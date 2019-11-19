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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Львовщина (1778) пожар (3762) смерть (6231) ГСЧС (2340)

 В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер. ФОТОрепортаж

Пожарные ликвидировали пожар в административном здании воинской части в Яворовском район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"19 ноября в 5:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с. Старычи Яворивского района. Пожар возник в административном здании размером 40х12 м", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на момент прибытия пожарных к месту вызова, здание было полностью охвачено огнем. В результате пожара получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей мужчина, 1978 года рождения которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовскую районную больницу.

В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 01

Во время проведения работ по ликвидации пожара, пожарными в одном из помещений было обнаружено тело погибшего мужчины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воинской части на Львовщине произошел пожар: один офицер погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован

В 6:26 пожарные локализовали пожар и в 8:08 полностью его ликвидировали.

В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 02

В результате пожара огнем уничтожено здание.

К ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и 6 единиц спецтехники от ГСЧС и 26 человек, а также 6 единиц спецтехники от военнослужащих.

В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 03
В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 04
В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 05
В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 06
Фото: пресс-служба ГСЧС

В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части на Львовщине, в котором погиб офицер 07

Источник: https://censor.net.ua/p3160441
 
 
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и як це кореллируеца со стандартами нато?
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Зачем нам подробности? Причину сообщите...
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Выгорело всё.Ужас .Никакой пожарной безопасности.Дневальные ,дежурные.
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вообщем загорелось само, как всегда и никто не виноват.
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На втором снизу фото пожарные валят часть внешней стены.
Это что сарай какой-то? Почему толщина наружной стены в полкирпича?
Очевидна версия что военнослужащие обогревались каким-то самодельным "козликом" ибо пониженная температура выхолаживает помещение на раз-два с такой толщиной.
100% здание построено с нарушением. 2/3 кирпича украли ещё на стадии строительства.
Вот с этого начинайте расследование!
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