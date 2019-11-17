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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Николаевская область (907) поезд (747) пожар (3757)

 Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом. ФОТОрепортаж

Возле железнодорожной станции Новокатериновка в Николаевской области загорелся дизельный поезд с пассажирами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области, пожар возник днем 16 ноября в дизельном поезде, который двигался по направлению "Колосовка-Николаев".

Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Измаиле загорелся на ходу и сгорел дотла полицейский Renault Duster. ФОТО

Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом 01
Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом 02
Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом 03

Источник: https://censor.net.ua/p3160129
 
 
 Топ комментарии
 
Говорят что у нас теповозоремонтная база утеряна почти полностью !!! Скоро ВСУ нечем будет подвозить на позиции и будет броня идти 500-700 км. своим ходом... пздц Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом - Цензор.НЕТ 6618
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Передать бонусом к експроприированной лавочке, кормильцам ОРДЛО.
Там профи утилизации.
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Конкретно таких венгров уже и чинить нечем, оно давно в лету кануло.
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Передать бонусом к експроприированной лавочке, кормильцам ОРДЛО.
Там профи утилизации.
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совсем малясь не добегал до гыперлупа цей камуняцкий возок
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Его мадьяры в 1984году построили. И не такой он уж и старый по железнодорожным меркам.
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Он построен в 1984м году в Будапеште. По железнодорожным меркам это не старый состав.
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Ну, то значить, австрійсько - богемська школа.
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Хмм, интересно, всегда думал, что у нас исключительно советского производства корыта бегают...
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Там сегодня почти ежедневно горят локомотивыИсточник: https://censor.net.ua/n3159844

Там чудеса, там леший бродит...
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Говорят что у нас теповозоремонтная база утеряна почти полностью !!! Скоро ВСУ нечем будет подвозить на позиции и будет броня идти 500-700 км. своим ходом... пздц Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом - Цензор.НЕТ 6618
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Конкретно таких венгров уже и чинить нечем, оно давно в лету кануло.
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Где это доят кур ? на Зеферме или у пЭти в будке ?!
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Странно что наше дизтопливо еще и горит.
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Результат плачевный. Лучше бы и не начинали тушить.
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Пассажиры поезда Конотоп - Жмеринка поняли, что что-то пошло не так, когда по их вагону быстрым шагом прошёл Стивен Сигал.
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