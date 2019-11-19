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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украина закупит у Франции 20 патрульных катеров OCEA, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Франция подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных катеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Большое межправительственное рамочное соглашение между Украиной и Францией относительно официальной поддержки в усилении системы морской охраны и безопасности границ подписано 19 ноября в Париже во время правоохранительной выставки Milipol 2019. Документ подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер", - говорится в сообщении.

Планируется, что корабельный состав Госпогранслужбы Украины пополнится 20 сверхсовременными 32-метровыми патрульными кораблями компании ОСЕА. Они будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Украина закупит у Франции 20 патрульных катеров OCEA, - МВД 01

"Сегодня был подписан контракт с компанией ОСЕА на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров", - отметил Аваков.

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По его словам, предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и потребностей ГПСУ, а Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и частичную локализацию, 25%, производства в Украине.

"Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом, мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине. Ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этого контракта мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе", - подчеркнул министр.

Украина закупит у Франции 20 патрульных катеров OCEA, - МВД 02

По условиям соглашения, дополнительная комплектация катеров будет украинской - маленькие скоростные лодки, которые изготавливаются в Харькове, оружие также будет отечественное.

"Проект стоит 136 миллионов евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% - это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами. Контракт включает в себя закупку катеров, обучение персонала и техническое обслуживание", - сообщил Аваков.

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Так, проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Отмечается, что корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны ГПСУ - Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.

Украина закупит у Франции 20 патрульных катеров OCEA, - МВД 03

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что корпуса катеров будут изготовлены из морского алюминия, чтобы сделать их более легкими и маневренными.

"Это новейшие тенденции в производстве. Алюминиевые корпуса дают меньшую осадку, то есть суда могут работать на мелководье. Это экологичный материал и его можно длительное время эксплуатировать. Мы исследовали опыт использования таких лодок. Кроме того, это прекрасная возможность для нашего судостроения не только возобновить производство, но и привлечь новые технологии", - сказал замминистра. 

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Украина закупит у Франции 20 патрульных катеров OCEA, - МВД 04

Источник: https://censor.net.ua/p3160542
 
 
 Топ комментарии
 
Это хорошо . А нельзя у них купить главнокомандующего ?
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Авакян мабуть отримав відкат. За лояльність платять можливістю украсти.
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Это хорошо . А нельзя у них купить главнокомандующего ?
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ну хотя бы главного мента и главного политика.
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в ході війни російські терористи знищили ракетою катер ДПСУ і купляти нові катери без захисту від ракетної зброї - це злочин! Катери мають мати системи РЕБ, які не дозволять ракетам наводитись на катер, мають бути змонтовані системи постановки пасивних та активних візуальних та електро-магнітних перешкод, які дозволять катеру вийти з зони обстрілу неушкодженим. Катери мають бути захищені від влучання зенітних ракет терористів, мають бути водонепроникні переборки в корпусі, має бути зроблений бронекорпус з алюмінію та пластика і кевларовий захист на стінках катеру, для зменшення впливу уламків від вибуху зенітної ракети поруч з катером. Закупівля катерів для ДПСУ для умов війни це непросте завдання і схоже влада його провалила!
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Краще на відібрані у авякяна наркодолари відродити ядерний щит середньої дальності на основі надзвукових ракетних носіїв!
Тоді й на катерах хрюнцюзьких можна буде рибалити хоч біля новоросійська! Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС - Цензор.НЕТ 5944
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Микрона на Макрона поменять? Разница не большая..
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А Франція хіба щось вигравала після часів Наполеона?

WWI -- "виграли" завдяки тому, що обдурили німців з т.зв. "перемир'ям" (ті потім їм це згадали)
WWII -- "сталін" зробив з них "переможців" для протистояння англо-саксам. (ще й донині французи лижуть кацапську дупу за це).
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Авакян мабуть отримав відкат. За лояльність платять можливістю украсти.
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Алюминий таранные удары совсем не держит.
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Да он в принципе ничего не держит!
Очередные речные корыта, не способные к бою!
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Для рыбалки самое то, да откатик не помешает
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Браво!
Но встает вопрос: чего эти лоханки не изготовить в Украине?
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Где ? 500 гос. предприятий "цирк" выставил на продажу .
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сразу пусть на них по парочке SCALP EG устанавливают , пригодиться Украина закупит у Франции 20 патрульных катеров OCEA, - МВД - Цензор.НЕТ 840
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К нас с кем война с РФ или собственным народом? Зачем ментам катера? На рыбалку ездить у них свои есть.
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"Сегодня был подписан контракт с компанией ОСЕА на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров", - отметил Аваков.

Аваков теперь и пограничниками командует?
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Да, посмотрел уже, почти как на России - пограничники ФСБ. Этот министр уже надолго министр...
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Во всех странах пограничная служба подчинена спецслужбам или МВД.
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А вертолеты уже летают или еще поставляются ?
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Два французских б/у-шных ещё в прошлом году поступили. Так что - и летают и поставляются.
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Странно. На 6 году "войны", аваковская шайка то и дело закупает вертолеты, танки, ракеты и самолеты. В то время как реальная ситуация в ЗСУ с вооружением остается на уровне ГАЗ-66, АК-74 и МИ-6. А количество взорванных и сожженных инопланетянами складов с каждым годом только увеличивается.
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А кто решил ,что это самый*привлекательный* проект? Рюкзаков и сообщники в каб.мине? А не пробовали произвести закупку через прозоро? Все по протоптанному маршруту,как купили *новые* вертолеты ,которые оказались не новые! То же прозоро не использовали,рюкзаков решил ,что это самые правильные вертолеты.
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А сами не можем построить???

Похоже Зебобики все уже уничтожили......
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Берегись браконьеры, а то что в бою они бесполезны то таке.
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Примерный аналог кацапским "Соболям".


Хотя бы не будет стыдно нашим погранцам при встрече с коллегами-небратьями.
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Ну да, чуток покрупнее кацапов французы, но меньше "Исландов".
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Тю, а як же наші бронерибальскі крейсери? Україна закупить у Франції 20 патрульних катерів OCEA, - МВС - Цензор.НЕТ 3821
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Петя клепал дерьмо но хоть с бронезащитой, а эти алюминевые, их даже обычное стрелковое насквозь прошивать будет.
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Ладно кораблестроение, похерили и хрен с ним, но хотя бы катера сами могли сделать.
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а можно было бы вместо 3 фото г-на Авакова, одно фото катера?
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Мдаа, раніше у французів були більш достойні лоханки

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Идиотская трата денег. Сейчас надо эти средства направлять на производство противокарабельных ракет. Только там можно защититься от рашки. Противокарабельные мины и ракеты.
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Ну катера-то могли бы и сами построить. Верфи в Одессе и Мариуполе загрузите по полной. Нет дают работу арабам. Это нонсенс какой-то
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Наши отдают Украине вооружение бесплатно.
За что их и обгаживают в вашей славной Украине.
Французы продают вам рыбацкие потоки под видом вооружений)))
Кааакие молодцы.
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У армян и французов всегда были особые отношения.
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Вы об анальном сексе?
))))))
Похоже тут Украину берут в компанию.
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От хто тратить бюджетні, наші кошти. Йому мало вертольотів, перейшов до катерів. А подумав цей міністр як живуть бідні люди і виживають? Чи він в іншому світі? Лопається від жиру?
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