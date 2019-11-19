EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  2069  25
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3677) Коломойский (1252) Путин (25168) Тимошенко (24377) фотожаба (9567) Стефанчук Руслан (98)

 Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Все решаем!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Замминистра Клитина попала на должность через кровать": Исключенный из СН депутат Поляков обнародовал аудиозаписи Юзика. АУДИО (обновлено)

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Сладенькое самим нужно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: У Тимошенко такая фигура, потому что ей не дают сладенького

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим: якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога. АУДИО

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Тяжелое наследие режима Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним", - "ЧЕСНО"

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Все от таланта зависит...

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Неблагодарный!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Виновен!

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Заседание фракции

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Порошенко виноват...

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без сладенького, Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Украина и балласт

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3160623
 
   
 Топ комментарии
 
на первом месте - горящие пердаки зебилов в коментах к єтой и прочим новостям))
И єто они еще счета за комуналку за листопад не бачили. особенно "вчителя"))

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7881
 показать весь комментарий
 
Юзика з Колоною на 1-ше місце Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2230
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на первом месте - горящие пердаки зебилов в коментах к єтой и прочим новостям))
И єто они еще счета за комуналку за листопад не бачили. особенно "вчителя"))

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7881
 показать весь комментарий
 
 
Старший сказав, що вчителів забагато! Старший сказав!
 показать весь комментарий
 
 
Він шо, Атлант?
Це мішок з гівном, як виявилось Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6961
 показать весь комментарий
 
Неужели зелекторат умнее, чем тот, который выбирал Зелемойского? :D
 показать весь комментарий
 
 
Який же чесний та й правдивий срашанець попався...
 показать весь комментарий
 
 
(не)продажное дно зебилов:
ХНУПС - это Харьковский национальный университет Воздушных Сил
Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3281

Игорь Ерёменко: Это жесть. Не прошло и полгода, как вернулся в военную столовую совок. Слава ЗЕ!!! Слава зеле-филам. Порох так воровал, что перед обедом сперва фотографировали ту красоту, что давали курсантам, а только потом ели. А теперь... Пришли те, кто "не ворует" и жить стало веселее, "изобилие". Слов нет, кричать хочется: люди, очнитесь. Хакнули целую страну! Это же переворот, только в более изощрённой, или скорей всего, извращённой форме, потому, что исполнителем сего была сама жертва. А заказчик его и спонсор - страна агрессор! С*ка, тупые зеле-филы, что вы натворили?! С*ка, С*ка,
https://ibigdan.livejournal.com/24374316.html
 показать весь комментарий
 
Там ще десь на гілці є жаба Клован з Каргою складають договір оренди))
 показать весь комментарий
 
 
Слуга Народу - Юрій Корявченков - 33 округ Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4678
Вподобати сторінку

3 год ·

Добрый день!
И снова очередной раздутый инфоповод, притянутый за уши! Не даёт покоя нашим «доброжелателям» деятельность слаженной команды. Не привыкли они к честной конкуренции и не готовы расстаться со схемами, барышами, нажитыми «непосильным трудом» за многие годы их власти.

Все обсуждают так называемый «скандал». Скандал в чем? Депутаты, которым доверяют 63% нашего города, обсуждают перезапуск системы. Говорят о том, что люди не доверяют полиции и прокуратуре. Что эти органы власти должны работать вместе и помогать друг другу в истреблении наркомании, незаконных игровых залов, порностудий, прекращении незаконных операций с металлоломом и пресечении всех коррупционных схем в нашем городе.
О том, что нельзя людям жить в постоянном страхе, и о том, что правоохранительные органы должны заниматься своей работой и служить на благо граждан Украины.
Ваши сфабрикованные материалы - это знак, что мы делаем все правильно и останавливаться не собираемся!


І ПОНЕСЛОСЬ!!!!!!!!

Микола Скиба Юзик! Это Мехлис писал или Троцкий )) ну, нельзя держать людей за яйца и оставаться незабрызганным.. Кто-то брызнет, кто-то плюнет. А на счёт металлома надо не кручиниться, ни корячиться... Работать надо! Тяжело и сознательно. А на вас посмотреть - так не нужно ничего и фабриковать.... посмотри в почту (до , когда я ещё верил) Там понятными буквами : Ой , куда же ты Юрец, ой, куда ты?! не ходил бы ты, дружок во солдаты... И действтельно охренительно: человеку предлагают даже не илею а индею ( ВОТ ТАК, ЧТОБЫ ТЫ ЕЩЁ И СЛОВАРИК ОТКРЫЛ)., А ОН ПОСЛЕДНИЙ ГВОЗДЬ В ГРОБ 95-ГО ВГОНЯЕТ. ну, ХОТЬ МАТОМ ОТЗОВИСЬ, в доску гроба за.. "НА бис")))

2

Приховати або поскаржитись на це

Подобається
· Відповісти · Переглянути переклад · 2 год

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 375

Артем Шишак https://t.me/dark_k/381

Приховати або поскаржитись на це

T.ME

Telegram: Contact @dark_kTelegram: Contact @dark_k
1

Подобається
· Відповісти · 1 год

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 375

Артем Шишак Скажите это запись подлинная? Каким образом она сфабрикована?
После такого пропадает вера в изменение в нашей власти, ****@т и ****@т - нечего не меняется.
Неужели чтобы быть с какой то женщиной нужно отдать ей должность заместителя министра!?

1

Приховати або поскаржитись на це

Подобається
· Відповісти · Переглянути переклад · 1 год

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 375

Наталья Стецун Не сильно хвастаетесь ,процент доверия к вашей команде падает с огромной скоростью!!
Мне стыдно за свою страну
Вы предали своих избирателей и продали свою родную землю.
Ганьба!!!!!

1

Приховати або поскаржитись на це

Подобається
· Відповісти · Переглянути переклад · 1 год

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 375

Света Рябинина Наталья Стецун какая грозная вазочка с цветочками!😲🤣

Приховати або поскаржитись на це

Подобається
· Відповісти · Переглянути переклад ·
 показать весь комментарий
 
 
А знаєте о мене найбільше дивує?
Як та кізонька у цього жиртресту серед жирових відкладень причинне місце змогла відшукати?
 показать весь комментарий
 
Шукач. Книга загадок у картинках
Код товару: ІМ-00098386

Автор: Джин Марцолло

Видавництво: COOP Media199 грн

Тяжелое наследие режима Порошенко, Тимошенко без "сладенького", Украина и балласт. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6630

Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет
https://www.youtube.com/watch?v=VeZEFvRTUUk
 показать весь комментарий
 
Петра не хватает,а так бы было Три толстяка
 показать весь комментарий
 
 
Не хватает ещё одного Стефанчука - в кадр не влез.
 показать весь комментарий
 
 
Актуально........, НО
было бы смешно, если бы не было так грустно(с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх