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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5871) Киев (18213)

 Родственники ищут свидетелей ДПТ на Заболотного в Киеве: бетономешалка въехала на встречке в легковушку, погибла 21-летняя девушка. ФОТО

Родственники погибшей в автокатастрофе 21-летней Ольги Щербаковой ищут свидетелей аварии. ДТП произошло в 14:50 год 8 ноября по улице Академика Заболотного в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В 14:50 8 ноября по улице Академика Заболотного бетономешалка выехала на встречную полосу и столкнулась со Skoda, за рулем которой была Ольга Щербакова. От полученных травм девушка скончалась на месте.
В полиции открыли уголовное производство и начали расследование. Родственники самостоятельно ищут свидетелей ДТП.

"Нашей Оли уже нет. И как бы тяжело нам не было, мы будем бороться изо всех сил, чтобы наказать виновных. На данном этапе идет досудебное расследование. Но уже четко прояснилось, что Оля ехала по всем требованиям ПДД и ничего не нарушала. Однако, для выяснения всех деталей ДТП, необходимы СВИДЕТЕЛИ, а еще лучше записи с видеорегистраторов в автомобилях тех людей, которые в то время проезжали и видели эту жуткую аварию. Я вас очень прошу, любую информацию сообщить по телефону, послать в вайбер 0503836940 или по электронной почте Modelv123@gmail.com Анонимность гарантируем", - рассказала Виктория Супрун, родная сестра погибшей Оли.

В социальных сетях друзья и знакомые погибшей девушки распространяют сообщения с просьбой откликнуться свидетелей аварии. Родственники боятся, что виновник не получит наказания.

Родственники ищут свидетелей ДПТ на Заболотного в Киеве: бетономешалка въехала на встречке в легковушку, погибла 21-летняя девушка 01
Родственники ищут свидетелей ДПТ на Заболотного в Киеве: бетономешалка въехала на встречке в легковушку, погибла 21-летняя девушка 02
Родственники ищут свидетелей ДПТ на Заболотного в Киеве: бетономешалка въехала на встречке в легковушку, погибла 21-летняя девушка 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3160481
 
 
 Топ комментарии
 
Дорастить ребенка до 21-го года, чтоб какой-то урод вонючий на бетономешалке выехал на встречку...Дай Боже родителям все это выдержать
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Це машинальні помилки при ручному наборі тексту, таких трапляється мільярди у день по всьому світу...
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А ви кажете крісла... Дуже жаль дитину. Царство небесне.
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"Родственники ищут свидетелей ДПТ на Заболотного в Киеве"

*****, де вас таких грамотєїв беруть?
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Це машинальні помилки при ручному наборі тексту, таких трапляється мільярди у день по всьому світу...
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Сомневаюсь что у водилы есть много денег, чтобы оправдать очевидную вину . Разве что патрульные накосячат со схемой .
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сердце прихватило, аорта схлопнулась, мозжечок коллапснул и мн. др.
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Красивая и молодая!!!Теперь только слезы и память!!!!
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Зачем отзеркалили последнюю фотку дтп? И так понятно что бетоновоз Ковальской.
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Дорастить ребенка до 21-го года, чтоб какой-то урод вонючий на бетономешалке выехал на встречку...Дай Боже родителям все это выдержать
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прежде чем когото называть "вонючим уродом", вы хоть разберитесь о причинах ДТП...
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Причины ДТП могут быть какие угодно - версий можно придумать несколько сотен. Но кто виноват, отлично видно на последнем фото. Или тебе не видно?
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