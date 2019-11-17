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 В понедельник во Владимире-Волынском попрощаются с погибшим в зоне ООС воином 14-й ОМБр Юрием Хомиком. ФОТО

В понедельник, 18 ноября, в городе Владимир-Волынский Волынской области в 12:00 на ул. Зимневской начнется прощальная церемония с Юрием Хомиком, 1963 года рождения, солдатом, военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная страница города в Facebook.

Юрий Хомик погиб 14 ноября в Попаснянском районе Луганской области от смертельного пулевого ранения, которое он получил во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ. Умер в реанимации больницы города Горный.

Поминальное прощание состоится по адресу: ул. Ивана Франко, 6, в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии города Владимира-Волынского.

Похоронят военнослужащего в селе Зимнее Владимир-Волынского района.

В понедельник во Владимире-Волынском попрощаются с погибшим в зоне ООС воином 14-й ОМБр Юрием Хомиком 01

Источник: https://censor.net.ua/p3160128
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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