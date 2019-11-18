 В зале игровых автоматов в Киеве подрезали мужчину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Киев Оперативный".
Сообщается, что по словам работников заведения, они видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа.
Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. К сожалению, потерял много крови и был срочно госпитализирован.
На месте происшествия проводили работу криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.
А чё не обеспечил порядок?
Народ кормит 500000 дармоедов, что бы они только по детям стреляли?
вообще то мужчина который проводит выходной день в игральне вполне заслуживает такого завершения вечера
есть нормы, по которым нельзя ставить где попало, всякие игровые автоматы и т.д.
есть казино - и всё...
Одним словом заживем так что соседи из ЕС будут клепать стену на манер стены в фильме
Война миров Z
Что ждет наших детей в Украине страшно представить. По всей стране эти клоповники-рассадники нищеты, самобуйств, ркаж, грабежей. Но увы. В церковь господа не ходите, Вам там делать НЕЧЕГО