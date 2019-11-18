 Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавала асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали.

К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.

По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами осуществления сделки.

Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

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