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 Учения для общевойскового резерва ОМБ прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Донбассе провели учения общевойскового резерва отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, по легенде, противник продолжает вооруженный конфликт на территории Донецкой области вдоль линии фронта. В одном из населенных пунктов он сосредоточивает основные силы и готов перейти в атаку, пытается прорвать оборону первого эшелона наших войск проходом через минные заграждения силами танкового батальона. Далее он продолжает наступление и закрепляется на выгодном рубеже.

Вместе с тем по сигналу тревоги в район сосредоточения отправляются резервы командира бригады. Подразделения готовят технику к применению, выходят на огневой рубеж и наносят максимальное огневое поражение наступающему противнику. Уже после окончания контратаки происходит восстановление войск для обороны переднего края.

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Во время занятия отработали выход танковых подразделений на огневой рубеж и стрельбу с закрытых огневых позиций, а также преодоление минно-взрывных заграждений. Инженерно-саперные подразделения бригады тренировались действовать на минных полях во время наступления.

"Сначала бригадные саперы отработали разминирования противотанковых участков местности, чтобы пройти его бронетехникой. В дальнейшем были отработаны действия с зарядом разминирования ЗРП "Тропа". Этот способ используют, когда во время наступления надо создать для личного состава проход через минно-взрывные заграждения", - пояснил заместитель командира отдельной механизированной бригады.

После преодоления минных заграждений одно из танковых подразделений вышло на огневой рубеж, нанесло поражение противнику и отошло в безопасный район на доукомплектование. В то же время другая танковая рота обошла противника, который этого не ожидал, с флангов и обстреляла, нанеся ему серьезные потери.

"Во время учений прежде всего отработана мобильность, быстрота действий и взаимодействие подразделений. Тренировке резервов в соединении уделяем много внимания, поэтому подобные мероприятия проводим, как минимум, раз в месяц как днем, так и ночью. Мы обязаны это делать для того, чтобы военные, которые находятся в окопах на передовой были уверены, что общевойсковой резерв в любом случае заблаговременно подойдет и окажет необходимую помощь", - подытожил заместитель командира бригады.

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Учения для общевойскового резерва ОМБ прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС, - Минобороны 01
Учения для общевойскового резерва ОМБ прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС, - Минобороны 02
Учения для общевойскового резерва ОМБ прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС, - Минобороны 03
Учения для общевойскового резерва ОМБ прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС, - Минобороны 04

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Учения для общевойскового резерва ОМБ прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС, - Минобороны 05
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3160705
 
 
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