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 Политика Украины
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 Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - "Думская". КАРТА

Украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сегодня ночью вернут украинской стороне.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

По информации издания, из Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака". Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль

По данным "Думской", встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

В каком состоянии находятся катера и "Яны Капу" после годичного плена, неизвестно.

Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - Думская 01

Напомним, 25 ноября 2018 года в результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

7 сентября 2019 года в рамках взаимного обмена с РФ военнопленные моряки вернулись в Украину.

В ноябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Черном море в районе Керченского пролива.

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Источник: https://censor.net.ua/p3160092
 
 
 Топ комментарии
 
Отправила не екипажи, а корабли. Получается они не на ходу, нужно тащить буксиром один корпус, на металлолом. Плюнули и растерли. не велика потеря те корабли, проще и лучше заявить что в таком виде-не принимаем, то хоть лицо можно сохранить и самоуважение
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Не можна. Мабуть, Міжнародний Трибунал може покарати кацапів за невиконання його рішення. Значить бубочцінелоху42роки потрібно забрати, хоч шкаралупку, щоб пуйло ж не постраждало
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Тянут из Керчи? То есть кацапье опять отдает разграбленный хлам - коробки, в которых даже двигателей не осталось! На кой черт наши идиоты принимают корыта вместо кораблей?
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Это хорошо. Но нужно ещё и из Севастополя все свои корабли вывести.
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Оплата за услуги по стоянке превышает стоимость самих судов.....
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Хай це відмінусують з суми репарацій.
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чтобы получить репарации с врага, нужно для начала выиграть войну
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МАТЕРИАЛЫ В СУД ООН ПО ЭТОМУ ФАКТУ НАПРАВИЛИ???
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ХитрожопЫй мордовецвася,Севастополь,как и весь Крым - это Украина ,пусть постоят пока там ,все будет посчитано потом в компенсациях за оккупацию!
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А Керчь по-твоему уже не Украина, тварь кремлёвская?
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Ватный ************ длбб, а Керчь разве не в Крыму находится ,олигофрен в стадии идиота?
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Так поясни, премудрый карась, почему ты за возвращение кораблей из Керчи, но против - из Севастополя?
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прЮфет,подонок ************,по-мышебратски с любоФью...
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А Акт приема-передачи прямо в море будут подписывать?
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Захваченные корабли, при чем тут Порошенко.
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Тянут из Керчи? То есть кацапье опять отдает разграбленный хлам - коробки, в которых даже двигателей не осталось! На кой черт наши идиоты принимают корыта вместо кораблей?
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лучше уж корыто, чем вообще ничего. Хотя имхо эта новость - фейк
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Нет, не лучше. Металлолом по сравнению с работоспособным кораблем не стоит почти ничего.
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хз, смотря какя стоимость восстановления. вата могла все сп..ть вплоть до унитазов
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Порохня негодуе.Да ***** вернул моряков,а теперь корабли.Что опять не так?
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деколи заздрю таким сірим і недалеким людям, як ти
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Иногда нужно и писать под флагом Украины,чтоб учить других.Или нет?
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А им в мордоре запрещено в прокси украинский флаг вставлять, только другой страны.
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Ви шановний не ДНІПРОВСЬКИЙ,а Х,,,,,,,,!! Твій карлик по рішенню морського трибуналу зобов*язаний був повернути і моряків і катери,але зебобік зіграв на випередження і в себе сулить хероєм і карлика вивів з-під удару красиво,тіпа--МИРОТВОРЕЦЬ!!!! Ти хоч це розумієш,а в тебе в башкі один Порох,якого вже пів року немає,хоч погугли,яке рішення було прийнято і що рашкі світило за невиконання його.
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Ну так возьмите эту бумажку и выполните.Срым тоже Украинский диванное войско.Или пусть другие гибнут?
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Чучало!! Де я писав,щоб хтось загинув!! Ті санкції,які передбачались за невиконання рішеня,набагато гірші від санкцій які застосовані проти рашки і я РОЗУМІЮ,що Україна сама нічого не в силах протиставити рашистану,тому санкції самі дієві кроки . А своїми діями теперішній ГАРАНТ,розвалює коаліцію,яку так важко збирав до купи **БАРИГА**.
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Меньше спама.И больше по теме.Если надеетесь на европу,то мне вас искрени жаль.
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А шо ты винторогая надеяца на твою Рабсиюшку???
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Отправила не екипажи, а корабли. Получается они не на ходу, нужно тащить буксиром один корпус, на металлолом. Плюнули и растерли. не велика потеря те корабли, проще и лучше заявить что в таком виде-не принимаем, то хоть лицо можно сохранить и самоуважение
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Не можна. Мабуть, Міжнародний Трибунал може покарати кацапів за невиконання його рішення. Значить бубочцінелоху42роки потрібно забрати, хоч шкаралупку, щоб пуйло ж не постраждало
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100 % саме так.
Зєля своєю сракою «сохраніл путіну літцо».
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А почему он до сих пор не покарал??? решение было полгода назад! если бы наших моряков не обменяли и они отсидели в рашке 5-7 лет по приговору их суда, а потом отпустили-это тоже считалось бы выполенным решением?
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Свнсбк - бот под прокси - тухло отмазываешь Монику Янелох, тебе не заплатят))
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это ты порохоботина продажная петю отмазываешь. Ну ничего с 1 января эта свинья сядет за преступный приказ, из-за которого 24 наших моряка оказались в лапах оккупантов. И надеюсь до вас порохоботов доберутся
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Не їздьте по вухах. Если ... " Нові санкції проти Росії за незаконне утримання українських моряків готує Конгрес США. Законопроєкт уже представили до розгляду Палаті громад " Один з можливих наслідків. А це що за маячня ? "... и они отсидели в рашке 5-7 лет по приговору их суда, а потом отпустили-это тоже считалось бы выполенным решением". Ким би рахувалось? Не хочу цю хрінь і коментуати
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хрень тут ты несешь и прочие петеботы. они Крым отжали, войну на Донбассе развязали. там значит они санкций Конгресса США не испугались, а тут из-за 3 кораблей и 24 моряков вдруг испугались и решили исправиться? блажен кто верует
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еще один адепт 8% пети мальдивского. короче кто не с петей, то кацап, да чоколадный?
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Лахтинский сученок,я - адепт независимой от татаромордовии(по вашему Хрюссии) и процветающей Украины ,независимо от фамилии президента ! Так понятно,баран винторогий ? Отвечать не надо ,подонок ...
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"Так, веру в Господа, от нас -- вывозят потихоньку..."
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Как думаете, что выгоднее, если здание дряхлое, его лучше восстановить, или снести, и новое построить. Я думаю, что новое построить. Так и эти катера, если за ними никто не ухаживал, то сразу их на металлалом сдать, а новые построить.
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Ринат эти катера нужно отдать Морской охране Государственной пограничной службы Украины как группа усиления. Эти катера по назначению предназначены для морских погранцов но не для ВМС Украины
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Да год всего прошел.... Что такого страшного с ними должно было произойти?
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Я просто пример привел, если вдруг окажутся они ржавыми.
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Они под визуальному виду не предназначены для ВМС Украины и так же по вооружению
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Итак, возникает вопрос. на каких же условиях нам возвращают корабли, если на этих :

