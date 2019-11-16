 Россия вернет захваченные корабли не сегодня, - Бутусов. ФОТО

Об этом написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его словам, передача захваченных катеров состоится в открытом море у восточного побережья Крыма "в ближайшие дни".
"На данный момент захваченные катера из Керчи еще не вышли. Украинские буксиры "Титан", Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир" прошли мыс Тарханкут, и продолжают движение в сторону Керчи. Российские СМИ сообщили, что противник забрал боеприпасы и личное оружие экипажа, а также всю наличную документацию. Также неизвестно, вернет ли противник американские радиостанции "Харрис", которыми были оборудованы катера - это самая секретная часть оборудования", - сообщает Бутусов.
Он уверяет, что возврат катеров для Путина - вынужденный шаг.
"После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение.
Следствие попадания российского 30-мм снаряда по корпусу МБАК "Бердянск"
Президент Порошенко в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах. Возвращение захваченных катеров - это уступка Украины по отношению к РФ", - отмечает журналист.
По его мнению, президент Владимир Зеленский идет навстречу Путину, рассчитывая на встречные уступки РФ во время встречи в "нормандском формате".
"Прежде всего Зеленский рассчитывает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных, и согласится на обмен", - уверен Бутусов.
"Что ж, посмотрим, оценит ли Путин инициативу Зеленского, и выгодное для РФ разрешение ситуации с захватом катеров. Украина очень многое сделала, чтобы вернуть украинских граждан из плена, ставки очень высоки.
9 декабря на нормандской встрече ожидается, что РФ наконец озвучит сроки проведения большого обмена и согласования списков всех заложников в руках российских спецслужб", - резюмирует журналист.
Напомним, 16 ноября появилась информация, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.
От вашей мовы армии и виры
Что лучше снимет свои сраные штаны
И раком встретит "приближенье мира"
https://www.facebook.com/halya.horoshko/videos/791200701342517/
А Бутусов пишет, что ещё да) Парадокс
https://www.youtube.com/watch?v=FKMSHbZaZOc
Интересно, вы хоть сами соображаете, что пишете? Какой толк Украине от этих взглядов и якобы издевательств?
6 ч.
Сьогодні мало бути відео про якість але почитав срачі в ФБ і поспілкувався з правоохоронцями та зрозумів, що треба почати з основ.
Коротко:
Корсар М3С не є поганим чи хорошим бронежилетом!
Корсар М3С є бронежилетом який МИ ВСІ ЗАСЛУЖИЛИ!
P.S.: в відео я намагався все пояснити простою мовою і тому прошу спеців не судити строго)... Це лікбез.
Завтра почну говорити про якість і роль в контролі якості Корсара М3С-1-4 генерала Марченко та його підлеглих. Будуть документи і багато технічних термінів.https://www.facebook.com/vasil.sakovets/videos/2522708231176434/
Пока я вижу, что отвели войска на своей же территории, пляшем под дудку путина, забираем корабли, когда можно оставить рычаг давления, кацапские депутаты приезжают к нам, как к себе домой, и все делают вид, что все ОК.
Где тот текст, который готовится к подписанию в нормандии?? почему он не обнародован до встречи? Я испытываю глубокое опасение, что там подпишут какую-то ох*ительную хрень, по типу автономии донбаса, выборов, амнистии боевиков и прочее, и мы уже ничего не сможем сделать после подписания.
В любом случае, абсолютно понятно, что дурачка и клоуна путин переиграет, так зачем нам та нормандия??
Вот поетому ни американцы ни другие страны не спешили давать Украине оружие, догадываясь что *хохлы* любят подымать лапы кверху и миролюбно сдаваться врагу а не воевать.
Что-то я не помню, чтобы при Порошенко Украина в суд подавала и выигрывала бы по захваченным кораблям в Крыму.
На територію, яку залишили українські війська в рамках розведення військ біля Станиці Луганської, не має права заходити жоден озброєний представник української влади. Ні Нацгвардія, ні прикордонники - й навіть слідча група поліції не може виїхати, бо має зброю. Про це розповів у інтерв'ю "Українському Тижню" голова Станично-Луганської райдержадміністрації Юрій Золкін.
«Але це демілітаризована зона. Там не може бути ні комбатантів, ні військових, ні Нацгвардії, ні поліції. Хто цих сєпарів затримуватиме? Яким чином? Це питання поки що не вирішене. Але моя думка така: спочатку треба відремонтувати міст. У процесі вимагати дотримання Мінська про лінію розмежування, яка проходить через середину Дінця.
Звісно, що безпека людей - це найважливіше. І тут питання не вирішене. Я у військових, у поліції питаю: не дай Боже, відбудеться надзвичайна подія в цій демілітаризованій зоні, як туди має потрапити слідчо-оперативна група? Як це взагалі має відбуватися? Розведення військ у нас було в липні. Відтоді відповіді на це питання в мене досі немає. Але всім же відомо: слідчо-оперативна група в будь-якій точці України озброєна. А в нас у демілітаризовану зону не можуть потрапити озброєні люді. Туди навіть прикордонники не можуть зайти. А якщо вони туди зайдуть, то окупанти можуть вважати це порушенням домовленостей».
Ці свідчення про реальну ситуацію кардинально суперечать заявам української влади, котра напередодні розведення поблизу Золотого-4 переконувала українців, що після відходу військ територію патрулюватиме українська поліція і Нацгвардія.
https://www.facebook.com/halya.horoshko/videos/791200701342517/
Покажите в своей Конституции статью, что Крым - ваш?
Да, сегодня в 23:57 16 ноября уже поздно. Вернет завтра, 17 ноября.
А кто орёт "плохо" пусть идет на верфь и поможет сделать новые.
Или опять покупать у американцев старьё по 10 вечнозелёных лямов?