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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:G7 (330) МВФ (2759)

 Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущих реформ в Украине, - послы G7. ФОТОрепортаж

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) в среду, 20 ноября, утром провели встречу с миссией Международного валютного фонда, в ходе которой выразили поддержку соглашения Украины с МВФ.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Твиттере, передает Цензорн.НЕТ

"Встреча G7 с миссией МВФ в Украине, сегодня утром. G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которая принесет долговременную пользу Украине", - сказано в заявлении.

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Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущих реформ в Украине, - послы G7 01
Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущих реформ в Украине, - послы G7 02
Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущих реформ в Украине, - послы G7 03
Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущих реформ в Украине, - послы G7 04

Источник: https://censor.net.ua/p3160720
 
 
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Боже, какой сраный пафос! И вот ЭТО дало ему 75%???
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""Встреча G7 с миссией МВФ в Украине, сегодня утром. G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которая принесет долговременную пользу Украине", - сказано в заявлении."?
В жопу послов, в жопу G7 и в жопу МВФ!
Главное - вернуть приват Бене и посадить Пороха, а там хоть трава не расти!
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