 В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев Оперативный".

Сообщается, что по словам работников заведения, они видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа.

Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. К сожалению, потерял много крови и был срочно госпитализирован.

На месте происшествия проводили работу криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)





Фото: Киев Оперативный