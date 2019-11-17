 Дизельный поезд с пассажирами загорелся под Николаевом. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области, пожар возник днем 16 ноября в дизельном поезде, который двигался по направлению "Колосовка-Николаев".
Пожарные, прибывшие на место происшествия, установили, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.
Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранители.
Там профи утилизации.
Там чудеса, там леший бродит...