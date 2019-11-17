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 Политика Украины, За рубежом
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 Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс. ДОКУМЕНТ

Сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс был свидетелем разговора посла США в ЕС Гордона Сондленда и президента Дональда Трампа.

CNN опубликовал текст заявления, с которого Холмс начал выступление перед следствием Конгресса США во время слушаний за закрытыми дверями, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, он стал свидетелем и слушателем разговора посла США в ЕС и Трампа. Сондленд звонил Трампу из ресторана в Киеве.

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"Хотя посол не использовал громкую связь, я мог слышать президента через трубку. Голос президента был очень громким и узнаваемым, а посол Сондленд некоторое время держал трубку подальше от уха, вероятно, из-за громкости", - говорится в обнародованном документе.

Сондленд якобы заявил Трампу, что Зеленский в восторге от него и подтвердил, что президент Украины проведет расследование, которого хотел Трамп.

Отметим, что именно на показания Холмса ранее ссылался руководитель дипмиссии США в Киеве Уильям Тейлор, когда свидетельствовал в Конгрессе.

Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 01

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Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 02
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 03
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 04
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 05

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Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 06
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 07
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 08
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 09

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Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс 10

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

Источник: https://censor.net.ua/p3160106
 
 
 Топ комментарии
 
Небольшой обзор того, что пишут теперь о Монике Зеленски в Мире:
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 7205
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Быть для рыжей крыси импичмент!
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Совет форумчанПравила форума
 
Байден уже купив половину Украины, нехай вертает.
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Тебя за уже возвращает обратно откуда ты вылез? А то я не понял , что возвращать.
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Если купил-значит его собственность, право собственности основополагающее,краеугольный камень права, кроме того, он будущий президент США, никто не посмеет посягнуть на собственность президента США в Украине. Мы тогда будем как за каменной стеной ! Я бы ему еще и бесплатно надавал предприятий и заводов
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Хіба що віслюкам по вухам гистиком,бо в батрака навіть права на свій клаптик землі немає,аби продати.
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Небольшой обзор того, что пишут теперь о Монике Зеленски в Мире:
Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 7205
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посмотрел, языков не знаю, но догадываюсь , пишут что Ас. Типа как пилот-ас , на карточных тузах тоже видел надпись АС.
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Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 1412

Забийте в google-translate.

As (фр) - Ace (англ) - туз; ас
А англ. ass - то інше. Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 1412
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Ну "Только бы не Порошенко" же и "Ну хоть поржем".
Правда ржут в итоге с нас ну то такое.
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Сондленд якобы заявил Трампу, что Зеленский в восторге от него и подтвердил, что президент Украины проведет расследование, которого хотел Трамп.
Источник: https://censor.net.ua/p3160106

А если Байден станет президентом?...
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А наш членограй так далеко не заглядывает. Ему же Богдан пообещал: " до Нового года поработаем, и все" Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс - Цензор.НЕТ 3206
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Импичмент зеленскому за вмешательство в предвыборную кампанию США!!!!!!
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Принимает со всех сторон и в любом количестве
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Шоколадна-лижеш і ніхто не засудить,бо "око за око".
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Боже, что он творит?!
Одним махом настроить против себя поламерики!
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Що ж вітаю прихильників "димократів" з Новим ККК-за закритими дверима слухають-на відкритих вогнищах спалюють.Віслюки,кгуле-тільки вуха з балаклав стричать!
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ну а шо?=))
Уряд скасував обмеження Гройсмана на тарифи на опалення та гарячу воду
СУБОТА, 16 ЛИСТОПАДА 2019, 18:00кінець зубожіння=))
https://www.facebook.com/makalevich/videos/2506211912788111/
1.38
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Iris Jay Очередная статистика. Что уже получил Коломойский, за время правления Зеленского.
Считаем вместе :
1. 60 000 000 грн прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн прощены долги Укртатнафы и Галичина
3. 476 000 000 грн прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 года(заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн. В какой карман разница идёт ?
4000 $ учителям ?
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Ага,счасъ всё брошу и пойду байдауна "И-а-а!" слушать.
По опросу 92% респектных.готовы голосовать за Трампа ,а 52% демонов готовы голосовать против Трампа.Из общего опроса у Трампа 47% у Байдена 43%http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/elections/election_2020/trump_47_biden_43
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