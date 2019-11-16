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 Политика Украины, Происшествия
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 Россия вернет захваченные корабли не сегодня, - Бутусов. ФОТО

Возвращение Россией захваченных в ноябре 2018-го двух украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" произойдет не сегодня.

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, передача захваченных катеров состоится в открытом море у восточного побережья Крыма "в ближайшие дни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник президента Ермак подтвердил скорое возвращение Украине захваченных РФ кораблей

"На данный момент захваченные катера из Керчи еще не вышли. Украинские буксиры "Титан", Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир" прошли мыс Тарханкут, и продолжают движение в сторону Керчи. Российские СМИ сообщили, что противник забрал боеприпасы и личное оружие экипажа, а также всю наличную документацию. Также неизвестно, вернет ли противник американские радиостанции "Харрис", которыми были оборудованы катера - это самая секретная часть оборудования", - сообщает Бутусов.

Россия вернет захваченные корабли не сегодня, - Бутусов 01
Фото: t.me/operline_ru

Он уверяет, что возврат катеров для Путина - вынужденный шаг.

Также читайте: Россия планирует вернуть захваченные у Керченского пролива корабли ВМС Украины до саммита нормандской четверки, - источник

"После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение.

Россия вернет захваченные корабли не сегодня, - Бутусов 02
Следствие попадания российского 30-мм снаряда по корпусу МБАК "Бердянск"

Президент Порошенко в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах. Возвращение захваченных катеров - это уступка Украины по отношению к РФ", - отмечает журналист.

По его мнению, президент Владимир Зеленский идет навстречу Путину, рассчитывая на встречные уступки РФ во время встречи в "нормандском формате".

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"Прежде всего Зеленский рассчитывает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных, и согласится на обмен", - уверен Бутусов.

"Что ж, посмотрим, оценит ли Путин инициативу Зеленского, и выгодное для РФ разрешение ситуации с захватом катеров. Украина очень многое сделала, чтобы вернуть украинских граждан из плена, ставки очень высоки.

9 декабря на нормандской встрече ожидается, что РФ наконец озвучит сроки проведения большого обмена и согласования списков всех заложников в руках российских спецслужб", - резюмирует журналист.

Россия вернет захваченные корабли не сегодня, - Бутусов 03
Фото: "Думская"

Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/p3160102
 
 
 Топ комментарии
 
Головне, що пуйло у тебе рожеве і пухнасте.
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Петя издевался над Пуйлом, как над мальчишкой. Теперь карлик педофил старший дает ответку пианистке чМонике, по полной программе))) Будет прикол, если засРашка теперь захватит буксиры "Титан", Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир", типа посмеяться перед встречей по формуле Шахермахера.
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Катера были атакованы в территориалных водах Украины, а захвачены вообще в нейтралных водах. За это россию и нагнули в морском трибунале.
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Изза дебила пороха эти проблемы.
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Головне, що пуйло у тебе рожеве і пухнасте.
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Умник, а кто послал эти катера туда, чтобы их захватили.
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Катера были атакованы в территориалных водах Украины, а захвачены вообще в нейтралных водах. За это россию и нагнули в морском трибунале.
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Прочитай рішення Міжнародного Трибуналу. Там все сказано.
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Конечно Рината защищать свою жену и ребёнка от насильников не будет. Он же устал. Пусть воинствующее меньшенство защищает. А он в это время на рояле хером поиграет.
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Он так устал от этой вот войны
От вашей мовы армии и виры
Что лучше снимет свои сраные штаны
И раком встретит "приближенье мира"
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А весь мир, кроме Сомали и КНДР думает, что это из-за путина.
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Вообще то новость за захваченные корабли, здесь два виновника, один пуйло, другой свинорылый.
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А резолюция морского трибунал говорит , что ты и путин врете. Украинские власти там были не виноваты.
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Из за таких малоросов как ты - все проблемы
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Все проблемы изза чмошников порохоботов вместе со своим свинорылым паханом.
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А у тебя проблемы, педикулез? Это старая история, "не так нам страшны московские воши, чем собственные доморощенные гниды."
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когда русская паскуда захватывала наш Крым, подло и лживо, Порох был никто и звать его никак
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Президент Порошенко в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах. Возвращение захваченных катеров - это уступка Украины по отношению к РФ", - отмечает журналис Источник: https://censor.net.ua/p3160102
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Радиостанции....- самая секретная часть катеров...была...
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Также неизвестно, вернет ли противник американские радиостанции "Харрис", которыми были оборудованы катера - это самая секретная часть оборудования", - сообщает Бутусов.

