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Все про:ДТП (5870) Одесская область (1869) Нацполиция (10421)

 Из-за сильного тумана произошло ДТП в Одесской области, погиб 53-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Этой ночью на пересечении сел Евтодия и Мироны в Одесской области в результате ДТП погиб мужчина, его жена получила травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

53-летний водитель ВАЗа не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате аварии пострадали водитель и его жена, которая была рядом. Каретой скорой медицинской помощи пострадавших доставили в районную больницу, но, к сожалению, мужчину спасти не удалось.

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла из-за невнимательности водителя в условиях сильного тумана.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Из-за сильного тумана произошло ДТП в Одесской области, погиб 53-летний мужчина, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3160326
 
 
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Жалко, конечно.Но куда было лететь по туману?Вроде уже не пацан был.
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так те кто на жигулях они думают что бессмертные
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Проіжджаючи кортежем по Бажана і Набережній ПрепіЗЕдент Моніка закликав щоб у Києві не було заторів.

Из-за сильного тумана произошло ДТП в Одесской области, погиб 53-летний мужчина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5215
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На Бажана і Дніпровській набережній сотні київських автомобілістів чемно звільняють дорогу кортежу (закреслено) велосипедику хлопчика ЗЕбіла.
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Вышел месяц из тумана Вынул ножик из кармана.
Новость из ряда "аби шоб було".
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......четверка ВИЛЯЕТ на сухом асфальте , а ночью туман и "асфальтовая слизь " как обычно образовывается в эту пору (((( да ......, а там ИДЕАЛЬНАЯ дорога между прочим которая провоцирует на СКОРОСТЬ (((( (недавно сделали ремонт ) вывод : ремонт от г. Балты до Подильска не делайте , а то и там начнут УБИВАТЬСЯ ЛЮДИ (((( мои соболезнования (((
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