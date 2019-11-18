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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:игорный бизнес (293) Киев (18208) происшествие (1670)

 В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Около 21:00 в зале игровых автоматов "Лото", который находится в МАФе, на улице Галицкой, 13 произошла резня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев Оперативный".

Сообщается, что по словам работников заведения, они видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа.

Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. К сожалению, потерял много крови и был срочно госпитализирован.

В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину 01

На месте происшествия проводили работу криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

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В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину 02
В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину 03
Фото: Киев Оперативный

Источник: https://censor.net.ua/p3160185
 
   
 Топ комментарии
 
Игровые автоматы крышует лучший министр и партнёр сша?
А чё не обеспечил порядок?
Народ кормит 500000 дармоедов, что бы они только по детям стреляли?
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У нас же нет игровых автоматов... Аваков, ау!
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Всі зали гральних автоматів та всі казино мають бути заборонені до кінця війни!
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Игрунчики - это сиамские братья нариков - торчков ...почему-то не жалко...
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Разом з ігровим бізнесом. І крадіїв,і скупщиків краденого і рекет. Все лайно, яке йде в "пакеті" з цією галуззю
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уже новое лицо Аваков выбран новой властью, которая как все знают крышует игровой бизнесс, -зебилы как же так что выбрали пороховского Авакова?
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а Аваков стал плохим только при Зеленском, при Порошенко всё было alles ist gut ?
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у меня вопрос о сыне был ? или может сын подзалетел не при пэтруччо ?
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Зеб, назначил Авакова Зелемойский или не назначал?
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иди на йух, у тебя выборы честной власти, им вопросы задавай шкура притёршаяся .
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Быдло зебо-лукашистское, назначал Зелемойский Авакова или нет?
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Порохопоц, назначал Авакова Порошенко или не назначал?
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Тебе тот же вопрос, быдло, назначал Зелемойский Авакова или нет?
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******* картофельное,пластинка заела или дебилом родился?
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Питання в тому, навіщо "велічайший" призначив соєвого авакова міністром МВС. За те, що він, за твердженням бені, зробив його презЕдентом?
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У нас же нет игровых автоматов... Аваков, ау!
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И поэтому для убийства пырнул в ногу. Все профи так делают.
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Смотрел когда-то про киллера женщину, она проходя мимо резанула артерию на ноге недалеко от бедра, смерть в течение нескольких минут т.к. сильная кровопотеря и жгут невозможно наложить.
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только пальцем закупорить просвет бедренной артерии.выжить можно,если знать.
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А сколько ещё контор Янука работает...! Не знал?
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Он живёт среди нас и получает нехилое бабло. Проснись, ты серишь.
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Ну если подрезали, то тогда не человека, а фраера залётного. Что-то стилистически заголовок не выдержан.
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Аха... я понял, что игроман ехал в Запорожце, а его Кличко на Матизе подрезал... а тут жиденку Тесла про это рассказала...
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Я извиняюсь, а ПОДрезали, это ЗАрезали, или ПОрезали? (т.е. немножко...)
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Игровые автоматы крышует лучший министр и партнёр сша?
А чё не обеспечил порядок?
Народ кормит 500000 дармоедов, что бы они только по детям стреляли?
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подрезали . какой слог У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка - Цензор.НЕТ 9352 я че не на перо посадили ? У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка - Цензор.НЕТ 9352 и не пострадавшего а лоха терпилу У залі ігрових автоматів у Києві підрізали чоловіка - Цензор.НЕТ 9352

вообще то мужчина который проводит выходной день в игральне вполне заслуживает такого завершения вечера
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+100500. Сказывается уровень образования молодых авторов-редакторов ЦЕНЗОРа.
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Хоть ты и гандон, но модератор на цензоре тоже вылупок ещё тот.
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та легализуйте уже игровой бизнес, что бы этих забегаловок более не было...
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Их станет просто немеряно. В каждом генделике поставят однорукого бандита. И никакого контроля, никакой ответственности...
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схерали?
есть нормы, по которым нельзя ставить где попало, всякие игровые автоматы и т.д.
есть казино - и всё...
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Так игровых автоматов нет с 2008 года, а товарищ Аваков оправдал доверие Зе.
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Как перед этим 5 лет оправдывал доверие товарища По.
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Мда. После легализации таких "казино" (копыта с кипра и прочих гамно-стран) останется только выращивание мака (для булочек ага). Тур-поездки с приемными детьми в Абхазию (уже начали + суррогатное материнство))
Одним словом заживем так что соседи из ЕС будут клепать стену на манер стены в фильме
Война миров Z

Что ждет наших детей в Украине страшно представить. По всей стране эти клоповники-рассадники нищеты, самобуйств, ркаж, грабежей. Но увы. В церковь господа не ходите, Вам там делать НЕЧЕГО
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