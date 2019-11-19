 Главная задача - не допустить провокаций: МВД готовится к массовым акциям в День достоинства и свободы. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 19 ноября, сказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Во время массовых акций 21 и 22 ноября в Киеве и других городах пройдут массовые акции, в которых примет участие большое количество людей. Органы системы МВД и в частности полиция, имеет огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Но каждый руководитель на местах, в каждом городе, должен готовиться к проведению этих акций заранее и обратить особое внимание на превентивную работу, чтобы избежать каких-либо провокаций", - сказал Сергей Яровой.

Первый заместитель министра отдельно отметил, что во время массовых акций 21 и 22 ноября будут привлечены все подразделения органов МВД, а также пройдут консультации с организаторами массовых акций для налаживания взаимодействия и надлежащего обеспечения правопорядка.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко полиция постоянно проводит мониторинг оперативной обстановки в связи с запланированными массовыми акциями: "Также отдельно подчеркиваю, что будет происходить обмен информацией и координация между главными управлениями в областях и всеми службами. Главная задача - не допустить возможных провокаций во время массовых мероприятий".

"Сейчас в Киеве в органы местного самоуправления поступило 2 заявки о проведении мирных акций на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. 22 ноября анонсирована акция на Майдане Незалежности с последующим шествием к ​​Офису Президента", - сказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

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По его словам, во время проведения акций предусмотрено участие максимального количества групп превентивной коммуникации, групп документирования, создания резервов из числа полиции особого назначения и тактико оперативного реагирования Департамента патрульной полиции. Также будет развернута работа ситуационного центра.



Фото: сайт МВД