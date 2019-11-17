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 Джип насмерть сбил двух мужчин, меняющих колесо на трассе под Одессой. ФОТО

Двое мужчин погибли в результате ночной аварии на автодороге Киев-Одесса, возле села Старые Маяки в Ширяевского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУНП в Одесской области.

По данным полиции, 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на водителя и пассажира грузовика, которые находились в крайней левой полосе дороги и меняли колесо.

Джип насмерть сбил двух мужчин, меняющих колесо на трассе под Одессой 01

В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

Происшествие квалифицировали по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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Источник: https://censor.net.ua/p3160137
 
 
 Топ комментарии
 
Хрен его знает, надо всё таки выбрать безопасное место, но не в левой полосе.
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Не факт что именно он виноват, могли даже аварийки не включить и торчать у машины меняя колесо.
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А ти думаєш що в Україні за 20 метрів виставляють многокутник?
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Хрен его знает, надо всё таки выбрать безопасное место, но не в левой полосе.
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так походу крайняя левая вообще не для грузовиков...но в стране парубиёв грузовик с грузом 100 тонн валит 100 км в крайней левой...
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Не факт что именно он виноват, могли даже аварийки не включить и торчать у машины меняя колесо.
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В Европе при экстренной остановке необходимо на 20 м сзади машины выставить треугольник, отражающий свет. И всем вышедшим из машины надеть отражающие жилеты.
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100кмч это примерно 25м за секунду..., ночью на ближнем свете фар ты увидишь треугольник как раз за 25 метров!
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достаточно просто не быть ЗЕбилом и сьехать на обочину и спокойно менять колесо.
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Не лучше порохоботом
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А ти думаєш що в Україні за 20 метрів виставляють многокутник?
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Выставляют, но этим было наверное лень.
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Почти всегда. Это первое, что делает нормальный человек, когда его т/с обездвижено.
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У нас тоже это делать необходимо. Но вообще-то при пробитии колеса было бы разумным съехать на обочину, а не менять его в крайне-левой полосе ночью.
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В Европе за 100 метров надо выставить знак, жилет нажеть надо при выходе из машины, жилеты должны быть в салоне, а не в багажнике.
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Джип насмерть сбил двух мужчин, меняющих колесо на трассе под Одессой - Цензор.НЕТ 5806

Нельзя стоять на коленях посреди дороги и, оставаясь живым, говорить об этом. (с)
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Не дай Бог таких встретить на дороге. Интересно, когда оправдывать начнут тех, кто нарвался на дебилов, естественно с компенсацией за нанесенный ущерб?
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Что за грузовик?на путинских коптилках камазах,которые нужно вообще запретить,не видно огней за десяток метров,плюс на этих машинах водилы не желают иметь даже простого треугольника,всегда кучу хамла наваливают и чинятся.
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Вспоминаю всех гадов проезжающих мимо меня в сильный дождь, авто возле бордюра на аварийке,ширина проезжей части 9метров, я в светоотражающие жилете и эти скоты поближе ко мне через лужу, пока поменял колесо-был весь мокрый и на психах. Был бы пулемет, весь цинк бы пошел. Не хорошие у нас люди, очень не хорошие.
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Ты еще один кретин-самоубийца. Хрен с тобой, сам выбрал судьбу но если бы тебя там задавили, то почему нормальный человек должен был отвечать за смерть идиота? Всего 9 метров ширина..... сильный дождь.. скользко.. плохая видимость.. и какой-то идиот стоит на краю дороги....
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В городе Харькове, возле мединститута, одностороннее движение, отличное освещение и масса проезжающих тварей.
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Вот и люди не хорошие потому что сначала напишут одно, а оказывается было совсем другое... Но точно как вы!
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ПУТИ ГОСПОДНИ ТВОИ НЕ ИСПОВЕДИМЫ.....(( каждый человек живёт каждую минуту как последнюю...и никто не знает выходя из дому вернётся ли он домой.в семью.... каждый! задумайтесь все....(( как простые люди так и мажоры.алигархи.миллиардеры. Джип насмерть сбил двух мужчин, меняющих колесо на трассе под Одессой - Цензор.НЕТ 8182 гопники всяких мастей . бандиты и другие водители и пешеходы...((
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Знову біда від дальнобійного бидла.
Себе, як належить, ніколи не позначають.
А людині відповідати...
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