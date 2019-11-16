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 Женщина погибла при столкновении Mercedes и Volkswagen на Виннитчине, еще три человека госпитализированы, - полиция. ФОТО

Во Винницком районе столкнулись Volkswagen Caddi и Mercedes-Benz. В результате аварии погибла 33-летняя пассажирка одной из иномарок. Еще три человека, среди которых ребенок, госпитализированы в больницу.

Авария произошла 15 ноября около 17:50 возле села Щетки, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Предварительно установлено, что водитель Mercedes-Benz, не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Caddi.

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В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и 51-летняя пассажирка Volkswagen Caddi. Среди пострадавших также 4-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в городскую больницу. 33-летняя пассажирка Volkswagen Caddi погибла на месте происшествия.

37-летний владелец Mercedes-Benz задержан в процессуальном порядке в изоляторе временного содержания и проверяется на причастность к совершению ДТП.

Автомобили помещены на штрафплощадку. Обстоятельства ДТП выясняет следствие.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

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Женщина погибла при столкновении Mercedes и Volkswagen на Виннитчине, еще три человека госпитализированы, - полиция 01
Женщина погибла при столкновении Mercedes и Volkswagen на Виннитчине, еще три человека госпитализированы, - полиция 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3160096
 
 
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...вмілий робить; не вмілий критикує. Вибачемо йому.
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