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Все про:Гонконг (26) поджог (678) пожар (3757) протест (4563)

 Демонстранты в Гонконге подожгли баррикады и сожгли полицейский броневик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники протестов в Гонконге подожгли вход в Гонконгский политехнический университет утром 18 ноября, пытаясь остановить вход спецназа. Полиция заявила, что возгорания наблюдаются в различных местах кампуса университета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, демонстранты забаррикадировались в здании университета и продолжают отражать попытки штурма, которые предпринимает полиция. На ступенях и на мосту на подступах к университету протестующие возвели баррикады и подожгли их.

Участники протестов защищаются от полиции коктейлями Молотова, а также используют луки и зажженные стрелы.

Демонстранты в Гонконге подожгли баррикады и сожгли полицейский броневик 01

Когда два полицейских бронеавтомобиля пытались приблизиться к баррикадам, протестующим удалось поджечь один из них.

Демонстранты в Гонконге подожгли баррикады и сожгли полицейский броневик 02

Как сообщает "Интерфакс-Украина", полиция заявила, что возгорания наблюдаются в различных местах кампуса Политехнического университета и призывает всех покинуть его.

Демонстранты в Гонконге подожгли баррикады и сожгли полицейский броневик 03

"Огонь наблюдается в разных местах помещения Политехнического университета. Взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся вещества также представляют угрозу для любого. Полиция призывает всех, кто находится в кампусе, немедленно покинуть его", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Гонконга.

Демонстранты в Гонконге подожгли баррикады и сожгли полицейский броневик 04

Отмечается, что, начиная с полуночи, большое число протестующих собралось на Чон Ван Роуд. Они бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских и поджигали объекты, было слышно несколько взрывов.

Полиция проводит операцию по разгону протестующих. Против них были применены слезоточивый газ и водометы.

"Около 5.30 утра полиция продолжает проводить операцию по разгону и задержанию. Между тем, бунтовщики, собравшиеся внутри кампуса, подожгли его и причинили значительный ущерб", - говорится в сообщении.

Демонстранты в Гонконге подожгли баррикады и сожгли полицейский броневик 05

Власти Гонконга сообщили, что в понедельник, 18 ноября, из соображений безопасности будут закрыты школы и детские сады. На фоне протестов они не работают уже несколько дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Гонконге: Власти отзывают законопроект об экстрадиции в Китай. Митингующие считают это недостаточным

Как сообщалось, протесты в Гонконге вспыхнули в середине июня, в крупнейшей акции протеста принимали участие почти два миллиона человек. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.

Источник: https://censor.net.ua/p3160211
 
   
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протесты в Гонконге вспыхнули в середине июняИсточник: https://censor.net.ua/p3160211

Так сейчас ноябрь...
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Ну это не так серьезно как порохопутч по команде с 14:00 до 20:00 постоять с плакатами.
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Мне интересно, до них доходит, что стоит властям города дать официальную просьбу Пекину помочь справится с волнениями - им тяньаньмэнь покажется курортом? Идиоты, чесслово. Сами толкают Гонконг в руки НРК.
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У этого сраного Трампа путин, си, ким - "хорошие парни". Но ведь орангутанг не может не знать шо там где появляются красные щупальца - жди беды и кучу гробов? Не поверю что можно не специально, не зная, так сю-сюкаться с упырями.
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А теперь представим себе, что буквально через 5 лет конгконгцы изберут себе прикольного прокитайского президента из телешоу, который поддерживал убийства протестующих...

Бред?

А вот украинцы после всего выбрали.
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