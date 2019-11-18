 Чиновники Харьковского горсовета присвоили почти 5,3 млн грн при ремонте дорог, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавала асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали.
К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.
По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.
Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами осуществления сделки.
Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата и присвоение средств, совершенные в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения другим фигурантам дела.
Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Но жид, как всегда, отпетлял... "чиновники горсовета"... где за каждую анютину глазку гепе в жидовский карман капает... где за паркрвку платят (лохи) не в казну города, а какому-то жидовскому ФОПу... и вы рассказываете, что уличили "чиновников"..
"У документі іде мова про підозру п'ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України"