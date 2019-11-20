 Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущих реформ в Украине, - послы G7. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Твиттере, передает Цензорн.НЕТ

"Встреча G7 с миссией МВФ в Украине, сегодня утром. G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которая принесет долговременную пользу Украине", - сказано в заявлении.

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