А Бутусов пишет, что ещё да) Парадокс
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там не было ничего такого, их перед отправкой полностью ослепили - знали, на что идут))
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Петя издевался над Пуйлом, как над мальчишкой. Теперь карлик педофил старший дает ответку пианистке чМонике, по полной программе))) Будет прикол, если засРашка теперь захватит буксиры "Титан", Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир", типа посмеяться перед встречей по формуле Шахермахера.
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Боярышника на ночь не пей, галлюны у тебя после него. Петя подстилка пуйла, как он мог над ним издеватся.
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"Петя издевался над Пуйлом" - анекдот месяца.
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Расскажи всему мухосранскуRU, будет над чем задуматься в очереди за китайской колбасой из навоза.
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да-да издевался. Особенно жестко издевался над ним под Иловайском и Дебальцево, а в Керченском проливе - так вообще жесть была. ты сам-то хоть в это веришь порохоботина или из-за рошенок мозги твои совсем заплесневели? Я тебе напоминаю, что Крымский мост пуйло построило при порошенко и СП-2 продавило тоже при порошенко
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Где то читал, что щебень на строительство керченского моста фирма порошенко поставляла.
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тсссссс Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4955 ты чего? зачем порохоботам шаблоны рвешь? Я тоже это слышал, но молчу же
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Я напомню-на сайтах "сводки новороссии", "новости ДНР" за 2015-2016
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я кстати тоже читал, что где-то когда-то таких тварей как ты в Нюрнберге судили за пособнечество, они потом плакали и кричали, что это всё Геббельс виноват был - они лишь исполняли его приказы.... им всего то дали по 5-6 лет((
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А ты, во времена Иловайска колбасу с пивом жрал в Германии.
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Я в Германии вообще ни разу не был. Сейчас я в Польше, я не знаю почему у меня флаг то немецкий, то литовский, то финский, но только не польский
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А что ты там забыл в Польше ? Это Петя добился безвиза для украинцев, а ты его теперь овном поливаешь. В Польшу по безвизу, те кто голосовал против Порошенко вообще не имеют морального права ездить. Если такой принципиальный и тебе не нравилась политика Порошенко, то откажись от загранпаспорта и поезжай мост строить в Станицу Луганскую.
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Я в Польше с 2015 года, когда шоколадным безвизом и не пахло еще, так что хрен, а не благодарность петьке. Если ты не в курсе, то украинцы и раньше работали в Польше и безвиз им для этого не нужен был. И еще маленькое замечание: у нас на самом деле нет никакого безвиза с ЕС, то что называют безвизом на самом деле называется либерализацией визового режима. А это значит, что для того, чтобы устроиться на работу в той же Германии или Франции, тебе все равно нужна будет рабочая виза, и без нее ты там будешь нелегалом!
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Сказки мне рассказывать не надо. Я в Польше был еще в 91-ом, когда только начинались челночные заработки. И всю кухню эту знаю в сто раз лучше тебя. До Пети там можно было только полу-легально носками китайскими на базаре торговать. Именно при Порошенко появилось реальная возможность трудоустроиться. Так что ты или трусы надень или крестик сними. Ругать того , кто дал возможность таким, как ты работать за границей это верх цинизма.
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Да че ты лахтинскому сидору обьясняеш? Он же тебе уже флажки ВПНов перечислил
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С удоволствием бы лайкнул, но мне лайки отключили Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9651
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Та не, телочка, я понял ты работаешь путаной в Польше, тебе некогда. Лучше я поведаю. Проект СП разработан в 2007-8 годах, а начал строиться в 2009. Там была первая очередь-СП1, и вторая, подразумевающая заменить ЮР месторождение в 2020 на Штокмановское. Первое упоминание про мост датируется 2000 годом, все изыскания, проект, смета, были утверждены и согласованы при Л.Д.Кучме. Это был совместный проект. В 2014 объявили о начале строительства в апреле, а Петя вступил на должность в июне. Если ты убитый тупой лох, не старайся бычара показывать, это уже не модно.
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Крымский мост кацапы сами никогда бы не построили, руки у них не из того места растут, так же как и СП-2. И если бы санкции Запада были реальными, а не показными и легко обходимыми, то без западных технологий оба этих проекта были бы невозможны! В строительстве моста принимали участие западные компании, например Нидерландов, тех самых, чей самолет сбили кацапы. Про сп-2 и говорить нечего. так что внешнеполитические "успехи" шоколадного пети сильно преувеличены его порохоботами
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Ты, мудик, откуда тебе значь что то про мост, потоки, Нидерланды? Ты чертило, накопи сначала денег, на Крым, на Балтику посмотреть, а потом кукарекай. У меня дом 60 км от моста, 320 м от моря, золотой пляж, виноградник. Мне было и есть что терять. И знаю что и как собственными глазами. А ты чмо, читаешь фуфло, и слушаешь таких же как ты идиотов, потом размножаешь эту блевотину.
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Покажи вот это козломордой твари. Пусть у него очко порвется
https://www.youtube.com/watch?v=FKMSHbZaZOc
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просто интересно откуда такие чьоткие данные
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как откуда? из шоколадной методички Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3552
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какие же вы все убогие, строчите комменты за копейки, а потом будете визжать на плахе))
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Гениально. А перед выборами разгонялась портянка, как Порошенко убийственно смотрел на *****.

