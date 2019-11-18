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Все про:бензин (240) Иран (506) протест (4565) смерть (6230)

 Из-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский. ФОТОрепортаж

В Иране третий день продолжаются беспорядки - более ста отделений банков в огне, задержано больше тысячи человек, от ранений скончался сотрудник полиции. Власти ограничили работу интернета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

В ходе массовых беспорядков, вызванных повышением цен на бензин и нормированием его продажи, в Иране убит сотрудник полиции, пытавшийся противодействовать атаке на полицейский участок. Инцидент произошел на западе Ирана в городе Керманшах.

Всего в ходе беспорядков и стычек с полицией, начавшихся в пятницу и охвативших несколько регионов Ирана, правоохранительные органы задержали свыше 1000 человек. Участники акций подожгли более ста банков и несколько торговых центров. 

По сообщению нескольких информационных агентств, иранские власти в ночь с субботы на воскресенье ввели ограничения в работе интернета, сеть во многих местах недоступна, что затрудняет передачу информации о протестах.

Решение нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Согласно правительственному постановлению, обладатель государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве топлива, вынуждены будут платить от 24 до 30 центов за литр в зависимости от качества бензина. Это почти в три раза выше, чем сегодняшние цены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры G7 уполномочили Макрона вести диалог с ИраномИз-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский 01
Из-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский 02

Источник: https://censor.net.ua/p3160242
 
   
 Топ комментарии
 
в стране с наибольшими запасами нефти - бензин по талонам, докерувалысь имамы
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Зажрались, 0.12 евроцента это 3.5 гривны
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Все и так знают, как ты выглядишь, враг Украины.
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нет, это образ 73 %. Но не будем переводить посты в оффтоп. Думается мне, что в Иране тоже много нарида, который верит популистам типа нашего Зе!!! Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6
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На самом деле это больше похоже на 8-ми процентный электорат, который до сих пор верит Барыге.
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Ну не знаю, мне этот барашек похож на Дубилета. Ну блин - одно же лицо Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6653
Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 7133
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Дерев'яна підлога, а може земляна, все чеченцы скажут чей это образ, даже не поклявшись Аллахом.
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Ну да, я же подсвинок пороха. А мусульмане не едят свинину. Аллах, курва, все видит. А вот барашек жрать вот таких как на фото, товарищь Аллах не запрещает Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 3376
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О, Геннадій знайшов чергового "ворога України". Все архівуєте та мрієте про масові арешти? Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 448
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Чому масові арешти, вас так мало і ви самі повиздихаєте, коли побачите, як розквітне Україна.
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в стране с наибольшими запасами нефти - бензин по талонам, докерувалысь имамы
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ты цены посмотри, дурачок. И сравни с Украиной или ЕС.
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В ссср цены были еще ниже - 11 коп. Только вот бензина на заправках не было. Так что дурачек скорее ты и остальные любители коммунизма-социализма. Да, и доллар был по 90 коп, только за него сесть можно было лет на 10-15 Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6951
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учитесь украинцы как цены на бензин регулировать, тоже самое и в Америке было, подняли цену на 10 центов за галлон и горело синем пламенем всё, начиная от заправок заканчивая банками, поэтому цена уже 50 лет 50 центов за литр, потомки бени какламойского не захотели больше испытывать судьбу.
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Будем справедливыми.
До исламской революции население в сельской местности было поголовно неграмотное, вшивое, в лишаях и с трахомой.
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Если мне не изменяет память, то крупнейшие запасы нефти таки в Венесуэле.
Но независимо от величины месторождений, добывают не бензин, а нефть. Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 9653
Бензин получают на нефтеперерабатывающих заводах. Производство крайне "простое" Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 9653 , недаром великий Джон Рокфеллер, владелец крупнейшей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанией в мире, так любил науку.
Нет нефтепереработки или производство не покрывает потребностей - приходится бензин импортировать. Что и имеет место быть в Иране, только с импортом плохо из-за санкций.
Обещали аятоллы, что избавят Иран от импорта бензина, и что вместо импортера бензина Иран будет бензин экспортировать, но почему-то что-то пошло не так со строительством нефтеперерабатывающих заводов судя по
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Iranian_Oil_Refining_and_Distribution_Company
Так что, похоже, крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Ирана остается по прежнему старый добрый Абадан аж 20-х годов прошлого века, построенный Англо-Персидской нефтяной компанией, которая ныне называется, опять же если не ошибаюсь, BP. Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 9653
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Вот же ж дикари. А у нас ценники в магазинах по три раза в день меняют... Из-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский - Цензор.НЕТ 6335
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Поляна квасова стоила пару недель назад 17.69 грн. Щас 18.50 грн. за полтораху. Спасибо Зе!!!! Щас дубарь, жажда не мучает, а цены на воду растут, на воду , Карл...
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Ну да. Доллар с евриком просели, а цены всё равно вверх лупят. У нас особенная экономика.
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В Иране в прошлом году, согласно Араб Ньюс, мясо раз в месяца семьи покупали.
Куда им еще то ценники менять, если в прошлом году были массовые волнения из-за повышения цен на яйца - наиболее доступный источник белка для населения.
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А пусть "Аллах даст"..... ну вот, Кадырову дает, чем эти хуже то? Из-за повышения цен на бензин вспыхнули массовые беспорядки в Иране, убит полицейский - Цензор.НЕТ 2489

\\\\\\может в месяц купить до 60 литров бензина по цене эквивалентной 12 евроцентам. Источник: https://censor.net.ua/p3160242\\\\





а зато у нас черноземы!!!111
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متوقف کن شهر روستوف توسط بربرهای شمالی از لاستیک ساخته نشدهاست!
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در تعدادی از شهرها از پیشرفت های ما - اتوبوس های برقی
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Зажрались, 0.12 евроцента это 3.5 гривны
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Они не зажрались.
В Иране населению в прямом смысле слова жрать нечего, там же безработица высокая.
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а как же терпилам по другому, они тоже с америкой воюют ,надо терпеть
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ВВП на душу населения.
101. Иран - 5491

......
131. Украина - 2963
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Любителям шары: Для того, чтобы цена за литр бензина в Украине была 12 центов, надо, чтобы в школах ислам был главным предметом, ваши жены носили паранджу и полный запрет на алкоголь. Вы этого хотите, халявщики? Через підвищення цін на бензин спалахнули масові заворушення в Ірані, убито поліцейського - Цензор.НЕТ 6246
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Не знаю, как насчет ислама в школах как главного предмета, а медицина в Иране очень сильная.
Причина простая: во время исламской революции, когда уничтожалась и изгонялась иранская интеллигенция, получившая образование в странах Запада, мед. факультет Тегеранского университета аятоллы не тронули. Аятоллы умнее нардепа "**й вам в сраку"(С), понимают, что лечится в родных пенатах и удобнее, и приятнее, и качественнее.
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Надо аятоллам импортировать не только бензин, но и пластилинцев из сектора Газа.
Приезжал же к Хомейни во время исламской революции Арафат? Опыт перенимал, вероятно.
Забирайте пластилинцев нафиг в Иран, потом разберетесь, чей "Аллах акбаристее", шиитский или суннитский.
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Только пыня влез в Молдову и сделал там гэбнявый переворот, как у него под боком рванул Иран и отвалилась Грузия. Сгорели все бабки вложенные в АЭС, нефть и военный атом в Иране.У пыни, Аятолл и Асада сильно подгорает. Раз такой расклад,нам готовиться отвоевать свои территории!
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цкаво скільки літр у них коштує в перерахунку на мінімальну зп ?
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