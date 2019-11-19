EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  387  1
Все про:Ян Осока (873) 14 отдельная механизированная бригада (44)

 Погибшего украинского воина Артема Соколова похоронили в Киевской области. ФОТОрепортаж

19 ноября, в селе Сущаны Кагарлицкого района Киевской области, состоялись похороны украинского воина Артема Ивановича Соколова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Артем Соколов, 1987 года рождения, житель Киева, сержант, военнослужащий 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, который погиб 16 ноября во зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Артем Соколов родился 06.11.1987 года в селе Сущаны. 2006 закончил Ржищевский гуманитарный колледж по специальности учителя трудового обучения, черчения, физкультуры. После срочной армейской службы работал водителем, охранником на частных предприятиях, с 2012 - водителем-экспедитором, а впоследствии менеджером по логистике на предприятии "Райский источник". В 2015-2016 годах проходил службу по мобилизации, участвовал в АТО, был удостоен 5 негосударственных наград. В последнее время проходил службу по контракту.

Похоронили Артема Соколова на сельском кладбище, рядом с могилами родителей. У него остались жена и двое детей.

Читайте также: Воин 14 ОМБр Артем Соколов погиб 16 ноября от пули вражеского снайпера на Луганщине. ФОТО

Погибшего украинского воина Артема Соколова похоронили в Киевской области 01
Погибшего украинского воина Артема Соколова похоронили в Киевской области 02
Погибшего украинского воина Артема Соколова похоронили в Киевской области 03
Погибшего украинского воина Артема Соколова похоронили в Киевской области 04
Погибшего украинского воина Артема Соколова похоронили в Киевской области 05
Погибшего украинского воина Артема Соколова похоронили в Киевской области 06

Фото - Наталья Кравец.

Источник: https://censor.net.ua/p3160620
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх