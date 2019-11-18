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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Грузия (3641) оппозиция (5261) протест (4565)

 Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания. ФОТОрепортаж

Полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Десятки участников акции протеста пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им приходится отступать.

В эти минуты сотрудники спецназа оттесняют участников акции от ворот парламента и снимают с них установленные оппозиционерами замки.

Пока спецназовцы только оттесняют щитами собравшихся, которые с поднятыми руками отступают.

После очередного предупреждения лидерам оппозиции разойтись спецназовцы продолжили натиск против участников акции, которые изменили тактику сопротивления и сели на дорогу.

Со стороны полиции сделано предупреждение о применении спецсредств, после чего были применены водяные пушки (водометы) против оппозиционеров.

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После этого начались задержания участников акции.

Спецназ продолжает оттеснять несколько десятков оппозиционеров.

Напомним, протестная акция оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов началась накануне. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки.

Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

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Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания 01
Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания 02
Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания 03
Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания 04

Источник: https://censor.net.ua/p3160315
 
   
 Топ комментарии
 
Вместо хачапури лавашей должны быть шины и коктейли молотова. Космонавты, судя по кадрам, с водометами, газом и огнестрелом разогнали Майдан под парламентом Грузии. Завтра сюда придет все население и добьет кремлевскую падлу, которая свернула реформы и тащит в тайожный союз.
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В цього грошей вистачило тільки на одну.
Скільки ти візьмеш? Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания - Цензор.НЕТ 1387
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Це один з моїх покупців готується до заворушень. Полиция разгоняет активистов возле парламента Грузии водометами, начались первые задержания - Цензор.НЕТ 7695
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Та у нас вже й позаду, а шо-то всё глубже и глубже в жопу погружаемся.
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порохоботи..
у вас вже все позаду.
зарплата теж Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 4917
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Буянит партия Саакашвили, теперь понятно почему его давно не видно и не слышно, очень занят был подготовкой переворота.
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Ленін в шалаші, Саакашвілі в саклі, Зеленський в Юрмалі...
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парашенко в жо..
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Звісно що не гумовий, але ж там по плану має бути одна країна на планеті.
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Вместо хачапури лавашей должны быть шины и коктейли молотова. Космонавты, судя по кадрам, с водометами, газом и огнестрелом разогнали Майдан под парламентом Грузии. Завтра сюда придет все население и добьет кремлевскую падлу, которая свернула реформы и тащит в тайожный союз.
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Все хотят свергать. Можно ведь тихо и спокойно выбрать достойных людей. Один человек, один голос, основа демократии.
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а елку в Тбилиси шо уже поставили? - рановато они начали - результат будет один
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бог терпел и тебе Вишня велел - так шо терпи)))
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Слово "Бог" треба писати з великої літери, люмпен-пролетарій.
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та ты шо - скан диплома - потом будешь советы давать - фирштейн))) и да я пролетарий индейский - а кто это ценит?
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пиковые только красть умеют
и то
баранов и быков
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Хоч зрозуміло чому завжди в листопаді починається, народ резину перевзуває.
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Молодці поліціянти. Треба на корню рубати і проплачені ворогами страйки.
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Поліція розганяє активістів біля парламенту Грузії водометами, почалися перші затримання - Цензор.НЕТ 3439

Останній Капіталіст
· 22 год ·



В Гонконгу на барикадах горять поліцейські бронемашини.

#FreeHongKong


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