Интересно, вы хоть сами соображаете, что пишете? Какой толк Украине от этих взглядов и якобы издевательств?
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Я как сейчас помню тот плакат перед вторым туром, где этот шоколадный брехун стоит напротив путина Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6632Все украинцы наверное были очень рады в своих городах увидеть плакаты с пуйлом
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Ещё будет такое шо и встречи 9 декабря не будет.
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пролюбили "Харрис" и всё остальное ... , а отдают под согласие и гарантии Украины сохранности вещдоков ...
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лучше быть порохоботом чем дебилом))
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Я извиняюсь спросить, а порохоботы и дебилы, это не одно и тоже.
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Ну ты же себя к порохоботам не относишь , так что не одно и тоже
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порохобот и дебил - это одно и то же, впрочем как и зебил
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Бутусов как всегда крут. Мощнейший журналист.
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Неувязочки логические налицо. Значит если руским все отдать и даже не требовать вернуть отобранное то неких шансов на что-то непонятное где-то в будущем больше? Какие санкции? Какие проблемы для руских? Где они? Пусть уважаемый Главред хоть однин такой факт укажет нам протянутой рукой. К огромному сожалению все разговоры о "удушающих санкциях" есть пропаганда направленная именно на нас, граждан Украины.
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"После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение. Источник: https://censor.net.ua/p3160102
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то есть наших моряков менять не надо было? пусть гниют в кацапской тюрьме, да? зато рашке санкции впаяют...наверное...может быть
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Мир- это не детский сад где все подчиняются правилам. Ну и что если бы проиграла? Что? Ответ - ничего, вот абсолютно ничего. Ещё раз - ничего абсолютно.
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Vasyl Sakovets

6 ч.

Сьогодні мало бути відео про якість але почитав срачі в ФБ і поспілкувався з правоохоронцями та зрозумів, що треба почати з основ.
Коротко:
Корсар М3С не є поганим чи хорошим бронежилетом!

Корсар М3С є бронежилетом який МИ ВСІ ЗАСЛУЖИЛИ!
P.S.: в відео я намагався все пояснити простою мовою і тому прошу спеців не судити строго)... Це лікбез.
Завтра почну говорити про якість і роль в контролі якості Корсара М3С-1-4 генерала Марченко та його підлеглих. Будуть документи і багато технічних термінів.https://www.facebook.com/vasil.sakovets/videos/2522708231176434/
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Почему же тогда Порошенко не запилил петицию или сбор подписей в Раде с требованием отказаться от захваченных Роиссей кораблей?! Видимо в команде Порошенко понимают (конечно ничего они не понимают и будут идти до конца, постоянно наступая себе на хвост) всю ущербность своей деятельности по дискредитации Президента Зеленского.
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Зеленый обиженный карлик лебезит перед плешивым старикашкой, - он даже готов на табу, которое не позволила Люда бородатому козлу Яременко, но путин все-равно капризничает и не хочет встречаться с зеленым Микроном в Париже...
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зеленский носится с той нормандией, как дурень с писаной торбой. Лично я от нее ничего хорошего не жду.

