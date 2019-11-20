EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1274  15
Все про:провокация (1254) СБУ (14033) теракт (2025) ФСБ (1404)

 Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призвал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Днепропетровской области СБУ задержала жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ распространял в социальных сетях публичные призывы к совершению террористических актов в День достоинства и свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы "Сапфир", созданной ГУ Генштаба ВС РФ. На сотрудничество согласился с идеологическим соображениям.

По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня достоинства и свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования. В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно было негативно повлиять на международный имидж Украины в мире.

Специалисты Службы безопасности Украины в сфере информационной безопасности разоблачили замысел сотрудников спецслужб РФ и блокировали деятельность их агента-провокатора. Следователями украинской спецслужбы проведен обыск по адресу проживания злоумышленника, изъята компьютерная техника, на которой хранятся исчерпывающие доказательства, необходимые для досудебного расследования.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровщины грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-глава Апелляционного суда Чернушенко, которого в 2015-м подозревали в работе на ФСБ, подал иск против Нацполиции и СБУ

Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призвал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3160742
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
после воскресения аркаши бабченко любую информацию службы бряхни украйны можно воспринимать исключительно, как баттл
 показать весь комментарий
 
 
кацап, що ти мелиш?? хто такий путін, краще промов?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ты хто такой? агент путенський?
 показать весь комментарий
 
СБУ давай конкрентные дела а не сопли для публики! У Вас работы на 24 часа в каждые сутки!!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
красиво написано
 показать весь комментарий
 
Патриота и грамотного не спровоцируешь. Ну и нищета ,тоже наш враг.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да и не патриота грамотного тоже. Там кукушкин какой-то. Ему не ФСБ ему дало задание, а такие же кукушкины из соцсетей. Ну а СБУ слепило свою подходящую версию.
 показать весь комментарий
 
Молодці СБУ, нищить пророгату гидоту!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Обращаюсь к сотрудникам СБУ - парни, не нужно прятать лицо сепара. Пусть все увидят "героя". Через неделю его выпустит под залог наш "самый гуманный" суд и животное продолжит свою антигосударственную подрывную деятельность. А когда его лицо будет видно, даже если его отпустит судья, граждане смогут всегда подойти и "провести разъяснительную беседу" Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призвал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8140
 показать весь комментарий
 
 
почему скрываете лица ублюдков? хероев надо знать в лицо
 показать весь комментарий
 
Да тут на Цензоре таких засранцев окопалось бесчисленное множество.
 показать весь комментарий
 
да их вонючек и на цензоре немало ошивается.... Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призвал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ - Цензор.НЕТ 825...
 показать весь комментарий
 
соевые мыролюбные реформисты потеряли одного свиненка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх