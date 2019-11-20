 Новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущих реформ в Украине, - послы G7. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Твиттере, передает Цензорн.НЕТ
"Встреча G7 с миссией МВФ в Украине, сегодня утром. G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которая принесет долговременную пользу Украине", - сказано в заявлении.
https://www.youtube.com/watch?v=BBkVme1KW1E
В жопу послов, в жопу G7 и в жопу МВФ!
Главное - вернуть приват Бене и посадить Пороха, а там хоть трава не расти!