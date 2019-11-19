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 Полиция задержала жителя Хмельнитчины, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге. ФОТО

В Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) по факту издевательства над собакой - мужчина привязал животное к буксировочному тросу и волочил за автомобилем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

О факте издевательства над животным в Красиловский отдел полиции сообщили свидетели происшествия, которые двигались по этой же дороге близ села Кузьмин. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушение.

Полиция задержала жителя Хмельнитчины, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге 01

Пострадавшую собаку доставили в ветеринарное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь. Медики передали животное волонтерам.

Сейчас следователи выясняют мотивы, побудившие мужчину к такому жестокому поступку, опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия.

Санкция части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Источник: https://censor.net.ua/p3160458
 
 
 Топ комментарии
 
це - 3,14 дарюга.
Його тепер треба саме так протягнути по дорозі!!!
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А почему без подробностей?? Эта тварь - Владимир Байдыч, в прошлом заместитель мэра г. Хмельницкого, сейчас начальник областного архива... Этого пидараса должна вся страна знать!
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собачку за руль, скотину на буксир.
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це - 3,14 дарюга.
Його тепер треба саме так протягнути по дорозі!!!
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там полиция сраку за него рвет))) трупами ложаться, мужик "просто" хотел вывезти собаку в лес, а она Просто бежала в лес сама за машиной.
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треба брати ця справу на контроль місцевим зоозахисникам та активістам, та обов'язково довести її до суду. .
А цього покидька 3,14 здити прото так, для профілактики, повсякчасно.
Звідки такі створіння беруться?
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я думаю только самосу, в полицие такая же тупая быдлотная падаль как и он сам. Там ***** бусики навесила и давай рассказывать как собачка "сама виновата". и морду не перекосит. Падаль чтобы ее детей так жизнь тянула по асфальту.
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Це жах, бо він собаку піддав тортурам. Полиция задержала жителя Хмельнитчины, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге - Цензор.НЕТ 9817
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Полиция уже "выступила" - собачка просто "бежала" за машиной, а ей ничего плохого сделать не хотели, просто вывезти в лес. Что за мразота быдлотная у нас в полиции и среди людей? Причем ***** на голубом глазу врет при куче свидетелей и записях.
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Во, где тварь! Редкая... Что за новости сегодня, с утречка?! Блин, если ещё и котах будет нечто подобное- придется набухаться, для снятия стресса.
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Депутат від "Слуги народу" Іванісов виявився гвалтівником неповнолітньої.
Диплом у нього фальшивий, бо датований тим роком, коли депутат від "Слуги народу" парився на нарах.
Від вам цього не хочеться набухатися?
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А почему без подробностей?? Эта тварь - Владимир Байдыч, в прошлом заместитель мэра г. Хмельницкого, сейчас начальник областного архива... Этого ******** должна вся страна знать!
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он еще и директором школы был! а теперь местные ***** из полиции его прикрывают
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кто знает фамилии полицаев, прикрывающих этого ******** - пишите пожалуйста
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не тільки знати, а й ще бити по пиці там, де зустріне!
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Теперь ****, ходи по городу и оглядывайся, *****...
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А быдлотная падаль Аваков закрыл комментарии и постит красивые виды Украины)))) да здравствуют тупое зебилье!
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да здравствует дебильное ылитное дыякульё, поставившее авакова рулить милицией
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ПОЛИЦИЯ НА СТОРОНЕ ЖИВОДЕРА, ПРИКРЫВАЮТ И ОПРАВДЫВАЮТ ПАДАЛЬ, СОБАКА САМА ВИНОВАТА, ЕЕ "ПРОСТО ХОТЕЛИ ВЫВЕЗТИ В ЛЕС" -Вывезти в лес по мнению хмельницкой полиции это что-то вроде свозить на курорт. Поэтому собака так бежала за машиной, что содрала шкуру с лап и живота.
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Звідки беруться такі виродки? І хтось ще сумнівається в необхідності хімічно кастрації для таких щоб не плодилися?
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