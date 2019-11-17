EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  6665  20
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4405) Киев (18208) Нацполиция (10419) правоохранительные органы (566) смерть (6229)

 Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Столичная полиция устанавливает обстоятельства взрыва, в результате которого погибли два человека.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева. По адресу работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Женщина погибла при столкновении Mercedes и Volkswagen на Винничине, еще три человека госпитализированы, - полиция. ФОТО

Позже начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в комнате вероятно взорвалась граната.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины ", - рассказал он.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве, - полиция 01
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве, - полиция 02

Также смотрите: В многоэтажке Луцка произошел взрыв: пострадал один человек, - полиция. ФОТО

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве, - полиция 03
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве, - полиция 04
Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве, - полиция 05
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Смотрите также: На Харьковщине мужчина из-за ревности пытался подорвать знакомых гранатой, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3160105
 
 
 Топ комментарии
 
В Києві є вулиця К. Маркса ?
 показать весь комментарий
 
Мабуть, там мешкає п'ята колона.
 показать весь комментарий
 
на двух долбо"бов меньше стало...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эхо войны?
Абы там сивохи не было.
А то и лавочку охранять некому будет, да и у зели - кадров не хватает.
 показать весь комментарий
 
 
У тех, которые сейчас "говорят", нету агрессора.
У них "брятський нарИд" называется.
 показать весь комментарий
 
 
Угу. Виявляється є. Ось вона

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DSC08176-%D0%B2%D1%83%D0%BB.%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0.JPG

Це, правда, не зовсім Київ, а село Троєщина, яке вклинилось в міську смугу при будівництві житлового масиву Троєщина. Того, мабуть, і залишився такий раритет.
 показать весь комментарий
 
Зато улицу Льва Толстого не забыли декоммунизировать.
 показать весь комментарий
 
 
Наверно дедуктивным методом установили.
 показать весь комментарий
 
от люди, навіщо ваще таке у руки брати... (((
 показать весь комментарий
 
Орленок, орленок гремучей гранатой
от сопки врагов отнесло！Меня называли Орленком в отряде , враги называли Орлом！)😀 А вообще, два дебила - это СИЛА！😀😀😀 Родителей жалко.....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх