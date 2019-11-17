 Два человека погибли во время взрыва в общежитии в Киеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева. По адресу работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Абы там сивохи не было.
А то и лавочку охранять некому будет, да и у зели - кадров не хватает.