 Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева. По адресу работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.
Позже начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в комнате вероятно взорвалась граната.
"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины ", - рассказал он.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Абы там сивохи не было.
А то и лавочку охранять некому будет, да и у зели - кадров не хватает.
У них "брятський нарИд" называется.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DSC08176-%D0%B2%D1%83%D0%BB.%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0.JPG
Це, правда, не зовсім Київ, а село Троєщина, яке вклинилось в міську смугу при будівництві житлового масиву Троєщина. Того, мабуть, і залишився такий раритет.
от сопки врагов отнесло！Меня называли Орленком в отряде , враги называли Орлом！)😀 А вообще, два дебила - это СИЛА！😀😀😀 Родителей жалко.....