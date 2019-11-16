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 Происшествия, Фоторепортаж
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 На Киевщине задержана группа, похитившая 900 тыс. грн при разбойном нападении на склад "БРСМ" в сентябре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Киевщине задержана преступная группа, совершившая в сентябре этого года разбойное нападение на складское помещение ООО "БРСМ", в результате чего была похищена крупная сумма денег.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"На Киевщине в конце сентября 2019 года группа неизвестных напала на одно из ООО, которое занимается горюче-смазочными материалами. Угрожая оружием двум охранникам, нападавшие связали их. Из помещения воры вынесли сейф, в котором находилось 900 тыс. гривен, печати и различные документы", - говорится в сообщении.

На Киевщине задержана группа, похитившая 900 тыс. грн при разбойном нападении на склад БРСМ в сентябре, - Нацполиция 01

В дальнейшем сотрудники полиции в нескольких километрах от места преступления нашли этот сейф пустым. По факту разбойного нападения полиция Переяслав-Хмельницкого отдела полиции открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Работники криминальной полиции Киевщины совместно со своими коллегами из районного отдела полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и вышли на след злоумышленников в городе Яготин, где они проживали. Установлено, что один из задержанных ранее работал на этом предприятии и был уволен.

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На Киевщине задержана группа, похитившая 900 тыс. грн при разбойном нападении на склад БРСМ в сентябре, - Нацполиция 02
На Киевщине задержана группа, похитившая 900 тыс. грн при разбойном нападении на склад БРСМ в сентябре, - Нацполиция 03

В задержании группы нападающих принимали участие бойцы КОРД и полка "Миротворец", полка полиции особого назначения.

Сейчас по месту жительства злоумышленников продолжаются обыски. Там полиция обнаружила и изъяла пистолеты, ножи, боеприпасы, другие вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к преступлению.

На Киевщине задержана группа, похитившая 900 тыс. грн при разбойном нападении на склад БРСМ в сентябре, - Нацполиция 04

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На Киевщине задержана группа, похитившая 900 тыс. грн при разбойном нападении на склад БРСМ в сентябре, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3160095
 
   
 Топ комментарии
 
Удивительно в этой истории то, что этих посадят, а вот тех, кто в "БРСМ" бодяжил 95-й бензин (которого "БРСМ" и "WOG" в Украину не ввозили, как показало следствие в свое время) - те так и живут прекрасно и вольготно.
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Ничего не меняется со времен 90-х. Коммуняксие главари руками ими же сформированных бандосов и ментов сделали передел собственности из государственной в частную. Естественно себе забрав самые лакомые кусочки. В среде бандосов организовали войны в которых они сами большинство своих поубивали, шалупонь по тюрьмам или под асфальт. С ментами почти тоже самое верхушка вошла во власть, а мелкотню посадили или убили руками тех же бандосов. Теперь дети коммуняк и ментовских начальников 90-х уважаемые люди и талантливые бизЬнЄсмЄны...
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Зебилам на заметку:



Кабмін скасував рішення Гройсмана про обмеження тарифів на опалення і гарячу воду. - nv.ua.
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Правильно сделали, эпоха бидности уже ведь закончилась.
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Удивительно в этой истории то, что этих посадят, а вот тех, кто в "БРСМ" бодяжил 95-й бензин (которого "БРСМ" и "WOG" в Украину не ввозили, как показало следствие в свое время) - те так и живут прекрасно и вольготно.
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Не забули. Ідуть судові справи. А на засідання ініціативних груп приходить тітушня та зриває збори.
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так это они не идут, а стоят эти дела мёртвым ходом. сочувствую. шо то даже Дубинский не гугу по делу, вроде как от туда выдвигался, слышал только в основном про "мама любит скорость"\"полиграфы"\ и т.п.... сми тоже молчат, видел что-то на предвыборах, а потом опять тишина
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Так, воно пройшло по нашому округу. Зараз люди за голову хапаються.
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ну как обычно, проскочили в раду и забыли.
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Коли у нас горіла нафтобаза брсм, то причиною пожежі було саме бодяження бензину. "З котів білок робили".
У мого тестя будинок був у мазутних плямах, довелось перефарбовувати фасад. А з полуницею, абрикосою взагалі біда.
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Ничего не меняется со времен 90-х. Коммуняксие главари руками ими же сформированных бандосов и ментов сделали передел собственности из государственной в частную. Естественно себе забрав самые лакомые кусочки. В среде бандосов организовали войны в которых они сами большинство своих поубивали, шалупонь по тюрьмам или под асфальт. С ментами почти тоже самое верхушка вошла во власть, а мелкотню посадили или убили руками тех же бандосов. Теперь дети коммуняк и ментовских начальников 90-х уважаемые люди и талантливые бизЬнЄсмЄны...
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Да только после майдана у вас они немного притихли, а у нас по полной живут по- беспределу и "законы" под себя пишут.
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Готівка, готівочка, готівошечка. А безнал то від лука... Сороса.
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о как ...900 тисч просто "наскладе" ...податковій не цікаво звідки на складі стільки "налу" ?
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для "складу" це багато ...точніше докуя ...на складі взагалі нічого крім накладних не має бути ...й то до кінця зміни ...навіть "контора" має проводити всі операції у безготівковому вигляді ...через банк ...вони ж там не олівцями у роздріб торгують ...але це я так ...як має бути ... а як є у нашій країні ми бачимо ...головне торгівцям "семечками" на базарах поставити касові аппарати ...
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Коли товар береться за готівку, то роблять невеличку скидку. Багато хто готовий віддати певний відсоток за обмін готівки на банківський переказ.
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Странная для Украины аббривиатура "брсм".В Беларуси это Беларуский республиканский союз молодежи , лукашенковские соколы,понятней-"павлики Морозовы".С кем наш лукавый у вас бизнес мутит?
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