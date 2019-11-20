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Все про:Киевская область (1809) МВД (7995) нападение (1790) Нацполиция (10432)

 Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

В Яготине Киевской области вооруженный мужчина напал на полицейских, освобождая задержанного злоумышленника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел мужчина с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции.

В тот день в городе Яготин полицейские задержали злоумышленников, которые в Переяславе с оружием напали на одно из предприий, которое занимающеся горюче-смазочными материалами.

Приведя оружие в боевую готовность, нападающий требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

"Полицейские сработали профессионально. "Освободителя" быстро обезвредили бойцы корпуса оперативно-внезапного действия, забрали у него оружие и одели наручники. В качестве вещественного доказательства у него изъято устройство для отстрела резиновыми пулями "ПМР", - говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

По факту угрозы правоохранителям и самовольное присвоение властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. По этим двум статьям УК мужчине объявлено о подозрении.

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Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3160709
 
 
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позбавити всіх пільг і на загальну зону цього підараса Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7038
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Подельников спасал, видимо. Это все, что нужно знать об МВД.
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собутильник, бойовиків надививсь по пяні
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Пенсионеры озверели с пистолетами бегают Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 962
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Лишить его статуса бывший мент, присвоить новый - идиот!
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Подельников спасал, видимо. Это все, что нужно знать об МВД.
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А почему не открыли огонь на поражение?
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колись один мєнт ,на моє питання, чого у них так багато дебілів?
відповів -- а деж хороших брати? тут же потрібне поєднання фізичного і розумового розвитків одночасно, що є несумісним
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Чомусь у цивілізованих країнах нормальних людей для поліції знаходять. Тільки у нас Аваков, Ківа, Аброськін...
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у нас карма особлива. Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3984 в цивілізовних країнах до поліції ще не таак просто і попасти.
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Так в МВД... на зависть. Работа трудная и вредная.
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Ага, а мы с тобой на греках, немцах, поляках и т.д. с 12-часовым рабочим днем, как на курортах.
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50-летний пенсионер... хотя судя по всему на нем пахать можно!
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Та ну его! У него ж башки нет, напрочь! Он тебе ТАК вспашет, что рад не будешь.
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Сейчас некоторые персонажы Цензора начнут волать , что этот поц с Домбаца.
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