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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:акция (1971) МВД (7993) Нацполиция (10426) Фацевич (84) День достоинства и Свободы (32) Яровой (69) Клименко Игорь (10)

 Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы. ФОТОрепортаж (обновлено)

21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы. В Киеве и других городах 21 и 22 ноября запланированы массовые акции. Для обеспечения безопасности во время них будут задействованы все подразделения МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 19 ноября, сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Во время массовых акций 21 и 22 ноября в Киеве и других городах пройдут массовые акции, в которых примет участие большое количество людей. Органы системы МВД и в частности полиция, имеет огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Но каждый руководитель на местах, в каждом городе, должен готовиться к проведению этих акций заранее и обратить особое внимание на превентивную работу, чтобы избежать каких-либо провокаций", - сказал Сергей Яровой.

Первый заместитель министра отдельно отметил, что во время массовых акций 21 и 22 ноября будут привлечены все подразделения органов МВД, а также пройдут консультации с организаторами массовых акций для налаживания взаимодействия и надлежащего обеспечения правопорядка.

Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы 01

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко полиция постоянно проводит мониторинг оперативной обстановки в связи с запланированными массовыми акциями: "Также отдельно подчеркиваю, что будет происходить обмен информацией и координация между главными управлениями в областях и всеми службами. Главная задача - не допустить возможных провокаций во время массовых мероприятий".

Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы 02

"Сейчас в Киеве в органы местного самоуправления поступило 2 заявки о проведении мирных акций на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. 22 ноября анонсирована акция на Майдане Незалежности с последующим шествием к ​​Офису Президента", - сказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы 03

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По его словам, во время проведения акций предусмотрено участие максимального количества групп превентивной коммуникации, групп документирования, создания резервов из числа полиции особого назначения и тактико оперативного реагирования Департамента патрульной полиции. Также будет развернута работа ситуационного центра.

Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы 04
Фото: сайт МВД

Источник: https://censor.net.ua/p3160524
 
 
 Топ комментарии
 
Щоб не було провокацій, на зелену шоблу потрібно одягнути намордники і забрати з ефірів і людних місць. Тоді і народ не буде спровокований до рукоприкладства.
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Гарем из нацжен не выводите, не будет провокаций.
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Не забудьте Монику из страны вывезти, а то нервы у нее и так ни к черту.
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Гарем из нацжен не выводите, не будет провокаций.
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Щоб не було провокацій, на зелену шоблу потрібно одягнути намордники і забрати з ефірів і людних місць. Тоді і народ не буде спровокований до рукоприкладства.
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...мусора всегда остаются мусорами, как их не назови - полиция или НГ, и в какую форму их не переодевай... "Главная задача - не допустить провокаций": МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы - Цензор.НЕТ 2788
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вони що , марсіяне ...ні ...вони з того ж "наріду" ...кров від крові ...73 чим кращі ?
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В день Достоинства и Свободы - придушат свободу и уничтожат достоинство? "Главная задача - не допустить провокаций": МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы - Цензор.НЕТ 8958
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Скорее нужно поменять название на день покорности, усталости и миролюбства. Ато что то не представляю как рабы уставшие от вайны и которые легли под врага могут праздновать день достоинства и свободы
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народ, ви що, подуріли, коли лайкаєте оцьому 73/43%зебілу? більше того - провокатору з-за поребрика?
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Все под АП, не позволим установить полицейское государство.
P.S. Мусора не люди.
Просто напоминание. И Гнусавому с Аваковым. Последнему особенно.
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Не забудьте Монику из страны вывезти, а то нервы у нее и так ни к черту.
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Власть сменилась, а менты все те же. Что бы это значило.
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