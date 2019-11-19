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 Общество, Фоторепортаж
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 Украинские военнослужащие впервые пройдут обучение под руководством британских инструкторов по программе "ORBITAL". ФОТОрепортаж

В 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского началось обучение под руководством британских инструкторов в рамках учебно-тренировочной миссии операции "ORBITAL".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Осуществление операции "ORBITAL" в Украине было начато в 2015 г. британскими специалистами военного дела, но украинские военнослужащие пройдут такое обучение впервые.

Украинские военнослужащие впервые пройдут обучение под руководством британских инструкторов по программе ORBITAL 01

Обучение будет проходить по восьми направлениям: курс подготовки командиров взводов, курс подготовки старшего и младшего сержантского состава, курс базовой пехотной подготовки, курс разведки, курсы для инструкторов - подготовка марксменов (принципы меткой стрельбы), тактическая медицина и минная безопасность.

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Украинские военнослужащие впервые пройдут обучение под руководством британских инструкторов по программе ORBITAL 02

"Основная цель этих учений - подготовка наших воинов к ведению боевых действий в различных условиях и приведения наших подразделений в соответствие со стандартами государств-членов НАТО. Во время занятий военнослужащие будут изучать тактику ведения боевых действий в различных условиях, совершенствовать личные навыки и тренироваться действовать малыми подразделениями", - сказано в сообщении.

Украинские военнослужащие впервые пройдут обучение под руководством британских инструкторов по программе ORBITAL 03
Украинские военнослужащие впервые пройдут обучение под руководством британских инструкторов по программе ORBITAL 04
Украинские военнослужащие впервые пройдут обучение под руководством британских инструкторов по программе ORBITAL 05
Фото: сайт Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3160463
 
 
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явно будут глушить горилку орбита, сделанную по британским рецептам на основе стандартов нато из паленого украиского спитра
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Ну это всегда бывает , но опосля.
В основном на таких занятиях - теория, затем практическое закрепление навыков. Пошагово. Достаточно эффективно. Пусть учатся, это никогда нелишне. Компиляция различного опыта всегда полезна.
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Строевая хромает, что у одних, что у других.
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а народу то в 30 ке зась наскребли кого могли .некомплект страшный
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И кто же будет проходить обучение, если 1000 человек из 30 бригады написали рапорта на увольнение?
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