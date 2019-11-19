 Родственники ищут свидетелей ДПТ на Заболотного в Киеве: бетономешалка въехала на встречке в легковушку, погибла 21-летняя девушка. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В 14:50 8 ноября по улице Академика Заболотного бетономешалка выехала на встречную полосу и столкнулась со Skoda, за рулем которой была Ольга Щербакова. От полученных травм девушка скончалась на месте.

В полиции открыли уголовное производство и начали расследование. Родственники самостоятельно ищут свидетелей ДТП.

"Нашей Оли уже нет. И как бы тяжело нам не было, мы будем бороться изо всех сил, чтобы наказать виновных. На данном этапе идет досудебное расследование. Но уже четко прояснилось, что Оля ехала по всем требованиям ПДД и ничего не нарушала. Однако, для выяснения всех деталей ДТП, необходимы СВИДЕТЕЛИ, а еще лучше записи с видеорегистраторов в автомобилях тех людей, которые в то время проезжали и видели эту жуткую аварию. Я вас очень прошу, любую информацию сообщить по телефону, послать в вайбер 0503836940 или по электронной почте Modelv123@gmail.com Анонимность гарантируем", - рассказала Виктория Супрун, родная сестра погибшей Оли.

В социальных сетях друзья и знакомые погибшей девушки распространяют сообщения с просьбой откликнуться свидетелей аварии. Родственники боятся, что виновник не получит наказания.











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