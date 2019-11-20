 РФ может подать ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года, - суд ООН. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением от 8 ноября 2019 года Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, определил 8 декабря 2020 года крайним сроком для подачи контрмеморандума Российской Федерации по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации "Украина против Российской Федерации", - говорится в документе.

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Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.