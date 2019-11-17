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 Общество
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 Две местные пожарные команды созданы на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

К спасателям ГСЧС Тячевского и Береговского районов подключились местные пожарные Ольховецкой объединенной территориальной громады и добровольцы пожарной команды села Вары.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС, 15 ноября на территории Ольховецкой объединенной территориальной общины в Тячевском районе прошли торжественные мероприятия - в селе открыли центр предоставления административных услуг, спортивную площадку и инклюзивного-ресурсный центр.

Торжественную церемонию посетили представители областных и районных органов власти, местного самоуправления и сельской общины, а также делегация пожарно-спасательной службы области, которая передала для нужд местной команды ключи от пожарного автомобиля. Данное подразделение будет обеспечивать противопожарную защиту шести населенных пунктов (Ольховцы, Ольховчик, Сасово, Ольховские Лазы, Раково и Добрянское), входящие в состав общины, где проживает около 15 тысяч человек.

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В этот же день была создана добровольная церковная пожарная команда в селе Вары Береговского района. Отныне на страже безопасности крестьян будут стоять 25 добровольцев-пожарных и пожарный автомобиль "Csepel".

"Люди верят, что новые пожарные команды станут надежными помощниками подразделений ГСЧС Береговского района, потому что смогут выезжать на ликвидацию пожара в радиусе 10-15 километров от ее дислокации. Подобные противопожарные формирования играют неоценимую роль именно в обуздании стихии на ранней стадии горения. Ведь на сегодняшний день основной проблемой, прежде всего, является удаленность населенных пунктов Закарпатья от мест дислокации подразделений Службы 101", - отмечается в сообщении.

Две местные пожарные команды созданы на Закарпатье, - ГСЧС 01

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Две местные пожарные команды созданы на Закарпатье, - ГСЧС 02
Две местные пожарные команды созданы на Закарпатье, - ГСЧС 03
Фото: dsns.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3160168
 
 
 Топ комментарии
 
Пожарну частину створили. Велике досягнення від клоуна?
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Цікаво скільки людей прочитало "аднамок анжежоп", а скільки за кермом встигло прочитати в маленьке люстерко "пожежна команда"?
Розум є в того, хто так пише?
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Вони там української не знають, ні в зуб ногою. На будинку напис мадярською.
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Пожарну частину створили. Велике досягнення від клоуна?
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При Пети такого не було(не гор!ло).Та даже при Николае2 не гор!ло.А при Австро-Венгрии вобще было зашибись.
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Та взагалі там про пожежі ніколи не чули. А тут клоун приїхав на червоному самокаті. Все село зібралось подивитись.
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А при чому тут клоун,це створила Венгрія і за свої кошти і дороги на мадярських селах теж робляться за кошти Венгрії.ЗЕ і Україна на Закарпаття насрали для них головне чим по більше грошей із області відкачати.
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А чому ж вони за клоунів голосували, тоді поясни? Була мета якась?
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Цікаво скільки людей прочитало "аднамок анжежоп", а скільки за кермом встигло прочитати в маленьке люстерко "пожежна команда"?
Розум є в того, хто так пише?
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Вони там української не знають, ні в зуб ногою. На будинку напис мадярською.
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Дебилизм эти надписи. Разве так не видно что это пожарная машина, тем более она будет ехать с сиреной и мигалками?
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Якщо добровольці будуть гасити пожежі так як вони роблять надписи на автомобілях, то буде повний анжеЖОП😁
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Да нет, это не в Украине, там все на иностранном языке.
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Очень хорошо, что новая власть начала заботится об этом регионе. Так как этого не было раньше. Нужно чтобы они чувствовали, что они живут в Украине и являются ее частью. Тогда и проблем не будет.
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Молодцы венгры. Защищают свое имущество. Даже надпись на пожарной части по венгерски. Что бы знали все остальные кто тут хозяин.
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Класс,нам бы так пожить.Может китайцы скоро поможут.
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Киргизы уже пустили к себе китайцев для помощи. Теперь даже с дубинами не могут выгнать. Туркменистан тоже уже "хапнул" китайской помощи.
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