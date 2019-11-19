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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой на Хмельнитчине: два человека погибли, 12 пострадали. ФОТО

В Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшими с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Хмельницкой области.

"Авария произошла 19 ноября в 7:50 часов на автодороге "Житомир - Черновцы". Вблизи с. Ганнивка Дунаевецкого района столкнулись легковой автомобиль марки "КИА Сеrato" и маршрутный микроавтобус "Мерседес Спринтер" сообщением "Панасовка - Дунаевцы - Хмельницкий".

Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой на Хмельнитчине: два человека погибли, 12 пострадали 01

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки, данные которых устанавливаются, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка "КИА Сеrato" в тяжелом состоянии доставлена ​​в областную больницу. 11 человек, которые ехали в маршрутном микроавтобусе, в том числе и водитель, были доставлены в медицинские учреждения для обследования. Предварительно известно, что пятеро из них получили различные телесные повреждения, в одной из пассажирок сломана рука", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области. В дальнейшем информация будет уточняться.

Также сообщается, что следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины по факту дорожно-транспортного происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/p3160532
 
 
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Маршрутки мають бути заборонені для пасажирських перевезень! Цей дебіл маршруточник ще собі аерографію незрозумілу намалював і в тумані і його тупо не помітили на дорозі! Довбень! Має бути великий автобус яскравого кольору з освітленням всередині, який добре помітний на дорозі!
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"А винувата - хто? Звичайно свекруха".
Окуляри купи - при чому тут маршрутка, яка їхала по своїй полосі? Ще й ввалили по ній с такою силою, що Чератка Спрінтера заставила назад відкотитися.
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Водій легкового авто об'їжджав ями на дорозі і через дебільну аерографію на передній частині мікроавтобусу неправильно розрахував швидкість з якою мікроавтобус наближається назустріч. А водій мікроавтобусу скорше за все порушував швидкісний режим і їхав зі швидкістю більшою ніж 80 км на годину, яка дозволена для транспортних засобів які здійснюють пасажирські перевезення! В результаті маємо загиблих і поранених! Якби був великий автобус замість маршрутки, цієї аварії просто не було б! Автобус дуже помітний на дорозі, він великий, освітлений, має купу допоміжних систем гальмування, його швидкість фіксується технічними засобами і водій не має права її перевищувати і все це в комплексі робить поїздку на автобусі більш безпечною для всіх учасників руху!
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Там часто б'ються, підйом, туман, слизько.
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