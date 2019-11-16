EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  7808  169
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1333) Керченский пролив (356) корабль (1250) СМИ (3263)

 Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - источник. КАРТА

Украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сегодня ночью вернут украинской стороне.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, из Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака". Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль

По данным "Думской", встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

В каком состоянии находятся катера и "Яны Капу" после годичного плена, неизвестно.

Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - источник 01

Напомним, 25 ноября 2018 года в результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

7 сентября 2019 года в рамках взаимного обмена с РФ военнопленные моряки вернулись в Украину.

В ноябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Черном море в районе Керченского пролива.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба получит 20 современных патрульных кораблей за 136,5 млн евро, - Аваков. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/p3160092
 
 
 Топ комментарии
 
Отправила не екипажи, а корабли. Получается они не на ходу, нужно тащить буксиром один корпус, на металлолом. Плюнули и растерли. не велика потеря те корабли, проще и лучше заявить что в таком виде-не принимаем, то хоть лицо можно сохранить и самоуважение
 показать весь комментарий
 
Не можна. Мабуть, Міжнародний Трибунал може покарати кацапів за невиконання його рішення. Значить бубочцінелоху42роки потрібно забрати, хоч шкаралупку, щоб пуйло ж не постраждало
 показать весь комментарий
 
Тянут из Керчи? То есть кацапье опять отдает разграбленный хлам - коробки, в которых даже двигателей не осталось! На кой черт наши идиоты принимают корыта вместо кораблей?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Особого значения матч уже не играет, выход из группы им обеспечен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отчехвостим их в Питере на Звенит-Арене на ЧЕ-2020!
 показать весь комментарий
 
"сегодня ночью вернут украинской стороне"
 показать весь комментарий
 
карта безсмысленая вообще покажите где там Керч ?
 показать весь комментарий
 
...с тех пор ничего так и не изменилось...скунс, навсегда остается вонючим скунсом... Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 8032...
 показать весь комментарий
 
 
...опять ведь на* бут кацапи...почему без приемки и в чистом море принимать согласились?...каркас голый впарят да еще и полонием протертый..
 показать весь комментарий
 
 
Разводилово нелоха продолжается.Для начала обменял наших моряков,которых и так не мог дальше держать по решению суда,потом добился отвода наших ВСУ с позиций и как говорят жители орло,его сепаратня свои позиции не покинула,а теперь опять отдает то,что обязан отдать - катера.Что получит от нелоха?
 показать весь комментарий
 
 
а вот будь президентом петя...он бы такого не допустил конечно, да соя? Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 9404 вот держи рошенку, заработал. рашка же четко и ясно заявила, что решения суда выполнять не будет и она его и не собиралась выполять. будь президентом петя, наши моряки и сейчас бы гнили в гэбэшных застенках
 показать весь комментарий
 
 
..за такой ответ, ватникам дороги во все порты мира закрыли б.. и консервные банки ихние конфисковали б.... Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 8023...на ипонутых духариков управу найти всегда можна..
 показать весь комментарий
 
 
какие дороги закрыли? что ты мелешь, чебурашка ватная? Как ходили рашинские посудины - так иходят, идиёт.
 показать весь комментарий
 
 
...боярка не кончилась еще?...смотри белочка придет ..ходят, точнее плавают, руцке только плавают, потому как моряки дома уже и посудины обещаны суду быть возвращены были...усек, ДЛБ? ...или уже не соображаешь ?, тогда под лавку...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Полгода, боклан, ПОЛГОДА после решения суда. Ты совсем там блинами с лопаты обожрался, чебурашка? ни одно государство не закрыло порты для твоих сограждан. но продалжай перемоги выдумывать, у казламордых это отлично получается.
 показать весь комментарий
 
 
так объясни почему не закрыли? с момента решения морского трибунала прошлом полгода. Полгода!!! решением было - освободить немедленно и суда и экипаж, рашка этого не сделала. и никаких санкций не было и нет до сих пор. Вот это факты. А все эти разговоры про закрытые порты - влажные мечты
 показать весь комментарий
 
 
да я уже тут наслушался и про всесильное "международное право" и про всесильный и ужасный "морской трибунал" Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 5267А когда по факту предъявляешь, что ничего из этого не работает, тебе пишут, что ты вата, зебил и т.д. Про соевых продажных 8-процентных кретинов вообще молчу-это предатели Украины на побегушках шоколадного зайца.
 показать весь комментарий
 
