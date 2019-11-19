 Полиция задержала жителя Хмельнитчины, который привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
О факте издевательства над животным в Красиловский отдел полиции сообщили свидетели происшествия, которые двигались по этой же дороге близ села Кузьмин. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушение.
Пострадавшую собаку доставили в ветеринарное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь. Медики передали животное волонтерам.
Сейчас следователи выясняют мотивы, побудившие мужчину к такому жестокому поступку, опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия.
Санкция части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Його тепер треба саме так протягнути по дорозі!!!
А цього покидька 3,14 здити прото так, для профілактики, повсякчасно.
Звідки такі створіння беруться?
Диплом у нього фальшивий, бо датований тим роком, коли депутат від "Слуги народу" парився на нарах.
Від вам цього не хочеться набухатися?