кременчугского райсовета нашли застреленным в автомобиле. ФОТО

В Кременчуге Полтавской области сегодня около полудня был найден застреленным в собственном автомобиле депутат Кременчугского райсовета, предприниматель Андрей Гаврилов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

В пресс-службе полиции города сообщили, что депутата обнаружили застреленным из огнестрельного оружия в закрытом изнутри и заведенном автомобиле.

Полиция рассматривает версию суицида.

Андрей Гаврилов был физическим лицом-предпринимателем, главой комиссии по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией Кременчугского райсовета.

В Кременчугский райсовет он был избран в 2015 году от политической партии "Украинское объединение патриотов "УКРОП".

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Депутата Кременчугского райсовета нашли застреленным в автомобиле 01
Депутата Кременчугского райсовета нашли застреленным в автомобиле 02

Источник: https://censor.net.ua/p3160761
 
 
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Рюкзаковцам одни суицыдники мерещаться.
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бабло делили, крысятничали,но только не за народ погиб депутат
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А где второй ключ от машины (третий, четвертый). Закрыть машину "изнутри" можно и снаружи
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Служил Гаврилов депутатом
Гаврилов депутатом был....
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Епта, мусора, все все ж элементарно!
Застрелился с двустволки в спину 2..3 раза.. Затем контрольный себе в затылок - на всякий случай.. После чего решил погреться в машине: сел, закрылся изнутри - холодно ж на улице поди...
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Ела, грызла, кусала совесть четыре года и...заела.
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