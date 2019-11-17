 Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс. ДОКУМЕНТ

CNN опубликовал текст заявления, с которого Холмс начал выступление перед следствием Конгресса США во время слушаний за закрытыми дверями, передает Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, он стал свидетелем и слушателем разговора посла США в ЕС и Трампа. Сондленд звонил Трампу из ресторана в Киеве.
"Хотя посол не использовал громкую связь, я мог слышать президента через трубку. Голос президента был очень громким и узнаваемым, а посол Сондленд некоторое время держал трубку подальше от уха, вероятно, из-за громкости", - говорится в обнародованном документе.
Сондленд якобы заявил Трампу, что Зеленский в восторге от него и подтвердил, что президент Украины проведет расследование, которого хотел Трамп.
Отметим, что именно на показания Холмса ранее ссылался руководитель дипмиссии США в Киеве Уильям Тейлор, когда свидетельствовал в Конгрессе.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.
Забийте в google-translate.
As (фр) - Ace (англ) - туз; ас
А англ. ass - то інше.
Правда ржут в итоге с нас ну то такое.
Источник: https://censor.net.ua/p3160106
А если Байден станет президентом?...
Одним махом настроить против себя поламерики!
Уряд скасував обмеження Гройсмана на тарифи на опалення та гарячу воду
СУБОТА, 16 ЛИСТОПАДА 2019, 18:00кінець зубожіння=))
https://www.facebook.com/makalevich/videos/2506211912788111/
1.38
Считаем вместе :
1. 60 000 000 грн прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн прощены долги Укртатнафы и Галичина
3. 476 000 000 грн прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 года(заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн. В какой карман разница идёт ?
4000 $ учителям ?
По опросу 92% респектных.готовы голосовать за Трампа ,а 52% демонов готовы голосовать против Трампа.Из общего опроса у Трампа 47% у Байдена 43%http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/elections/election_2020/trump_47_biden_43