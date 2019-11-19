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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1867) таможня (1533) Нефьодов (142)

 Везли шампуня на $2,5 тыс., но наивные французы прикрепили инвойс с реальными ценами в 20 раз больше заявленных, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал о попытке ввоза в страну дорогих импортных товаров под видом дешевых.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ехал себе небольшой грузовик через Мостиску на Львовщине, вез на $2.6 тыс. средств ухода за волосами и на $7.2 тыс. одежды. Но сработала автоматизированная система рисков и машину открыли. А к паллете наивные французы из Balmain прикрепили реальные инвойсы на эти средства ухода на $50 тыс. Непрокатило. Ну и одежда Bogner и CMP никак не может быть такой дешевой", - написал Нефьодов, добавив, что товар изъят, протокол составлен, ожидается суд.

Глава таможни также отметил, чтооправдывать попытку занижения стоимости пошлинами не выйдет, так как ставка на шампуни з ЕС - 0%.

"Просто очень хочется "скрутить" НДС, видимо", - пишет Нефьодов.

Смотрите также: Фура во Львове весила 34 тонны, а в Ривном - 23. Хозяин груза объяснить эту физическую аномалию не может, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Везли шампуня на $2,5 тыс., но наивные французы прикрепили инвойс с реальными ценами в 20 раз больше заявленных, - Нефьодов о контрабанде недели 01
Везли шампуня на $2,5 тыс., но наивные французы прикрепили инвойс с реальными ценами в 20 раз больше заявленных, - Нефьодов о контрабанде недели 02
Везли шампуня на $2,5 тыс., но наивные французы прикрепили инвойс с реальными ценами в 20 раз больше заявленных, - Нефьодов о контрабанде недели 03
Везли шампуня на $2,5 тыс., но наивные французы прикрепили инвойс с реальными ценами в 20 раз больше заявленных, - Нефьодов о контрабанде недели 04

Смотрите также: Контрабанда недели: на Волыни пытались растаможить дорогие куртки на $550 тыс. как дешевые ремни, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Везли шампуня на $2,5 тыс., но наивные французы прикрепили инвойс с реальными ценами в 20 раз больше заявленных, - Нефьодов о контрабанде недели 05

Источник: https://censor.net.ua/p3160514
 
   
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"сенсация! молдавские ученые открыли дверь!" 50 штук баксов, офигеть. поезжай в одессу, нефедов. там, на таких больших плавучих штуках тебя ждет много-много невероятных открытий.
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по ходу граница на замке и любой задний проход непроходим
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Оце досягнення не позорился миллиарды мимо а тысячи долларов досягнення новая власть в глупом пиаре насколько мелкие
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Про "поцілунки" та вплив на Чернівецьку митницю: у мережу "злили" переписку прем"єра Гончарука з керівником Держмитслужби Нефьодовим (МОВОЮ ОРИГІНАЛУ) https://bukinfo.com.ua/show/news?lid=117114
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"Но сработала автоматизированная система рисков и машину открыли." - это так официально называется "с таможенниками не поделились".
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Зебобики с контробандой борются - миллионы пропускают за откаты, а на 50 000 пиар разыгрывают...……

Спектакль для ЗеОбезьянок.
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оце перемога!!! хоча, зелені дебіли схавають!
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бред лес и сигареты едут фурами но он их не видит а на шампуне решил попиарится((((((( как там родня с контробандой одежды поживает???
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Медали за такое мало, тут орден минимум
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