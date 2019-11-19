 На Одесчине у предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов, изъята сельхозпродукция на 21,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена местная компания, должностные лица которой уклонились умышленно от уплаты почти 5 млн. грн. В частности, фигуранты в январе - декабре 2018 года занижали объемы поставок от реализации ТМЦ и не отражали в отчетности полные суммы доходов, начисленных в пользу физических лиц, в результате чего уклонились от уплаты НДС, НДФЛ и военного сбора на общую сумму почти 5 млн грн.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговой милицией разоблачена схема присвоения средств госпредприятий через систему тендерных закупок на 80 млн грн. ФОТО

По результатам обысков, проведенных в офисных, складских помещениях предприятия и по месту жительства фигурантов, изъято и передано на ответственное хранение черновые записи, налоговые и бухгалтерские документы, 53,2 тонны кукурузы, 254 тонны гороха, 108 тонн семян подсолнечника, 260,9 тонны нута.

Также смотрите: В одесской сети аптек, владельцы которой уклонялись от налогов и продавали контрабандные лекарства, изъято продукции на 7 млн грн. ФОТО





Общая стоимость изъятой с/х продукции составляет 21,8 млн грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Смотрите также: На Сумщине налоговой милицией ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси на 50 млн грн. ФОТО