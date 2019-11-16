 На Киевщине задержана группа, похитившая 900 тыс. грн при разбойном нападении на склад "БРСМ" в сентябре, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"На Киевщине в конце сентября 2019 года группа неизвестных напала на одно из ООО, которое занимается горюче-смазочными материалами. Угрожая оружием двум охранникам, нападавшие связали их. Из помещения воры вынесли сейф, в котором находилось 900 тыс. гривен, печати и различные документы", - говорится в сообщении.
В дальнейшем сотрудники полиции в нескольких километрах от места преступления нашли этот сейф пустым. По факту разбойного нападения полиция Переяслав-Хмельницкого отдела полиции открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
Работники криминальной полиции Киевщины совместно со своими коллегами из районного отдела полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и вышли на след злоумышленников в городе Яготин, где они проживали. Установлено, что один из задержанных ранее работал на этом предприятии и был уволен.
В задержании группы нападающих принимали участие бойцы КОРД и полка "Миротворец", полка полиции особого назначения.
Сейчас по месту жительства злоумышленников продолжаются обыски. Там полиция обнаружила и изъяла пистолеты, ножи, боеприпасы, другие вещественные доказательства, которые указывают на их причастность к преступлению.
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У мого тестя будинок був у мазутних плямах, довелось перефарбовувати фасад. А з полуницею, абрикосою взагалі біда.