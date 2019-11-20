 Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел мужчина с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции.

В тот день в городе Яготин полицейские задержали злоумышленников, которые в Переяславе с оружием напали на одно из предприий, которое занимающеся горюче-смазочными материалами.

Приведя оружие в боевую готовность, нападающий требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

"Полицейские сработали профессионально. "Освободителя" быстро обезвредили бойцы корпуса оперативно-внезапного действия, забрали у него оружие и одели наручники. В качестве вещественного доказательства у него изъято устройство для отстрела резиновыми пулями "ПМР", - говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

По факту угрозы правоохранителям и самовольное присвоение властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по ч. 1 ст. 345 и по ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины. По этим двум статьям УК мужчине объявлено о подозрении.

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