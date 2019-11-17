 Джип насмерть сбил двух мужчин, меняющих колесо на трассе под Одессой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации ГУНП в Одесской области.

По данным полиции, 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на водителя и пассажира грузовика, которые находились в крайней левой полосе дороги и меняли колесо.

В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

Происшествие квалифицировали по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина погибла при столкновении Mercedes и Volkswagen на Виннитчине, еще три человека госпитализированы, - полиция. ФОТО