 
про НЕМЕДЛЕННО сам придумал?...зачем?...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я ничего не придумал-таким было решение морского трибунала - немедленно и безо всяких условий. Моряков нам вернули, но это был обмен, корабли до сих пор не вернули. Формально и фактически решение трибунала не выполнено! а мне тут пытаются втюхать, что дескать это такой страшный и всесильный трибунал. Сильнее только резолюции ООН и озабоченность наших западных союзников наверное, да? Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 9437
 показать весь комментарий
 
 
...про немедлено-не прописано, суды такого уровня пустых слов не употребляют...обмен-пиар на этом деле был, не более...вернули бы все и лодочки и морячков...додик плюгавый, понты перед судами такими не колотит...
 показать весь комментарий
 
 
Ще й як працює. Саме тому і повернули. Інше питання, що ви дійсно Зебіли.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не вернули, а обменяли! это был обмен, а не возврат! Мы взамен 24 моряков отпустили 24 террористов, пропагандонов и прочее отребье
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соєсосе, смокчи волохатого
 показать весь комментарий
 
Я поражаюсь, как можно так внаглую искажать факты? На кого это рассчитано? На тех, у кого память короче месяца?

Моряков ***** отдал по обмену, без обмена не отдавал. Суда вообще не хотел возвращать, не суетился бы наш МИД, Зе, Запад, не отдал бы и по сей день.
 показать весь комментарий
 
 
А чому моряків віддали ? За спасибі ? Навряд.. А може Зе обміняв їх на те, що попередники не хотіли віддавати ? Ти про це думала ? Чи гадаєш, втікла в Німеччину, а вони нехай там вовтузяться з кацапами.
 показать весь комментарий
 
Моряков отдали по обмену
Вы шо, новости не читаете?
 показать весь комментарий
 
Так дійно. В обмін на поступки віддали.
 показать весь комментарий
 
Чучело ты. Наказание за не выполнение трибунала должно было наступить на следующий день 7 сентября как Зелупа спасло ***** от санкций и произвело обмен. Почему Зелупа не захотела подождать еще неделю а именно пошло на сделку с ****** как раз за день до начала ввода санкций?
 показать весь комментарий
 
 
Повернення екіпажів і кораблів--це рішення суду. Невиконання цих рішень привелиб до значних санкцій і в першу чергу заборона використання іноземних портів. І чому наш клоун до закінчення строку (один день) поспішив виручити путіна і обміняти вбивць на наших моряків Потрібно бути ідіотом,що це зробити. Але він не зовсім ідіот.він ворог України ,ненависник всього українського,,да і гроші з таким же жидом коломойським дуже хочеться хапанути. Президент не тільки зраджує державу Україна, порушує конституцію,а іще і продажна тварюка,а іншого висновку немає.
 показать весь комментарий
 
 
какого срока? откуда этот срок вообще взялся? почти год прошел с тех пор как суда захватили и никаких санкций не было
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я как бывший мореман могу пояснить, как это работает. работают санкции после международного суда только: если банановая страна (то есть ответку не запилит): если бизнес-контракт (санкции на компанию). Все. Остальное - влажные мечты. МОжно хоть себе на лбу выбить тату что Путин - )(уйло, но это не умалит того факта что пораша морская держава.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я вот это и пытаюсь им доказать. Что международные законы не работают в полной мере. Крупные и сильные в военном или экономическом отношении страны могут игнорировать решения любых судов и ничего им за это не будет. Вот выиграли мы в Стокгольме у газпрома 3 лярда баксов и где они? Тот же суд оон призвал рашку разрешить деятельность Меджлиса в Крыму-они выполнили? ага щаззз
 показать весь комментарий
 
 
не фантазируй так буйно.. Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 8916...с такими судами клон твой, говно полное жидкое, которое как известно плавает, а не воин.... Україна відправила спецсудна за захопленими Росією в листопаді минулого року катерами та буксиром, - "Думська" - Цензор.НЕТ 41..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в чем фантазия, чебурашка? Вот твои штаны как раз таки мокрые после маняФантазий, что ЕСЛИ ТО, А ЕЖЕЛИ ЭТО, Тебе пишут факты, а ты до сих пор как страус голову в песок прячешь. АУ! Очнись! Ты не в песок голову суешь, а в гальюн.
 показать весь комментарий
 
