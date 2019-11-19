 Мужчина погиб от взрыва гранаты во дворе жилого дома в Днепре, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

19 ноября около 6 утра во дворе дома на ул. Гладкова г. Днепр произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты.

В результате мужчина 1975 г.р. получил телесные повреждения, от которых погиб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 115 с отметкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

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