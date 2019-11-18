 Из-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
В ходе массовых беспорядков, вызванных повышением цен на бензин и нормированием его продажи, в Иране убит сотрудник полиции, пытавшийся противодействовать атаке на полицейский участок. Инцидент произошел на западе Ирана в городе Керманшах.
Всего в ходе беспорядков и стычек с полицией, начавшихся в пятницу и охвативших несколько регионов Ирана, правоохранительные органы задержали свыше 1000 человек. Участники акций подожгли более ста банков и несколько торговых центров.
По сообщению нескольких информационных агентств, иранские власти в ночь с субботы на воскресенье ввели ограничения в работе интернета, сеть во многих местах недоступна, что затрудняет передачу информации о протестах.
Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Согласно правительственному постановлению, обладатель государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина. Это почти в три раза выше, чем сегодняшние цены.
До исламской революции население в сельской местности было поголовно неграмотное, вшивое, в лишаях и с трахомой.
Но независимо от величины месторождений, добывают не бензин, а нефть.
Бензин получают на нефтеперерабатывающих заводах. Производство крайне "простое" , недаром великий Джон Рокфеллер, владелец крупнейшей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанией в мире, так любил науку.
Нет нефтепереработки или производство не покрывает потребностей - приходится бензин импортировать. Что и имеет место быть в Иране, только с импортом плохо из-за санкций.
Обещали аятоллы, что избавят Иран от импорта бензина, и что вместо импортера бензина Иран будет бензин экспортировать, но почему-то что-то пошло не так со строительством нефтеперерабатывающих заводов судя по
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Iranian_Oil_Refining_and_Distribution_Company
Так что, похоже, крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Ирана остается по прежнему старый добрый Абадан аж 20-х годов прошлого века, построенный Англо-Персидской нефтяной компанией, которая ныне называется, опять же если не ошибаюсь, BP.
Куда им еще то ценники менять, если в прошлом году были массовые волнения из-за повышения цен на яйца - наиболее доступный источник белка для населения.
\\\\\\может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Источник: https://censor.net.ua/p3160242\\\\
а зато у нас черноземы!!!111
В Иране населению в прямом смысле слова жрать нечего, там же безработица высокая.
101. Иран - 5491
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131. Украина - 2963
Причина простая: во время исламской революции, когда уничтожалась и изгонялась иранская интеллигенция, получившая образование в странах Запада, мед. факультет Тегеранского университета аятоллы не тронули. Аятоллы умнее нардепа "**й вам в сраку"(С), понимают, что лечится в родных пенатах и удобнее, и приятнее, и качественнее.
Приезжал же к Хомейни во время исламской революции Арафат? Опыт перенимал, вероятно.
Забирайте пластилинцев нафиг в Иран, потом разберетесь, чей "Аллах акбаристее", шиитский или суннитский.