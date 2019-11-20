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 Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призывал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Днепропетровской области СБУ задержала жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ распространял в социальных сетях публичные призывы к совершению террористических актов в День достоинства и свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы "Сапфир", созданной ГУ Генштаба ВС РФ. На сотрудничество согласился с идеологическим соображениям.

По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня достоинства и свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования. В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно было негативно повлиять на международный имидж Украины в мире.

Специалисты Службы безопасности Украины в сфере информационной безопасности разоблачили замысел сотрудников спецслужб РФ и блокировали деятельность их агента-провокатора. Следователями украинской спецслужбы проведен обыск по адресу проживания злоумышленника, изъята компьютерная техника, на которой хранятся исчерпывающие доказательства, необходимые для досудебного расследования.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровщины грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призывал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3160742
 
 
 Топ комментарии
 
Обращаюсь к сотрудникам СБУ - парни, не нужно прятать лицо сепара. Пусть все увидят "героя". Через неделю его выпустит под залог наш "самый гуманный" суд и животное продолжит свою антигосударственную подрывную деятельность. А когда его лицо будет видно, даже если его отпустит судья, граждане смогут всегда подойти и "провести разъяснительную беседу" Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призвал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8140
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Молодці СБУ, нищить пророгату гидоту!!!!
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красиво написано
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Патриота и грамотного не спровоцируешь. Ну и нищета ,тоже наш враг.
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Молодці СБУ, нищить пророгату гидоту!!!!
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Обращаюсь к сотрудникам СБУ - парни, не нужно прятать лицо сепара. Пусть все увидят "героя". Через неделю его выпустит под залог наш "самый гуманный" суд и животное продолжит свою антигосударственную подрывную деятельность. А когда его лицо будет видно, даже если его отпустит судья, граждане смогут всегда подойти и "провести разъяснительную беседу" Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призвал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8140
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Прячут актёра, не понятно что ли?
Вешают лапшу про свою работу, чтобы денег больше выделели в бюджете
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Лицо открывать нельзя. Это комедия дель арте. В следующий раз этого паренька поймают при расклеивании листовок, отравлении пищи в столовке, или при закладке мины на ж/д путях.
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соевые мыролюбные реформисты потеряли одного свиненка.
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Судя по фото - постановка, як с Бабченко.
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5 лет маловато, надо закон усовершенствовать до 10 лет.
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Всего одного, странно. Да только на цензоре в комментах 20-30 постоянно призывают к насилию и свержению укр.власти
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Лише так - День УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ Гідності.
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почему замазали его рожу??? народ должен видеть этих мракобесов! им нельзя давать тут жить потом спокойно! если не постанова, то его нужно на ПЖ сажать или в РФ выкинуть!
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Це має бути стаття за зраду, а ще краще за тероризм. Давно треба створити спеціальний суд - трибунал з суддями -патріотами і проводити судові процеси з телепередачами, щоб всім цим падлюкам було наглядно показано що іх чекає. Але поки в Украіні до влади приходять відверті іі вороги, доти й будуть себе так безпечно поводити всі ці провокатори.
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Та вы сейчас рабиновича на ZIKe посмотрите,там похлеще! Призывы к неповиновению и свержению законной власти. И ничего, никакого СБУ
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