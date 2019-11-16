 Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - "Думская". КАРТА

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.
По информации издания, из Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака". Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи.
По данным "Думской", встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
В каком состоянии находятся катера и "Яны Капу" после годичного плена, неизвестно.
Напомним, 25 ноября 2018 года в результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.
7 сентября 2019 года в рамках взаимного обмена с РФ военнопленные моряки вернулись в Украину.
В ноябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Черном море в районе Керченского пролива.
Зєля своєю сракою «сохраніл путіну літцо».
"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств." (это заявление интерфакса)
То нашими - просто вытерли пол
это уже судна шпиены..
Зеленьський, *****, шо ж ти дєлаєш?!
-не я их туда посылал. -и не я эту войну начал, это всё Порошенко.
Последние заявления пупкина по Украине. Нужно развести войска по всей линии. И если в серую зону заходят со стороны Украины полицейские и Нацгвардия, то ответные шаги должны быть и со стороны днр и лнр (милиция из боевиков сепаров). По сути он уже втянул ЗЕклоуна в свою игру кабалу, и отмежевался от участия россии в конфликте-войне Украина с россией. Зеклоуну теперь осталось на встрече с пупкиным сдать донбасс под особый статус в составе Украины, и вернутся после встречи в Украину со своей табуреткой и верёвкой, чтобы его повесили...
ЧЕ 2020. только что, хйулостан был жестоко отЪ"бан Бельгией со счётом 0:4! вот так надо с кацарылыми "вести переговоры"!