EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  2487  15
Все про:дороги (1858) ОГА (1551) СБУ (14026) Харьковщина (1418)

 Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила системные факты присвоения руководством одного из департаментов Харьковского горсовета миллионов гривен, выделенных из городского бюджета на ремонт автодорог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавала асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали.

К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.

По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами осуществления сделки.

Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ совместно с МВД Грузии и ЦРУ задержала на Киевщине одного из ключевых лидеров ИГИЛ. ФОТО

Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 01
Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 02
Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3160227
 
 
 Топ комментарии
 
ЛуДшый...
Но жид, как всегда, отпетлял... "чиновники горсовета"... где за каждую анютину глазку гепе в жидовский карман капает... где за паркрвку платят (лохи) не в казну города, а какому-то жидовскому ФОПу... и вы рассказываете, что уличили "чиновников"..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЛуДшый...
Но жид, как всегда, отпетлял... "чиновники горсовета"... где за каждую анютину глазку гепе в жидовский карман капает... где за паркрвку платят (лохи) не в казну города, а какому-то жидовскому ФОПу... и вы рассказываете, что уличили "чиновников"..
 показать весь комментарий
 
 
«Немножко текст по-дэбильному написан»-Добкин.
 показать весь комментарий
 
«Миша, всё переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст»-Кернес.
 показать весь комментарий
 
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Державне бюро розслідувань скерувало до Генеральної прокуратури України проект повідомлення про підозру п'ятому президенту України, ким є Петро Порошенко, а також проект подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

"У документі іде мова про підозру п'ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України"
 показать весь комментарий
 
Гепа затевает на областной сессии путч против нового губернатора 34 летнего Кучера.Кучер решил маленько опередить.И ворсовет Харькова вместе с Геней Апокалипсисисом вполне заслуживают этого.А СБУ помогает .У Кучера нет своих людей в Харькове,и он отколося от смотрящих.Всё будет Украина!
 показать весь комментарий
 
Это - только начало ниточки.Дальше будет клубок.Уверяю Вас .При добросовестном подходе.Многие районы Харькова не имеют воды и отопления,а вода на улице уже не тает днём.В четверг -минус 10 .
 показать весь комментарий
 
А почему только харьковским чинушам?! Откаты по дорогам процветают во всех областях, без исключений!!!
 показать весь комментарий
 
сейчас решается вопрос о вручении подозрения...
 показать весь комментарий
 
Накажите их жёстко, как вы умеете!!!!! Отстраните на время и переведите потом на аналогичные руководящие должности. Пусть, гады, почувствуют всю "крепость и неотвратимость" украинского правосудия...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх