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 Политика Украины, За рубежом
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 РФ может подать ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года, - суд ООН. ДОКУМЕНТ

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге до 8 декабря 2020 года ждет от России ответный меморандум на иск Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением от 8 ноября 2019 года Международный суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, определил 8 декабря 2020 года крайним сроком для подачи контрмеморандума Российской Федерации по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации "Украина против Российской Федерации", - говорится в документе.

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РФ может подать ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года, - суд ООН 01
РФ может подать ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года, - суд ООН 02

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Напомним, Международный суд ООН 8 ноября объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/p3160730
 
 
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Ой... не об этом щас... Не об этом...Нам бы "формата" дождаться, да покаяться, (на колнках, а лучше в позе пьющего оленя) да помириться, да на радостях - отростком по роялю, да Впопу-членцев в парламент, и поглубже их, туда!
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Стандартная практика - когда ответчик подает свое возражение на иск...
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думаю ***** скорее своей смертью сдохнет, чем закончится этот суд....
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Неправильна відповідь. Не буде ні того, ні того. Суд не закінчиться, двійники путіна не переведуться РФ може подати відповідь на позов України до 8 грудня 2020 року, - суд ООН - Цензор.НЕТ 9419
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цей суд не над ****** а над державою тероррист Росією!!!!! почнемо ми, а далі підтянуться Сірія,Грузія,Молдова і так д... за все кацапам прийдеться платити,рано чи пізно....
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