Не отпустили, а обменяли, на моряков до сих пор в рашке ведутся уголовные дела. Что по твоему ЕС мешает ввести санкции?
 показать весь комментарий
 
Ну да, пусть мол наши сидят, и тогда возможно военным судам рашки запретят заходить в некоторые порты.))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
тогда возможно

ключевое слово
 показать весь комментарий
 
Як крадій, який підкине тобі пустий гаманець і втече. Вночі. Нахрена взагалі погодились на це? Там все зняли, відірвали що можна було і пропили давно.
 показать весь комментарий
 
 
Урра. Кацапы сейчас притащат нам металолом. А Зелупа будет радостно с трибуны рассказывать про победу его миролюбной многоходовочки.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Молодец, держи рошенку!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Покупаю. Вот что действительно у Пети хорошо получается - это конфетки. Тут без троллинга - очень вкусно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
если бы не тупость пети мальдивского год назад, когда он из своих шкурных интересов послал 24 моряков на убой кацапам, с кораблями все было бы в порядке, да 24 кацапа и их подстилок сидели бы в наших тюрьмах, а не смылись бы в рашу. И Цемах был бы тоже у нас
 показать весь комментарий
 
 
Проблема в том что моряки оказались трусами и предателями. Сдали без единого выстрела корабли да еще в международных водах, где могли вообще то уйти, вместо етого с кацапами селфи устроили на пирсе и руки друг другу жали. За такое в нормальной стране расстреляли бы или посадили надолго за измену и за порчу военного имущества.
 показать весь комментарий
 
 
значит моряки виноваты? А петя чистенький? А кто их отправил туда, где у противника многократное превосходство? почему нельзя было переправить катера и буксир по суше?
 показать весь комментарий
 
Яны Капу ,ТТХ водоизмещение 303 тонны,на ишаках его предлагаете переплавлять?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
по воде проще и дешевле.
 показать весь комментарий
 
Во первых корабли были направлены в украинские воды Азовского моря. ***** совершило нападение на украинские суда в международных водах фактически обявив Украине войну. Согласен что Парашенко зассал дальше раздувать войну и вводить против Фашистской Росии санкции, так как торговля с окупантами для него была важнее.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это жирный троллинг?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Що ви сците, соєсоси? Брига здав катера та моряків, і надії не було їх повернути. Тепер і моряки дома і катера забираєм. Що тут поганого соєсоси?
Ви реально дебіли.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это идиоты. У них все плохо. моряков вернули - плохо. Сужа вернули - плохо. Сенцова вернули - плохо. Дебилы, сэр.
 показать весь комментарий
 
 
ага, Донбасс вернут - тоже плохо. Типа Зеля не так вернул - надо было по-другому !
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, при этом призывают отрезать Донбасс нафиг/отдать русне/оградиться от него стеной, но они не сепаратисты и сепаратизм осуждают!
Я такое только у российской и пророссийской ваты видела - полное перекрытие аналитического отдела.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а что должно быть?
 показать весь комментарий
 
Соевые совсем ополоумели.....Получается они против возвращения наших кораблей???? Я уже ничему не удивляюсь....но это просто дно моральное....
 показать весь комментарий
 
 
На цензорі, або вата,або кацапня--гидко навіть читати.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Здорово. Зеля все таки молоток. Моряков вернул, теперь суда. Как бы его не критиковали, разведение войск продолжается. Возможно так к миру придем.
ОФФТОП: У меня опять тут погромы. В любой момент могут связь выключить. три дня назад без нета и сотового был. онли спутник.
 показать весь комментарий
 
 
Цілий вечір на медветчукових каналах ,прихильник параши, скорик,доказує,що не потрібно вимагати гроші від газпрому,а домовлятись за газ. Ви жиди всі продажні, чи тільки частина. Для вас гроші головне.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
позитивный комментарий. Но, увы, будем реалистами - пока существует паРаша - Крыма не видать.
 показать весь комментарий
 
 
подозреваю что от катеров и буксира одни корпуса остались. все остальное кацапы скоммуниздили....вот это прорыв в отношениях!!!! да зеля?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх