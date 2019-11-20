EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1622  11
Все про:нападение (1790) Нацполиция (10432) Черниговщина (606) РАГС (2)

 Мужчина с ножом набросился на сотрудницу РАГСа в Черниговской области и нанес ей около 10 ножевых ранений, - Нацполиция. ФОТО

Работницу РАГСа госпитализировали в больницу. Нападение произошло в госучреждении в рабочее время на глазах посетителей, в том числе детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу государственного учреждения и около десяти раз ударил ее ножом в различные части тела, а затем исчез в неизвестном направлении. О происшествии в полицию сообщили врачи, которые оказывали потерпевшей первую помощь. Медперсонал реанимационного отделения районной больницы предоставил женщине помощь, пока жизни и здоровью пациентки угрозы нет.

В Козелецком отделении полиции немедленно были созданы поисковые группы, в которые вошли участковые офицеры и оперативники. К поискам злоумышленника подключилась даже "Муниципальная стража" и частная охранная фирма. Полиция перекрыла въезды-выезды из города, фото мужчины моментально облетело поселок.

Мужчина до вечера скрывался от правоохранителей и возмущенных граждан, но полиция все же задержала его. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство с правовой квалификацией "покушение на убийство".

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Мужчина с ножом набросился на сотрудницу РАГСа в Черниговской области и нанес ей около 10 ножевых ранений, - Нацполиция 01
Мужчина с ножом набросился на сотрудницу РАГСа в Черниговской области и нанес ей около 10 ножевых ранений, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3160732
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зе виборець, все до тями прийти не можуть
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отказала 2 раза.
 показать весь комментарий
 
Какой то не "современный" посетитель.. Сейчас в моде гранаты, а нож это из прошлой жизни ( века)
 показать весь комментарий
 
Чого тобі кацапе в спамі не сидиться...
 показать весь комментарий
 
 
Непонятная реакция. Сейчас сообщения о применении гранат в быту чаще чем применение ножа в разы. Хотя может у вас в кацапастане это и не так. Тут не могу спорить, не в курсе. Привет Тамбову.
 показать весь комментарий
 
скоро 90-тые будут вспоминаться как спокойное время......
 показать весь комментарий
 
Тогда интернета не было, если сейчас интернет не читать , то спокойно будет.
 показать весь комментарий
 
Так, раніше і в постолах ходили, і жопу лопухом витирали.
 показать весь комментарий
 
Довели народ, с ножами начинают резать кого попало. Остается только раздать населению огнестрельное оружие и посмотреть, что из этого получится. Паф-паф-паф будут звучать непрерывно
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх