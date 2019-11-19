EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  887  14
Материалы по теме:
Все про:конкурс (814) артиллерия (204) ВСУ (388)

 В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. ФОТОрепортаж

В Вооруженных Силах Украины продолжается конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. Соревнования проводятся по пяти категориям в соответствии с родом артиллерии: минометная, прицепная, самоходная, реактивная и противотанковая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

В информации отмечается: "За звание лучшей артиллерийской батареи в каждой из категорий и номинаций борются подразделения Сухопутных войск ВС Украины, ВМС ВС Украины и командования десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины.

Этот конкурс проводится ежегодно и уже стал традиционным. Его цель - не только определить победителей, но и на примере лучших способствовать повышению заинтересованности личного состава в углублении своего профессионального уровня. А само участие в таких соревнованиях помогает выработать и закрепить твердые практические навыки обращения со штатным вооружением и военной техникой.

Судьи проверяют профессиональные умения команд в тактической, индивидуальной, специальной и спортивной номинациях. Всего участие в конкурсе принимают четырнадцать артиллерийских подразделений".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морские пехотинцы завоевали первенство в конкурсе на лучший артиллерийский расчет ОТГ "Восток". ФОТОрепортаж

В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 01
В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 02
В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 03
В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 04
В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею 05

Источник: https://censor.net.ua/p3160604
 
   
 Топ комментарии
 
А сивохо думает,что мы помиримся.Забудем и простим.Он дурак?
 показать весь комментарий
 
Бажанл сняряди в лугандонію направляти.
 показать весь комментарий
 
Дикари...ну если они в Сирии после ухода америкосов в ихнем мусоре брошеном на базе копались, то что тут за корабли говорить....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бажанл сняряди в лугандонію направляти.
 показать весь комментарий
 
 
А сивохо думает,что мы помиримся.Забудем и простим.Он дурак?
 показать весь комментарий
 
 
Господи! Ну як ти міг послати нам цього дебіла в президенти?!

ЗА ЩО?
Спочатку браслєтікі, зараз не голиться, до Нормандського саміту може вже й дупу підтирати не буде?
Чума якась.

В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 9673
 показать весь комментарий
 
 
а ми йому цензорних форумчан подаруємо вони ту дупу не тільки підітруть но і розцілують.
я не брешу? зефани?
 показать весь комментарий
 
 
Сиськи поголив і ладно!

А так ще й сраку продєпєлірує

А покакає, то вобще красвчік будєт.

P.S. Взагалі-то це не президент Чехії (Мілош Земан) .. а прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш ..! Але ЗЕдегенератам пофіг. Вони по клавішах членом грають.
 показать весь комментарий
 
Спочатку була така інфа від офісу препіЗЕдента. Пізніше виправили.

В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 8039
 показать весь комментарий
 
 
Та им там ОП один х_р, с кем ***** сказал встретиться - с тем и встречается В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею - Цензор.НЕТ 6744
 показать весь комментарий
 
так само віддавали техніку з криму якщо хто забув
 показать весь комментарий
 
 
Дикари...ну если они в Сирии после ухода америкосов в ихнем мусоре брошеном на базе копались, то что тут за корабли говорить....
 показать весь комментарий
 
 
найкуращою визнаю ту бригаду яка не промахнеться по офісу приЗЕдинта так щоб шмарклі аж до Дніпра летіли
 показать весь комментарий
 
......а тот кто победит , ПОРУЧИТЬ ПЕРЕБИТЬ крымский хвост !!!
 показать весь комментарий
 
В СА это был день отдыха сугубо для артелеристов. От гремели пушки золотых богов.
 показать весь комментарий
 
 
СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ АРТИЛЕРИСТАМ!!! Кожний постріл сепару в жопень.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх