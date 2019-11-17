 Джип насмерть сбил двух мужчин, меняющих колесо на трассе под Одессой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУНП в Одесской области.
По данным полиции, 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на водителя и пассажира грузовика, которые находились в крайней левой полосе дороги и меняли колесо.
В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.
Происшествие квалифицировали по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Нельзя стоять на коленях посреди дороги и, оставаясь живым, говорить об этом. (с)
Себе, як належить, ніколи не позначають.
А людині відповідати...