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств." (это заявление интерфакса)

То нашими - просто вытерли пол
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ты уверен что туда передатчики по всему корпусу не заварили?
это уже судна шпиены..
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Порося отпрсвил эти типа катеров ксцапам, чтобы как минимум избежать расследования соответствия их стоимости реальной. Теперь вместо катеров, мы получим корыта и концы в воду в прямом смысле слова....
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Сомневаюсь что они на ходу , сказано что вооружение на месте но без боекомплекта.
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Пля .так нафіга ж буксіри відправили !? Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - "Думская" - Цензор.НЕТ 9563
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Так намного проще, даже ели их не раскурочили их нужно приводить в рабочее состояние и подбирать команды а так передадут с буксира на буксир и все.
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Ботва ************,что ты сейчас перданула, переведи с татаромордовского
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Те, що відбувається є подією, яке повинно було бути першим для кожного українця. Ми же маємо замовчування з усіх боків.
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Али я считал и считаю что россия нападала на украину под видом опполченцев, украина должна была строить армию по настоящему начиная от роты батальона полк или бригада дивизия армейский корпус и т.д. а не делать этот детский сад
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Ааа, зрада! Всі на соємайдан - це капітуляція!!! З понеділка кацапів повинні були недопускати в порти світу, а тепер "фсе прапала"!!!
Зеленьський, *****, шо ж ти дєлаєш?!
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"Оружие украинских моряков, обнаруженное на кораблях во время задержания, вместе с рациями и документами со сведениями о составе экипажа и другими данными останутся в России. Сами суда будут возвращены со штатным вооружением, но без боеприпасов....."
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Наш клоун навіть не розуміє що він творить, як його принижують,але біда що принижують державу Україна. Дебіли--ви вибрали президента сцикуна і боягуза,то виправляйте свою помилку.
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Ты совсем дурак, если бы отказались забирать то рашка бы сказала что вот мол мы отдавали по решению суда а он не берут. А что сделал твой Петя когда катера забрали без боя а ничего не сделал, вот это действительно унижение страны.
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Хотелось бы услышать по этому поводу ЗЕклоуна. Хотя можно предположить шо он скажет.
-не я их туда посылал. -и не я эту войну начал, это всё Порошенко.
Последние заявления пупкина по Украине. Нужно развести войска по всей линии. И если в серую зону заходят со стороны Украины полицейские и Нацгвардия, то ответные шаги должны быть и со стороны днр и лнр (милиция из боевиков сепаров). По сути он уже втянул ЗЕклоуна в свою игру кабалу, и отмежевался от участия россии в конфликте-войне Украина с россией. Зеклоуну теперь осталось на встрече с пупкиным сдать донбасс под особый статус в составе Украины, и вернутся после встречи в Украину со своей табуреткой и верёвкой, чтобы его повесили...
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Этого прежде всего хочет запад, ему надоела эта ситуация, стоит Украине отказаться от выполнения Минска как с Рашки снимут санкции а нас лишат поддержки.
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Украина благодарит этих ребят https://www.youtube.com/watch?v=MfT_xnGx8Aw
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"Следствие закончено, люди отпущены под какие-то условия - чего суда эти держать, они ржавеют же. Их нахождение несет нам материальные убытки: освещение, охрана. За ними же следят, чтобы они не утонули, чтобы вода не потекла, осмотры делают, специальная вахта выставляется, люди отрываются от основной своей работы», - заявил бывший глава разведки Черноморского флота адмирал Владимир Соловьев.
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Наверное потому что идет подготовка к встрече в "нормандском формате". У Путина будет небольшой но козырь, они типа сделал широкий жест, вернул корабли...
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сори за оффтоп.
ЧЕ 2020. только что, хйулостан был жестоко отЪ"бан Бельгией со счётом 0:4! вот так надо с кацарылыми "вести переговоры"!
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Особого значения матч уже не играет, выход из группы им обеспечен.
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"сегодня ночью вернут украинской стороне"
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карта безсмысленая вообще покажите где там Керч ?
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...опять ведь на* бут кацапи...почему без приемки и в чистом море принимать согласились?...каркас голый впарят да еще и полонием протертый..
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