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Все про:Грузия (3641) оппозиция (5261) протест (4568)

 Протесты в Грузии: митингующие вновь установили палатки у здания парламента. ФОТОрепортаж

Акция протеста оппозиции в Тбилиси, несмотря на силовой разгон полицией накануне, продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На площади перед парламентом провели ночь несколько десятков протестующих. Они вновь установили несколько палаток, но на этот раз не на проезжей части проспекта Руставели, а на площади.

Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе.

Он сообщил, что во вторник утром в Тбилисском городском суде состоятся процессы над 37 задержанными накануне при силовом разгоне участниками акции протеста.

"Все эти люди задержаны по политическим мотивам, и мы будем требовать их немедленного освобождения", - сказал Бобохидзе.

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На состоявшемся в понедельник вечером после разблокирования здания парламента заседании бюро законодательного органа один из его членов, председатель комитета по экономическим вопросам Роман Какулия заявил, что "есть информация" об обнаружении полицейскими в одной из палаток участников акции коктейлей Молотова и молотков".

"Эту информацию необходимо перепроверить", - сказал депутат, слова которого приводит пресс-служба парламента.

Между тем пока правоохранительные органы не сообщали об этой находке в лагере оппозиционеров.

Напомним, 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе. Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки. Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

Вчера полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента.

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Протесты в Грузии: митингующие вновь установили палатки у здания парламента 01
Протесты в Грузии: митингующие вновь установили палатки у здания парламента 02
Протесты в Грузии: митингующие вновь установили палатки у здания парламента 03

Источник: https://censor.net.ua/p3160442
 
   
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Дивився вчора стрім, все цивільно, тільки москалі на лайно сходять, бажають крові.
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Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе. Источник: https://censor.net.ua/n3160442
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Гарну людину Акакієм не назвуть Протесты в Грузии: митингующие вновь установили палатки у здания парламента - Цензор.НЕТ 6411
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Ака́кий (др.-греч. Ἀκακιος - «не делающий зла, кроткий, неплохой» от др.-греч. ἀ- - приставка со значением отсутствия, соответствует русской: «не-», «без-» + др.-греч. κακός - «злой, плохой») - мужское греческое имя.
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А Какулія? Можливо поганого вони не роблять, але чомусь бачиться аналогії з лайном Протести в Грузії: мітингувальники знову встановили намети біля будівлі парламенту - Цензор.НЕТ 589
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Гарну людину Зелупой, Монікой Зелінскі, ****** і т.д. не незвуть, все решта - наслідки зе-сечі вам в очі
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а где же мыша?
а мыша живет на крыше,
и клал на все. шо ниже Протесты в Грузии: митингующие вновь установили палатки у здания парламента - Цензор.НЕТ 3942
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Никто не хочет кацапов. Но те лезут и лезут. - Калечить надо. Здоровье убавлять.
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От неуки, скільки вам ще прикладів треба, аби ви зрозуміли - мітингами та наметами нічого не здобудеш, тільки загроза фізичної розправи примушує автократорську владу поступатися.
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Щось я не зовсім розумію: проєвропейська опозиція виступає ЗА збереження мажоритарки???

Нє, я розумію, що Іванішвілі - шестьорка Х@йла і його посунути треба, але ж пропорційна система у будь-якому випадку краща!

І да, цікаво, яку позицію там займає партія Саакашвілі, бо тут він був проти мажоритарки...
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Видається так, що виборча демократія своє віджила: серед партійців немає одностайності, серед мажоритарщиків немає партійності. Анархія - матір порядку. Мабуть, правий був батько Махно, не дарма ж його й досі памятають та поважають...Протести в Грузії: мітингувальники знову встановили намети біля будівлі парламенту - Цензор.НЕТ 4877
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