Пока я вижу, что отвели войска на своей же территории, пляшем под дудку путина, забираем корабли, когда можно оставить рычаг давления, кацапские депутаты приезжают к нам, как к себе домой, и все делают вид, что все ОК.

Где тот текст, который готовится к подписанию в нормандии?? почему он не обнародован до встречи? Я испытываю глубокое опасение, что там подпишут какую-то ох*ительную хрень, по типу автономии донбаса, выборов, амнистии боевиков и прочее, и мы уже ничего не сможем сделать после подписания.
В любом случае, абсолютно понятно, что дурачка и клоуна путин переиграет, так зачем нам та нормандия??
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Может что то мне обьяснить , почему металлолом который возвращает Росия называют кораблями ? Они были , кораблями , но это в прошлом .
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Также неизвестно, вернет ли противник американские радиостанции "Харрис", которыми были оборудованы катера - это самая секретная часть оборудования

Вот поетому ни американцы ни другие страны не спешили давать Украине оружие, догадываясь что *хохлы* любят подымать лапы кверху и миролюбно сдаваться врагу а не воевать.
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***** притащит нам на буксире разобраный металолом а Зелупа сделает из них трибуну и будет рассказывать как он с *****м выполнили свои обещания и готовы к мирному плану капитуляции.
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Президент Порошенко в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах. Источник: https://censor.net.ua/p3160102

Что-то я не помню, чтобы при Порошенко Украина в суд подавала и выигрывала бы по захваченным кораблям в Крыму.
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ты что?? Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 485 коломою перечиш!!сказал ведь!!5-10 и не годом более!!(усё наладится!!усё забудется!!)цена вопроса всего навсего 100 000 000 000 зеленью.(партия зелёная и бакс зелёный??совпадение??не думаю!!) Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6864
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Запаребрік ще познущається перед тим як віддати. Щоб принизити.
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ХАВАЙТЕ ЗЕБОБИКИ,ВЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ.
Росія поверне захоплені кораблі не сьогодні, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7548

На територію, яку залишили українські війська в рамках розведення військ біля Станиці Луганської, не має права заходити жоден озброєний представник української влади. Ні Нацгвардія, ні прикордонники - й навіть слідча група поліції не може виїхати, бо має зброю. Про це розповів у інтерв'ю "Українському Тижню" голова Станично-Луганської райдержадміністрації Юрій Золкін.
«Але це демілітаризована зона. Там не може бути ні комбатантів, ні військових, ні Нацгвардії, ні поліції. Хто цих сєпарів затримуватиме? Яким чином? Це питання поки що не вирішене. Але моя думка така: спочатку треба відремонтувати міст. У процесі вимагати дотримання Мінська про лінію розмежування, яка проходить через середину Дінця.
Звісно, що безпека людей - це найважливіше. І тут питання не вирішене. Я у військових, у поліції питаю: не дай Боже, відбудеться надзвичайна подія в цій демілітаризованій зоні, як туди має потрапити слідчо-оперативна група? Як це взагалі має відбуватися? Розведення військ у нас було в липні. Відтоді відповіді на це питання в мене досі немає. Але всім же відомо: слідчо-оперативна група в будь-якій точці України озброєна. А в нас у демілітаризовану зону не можуть потрапити озброєні люді. Туди навіть прикордонники не можуть зайти. А якщо вони туди зайдуть, то окупанти можуть вважати це порушенням домовленостей».
Ці свідчення про реальну ситуацію кардинально суперечать заявам української влади, котра напередодні розведення поблизу Золотого-4 переконувала українців, що після відходу військ територію патрулюватиме українська поліція і Нацгвардія.
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Хватит терпеть унижения петяботы - зе строит мост в россию - хочет вас рабами сделать ! Пора .... ! Постом в инете рашу не остановить )))
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Главное возвращает.Даже *****,даже тоже возвращает.
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Русские паскудные гниды (пардон за тавтологию)!
Покажите в своей Конституции статью, что Крым - ваш?
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Россия вернет захваченные корабли не сегодня, - Бутусов(16.11.19 23:57).

Да, сегодня в 23:57 16 ноября уже поздно. Вернет завтра, 17 ноября.
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Вопрос - а нафиг эти корабли нужны? Какой от них толк?
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Починили и вернули - хорошо!

А кто орёт "плохо" пусть идет на верфь и поможет сделать новые.

Или опять покупать у американцев старьё по 10 вечнозелёных лямов?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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