 В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
"19 ноября в 5:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Старычи Яворивского района. Пожар возник в административном здании размером 40х12 м", - сказано в сообщении.
Сообщается, что на момент прибытия пожарных к месту вызова, здание было полностью охвачено огнем. В результате пожара получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей мужчина, 1978 года рождения которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовскую районную больницу.
Во время проведения работ по ликвидации пожара, пожарными в одном из помещений было обнаружено тело погибшего мужчины.
В 6:26 пожарные локализовали пожар и в 8:08 полностью его ликвидировали.
В результате пожара огнем уничтожено здание.
К ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и 6 единиц спецтехники от ГСЧС и 26 человек, а также 6 единиц спецтехники от военнослужащих.
Это что сарай какой-то? Почему толщина наружной стены в полкирпича?
Очевидна версия что военнослужащие обогревались каким-то самодельным "козликом" ибо пониженная температура выхолаживает помещение на раз-два с такой толщиной.
100% здание построено с нарушением. 2/3 кирпича украли ещё на стадии строительства.
Вот с этого начинайте расследование!