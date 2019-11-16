EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  1905  15
Материалы по теме:
Все про:армия (7571) Широкино (473)

 Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 ноября, на Приазовье военнослужащие отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, почтили память погибших на войне побратимов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 01

На высоте, недалеко от населенного пункта Широкино, которую украинские морпехи удерживали несколько лет подряд, командир части полковник Андрей Гнатов, вместе с представителями всех подразделений морской пехоты, почтили минутой молчания военнослужащих бригады, погибших, защищая Украину.

Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 02

Смотрите: Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны. ФОТОрепортаж

Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 03
Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 04

Морпехи возложили цветы к мемориальному знаку, установленному недавно рядом с часовней.

Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 05
Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов 06

Также смотрите: Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной. ФОТОрепортаж

Мероприятие инициировано командованием морской пехоты Украины и в этом году проводится впервые.

Источник: https://censor.net.ua/p3160085
 
   
 Топ комментарии
 
Світла пам'ять полеглим Захисникам України.
 показать весь комментарий
 
Слава Героям!!! Герои не умирают!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Настоящие... Такие настоящие...
Преклоняюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Вічна пам'ять і слава нашим Героям! Україна пам'ятає...
 показать весь комментарий
 
 
Світла пам'ять полеглим Захисникам України.
 показать весь комментарий
 
 
настоящие мужики и истинные Герои!.. спасибо Вам!
 показать весь комментарий
 
 
**
Парни уходят в небеса,
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.

Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут - никто не знает,
С войны за Родину и честь,
Их в "сотни" лучших забирают.

Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели…
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.

Забить бы наглухо ту дверь
Тому, кому дано по чину!!!
Жить долго всем, растить детей,
Любить не деньги!…Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Не усім зрозуміло, що є Широкіно. Для молоді краще створити новий фільм, сценарій якого повинні написати самі морські піхотинці.
 показать весь комментарий
 
 
Эти солдаты должны быть вписаны золотыми буквами в историю Украины, а мы обязаны помнить, что совсем еще молодые ребята отдали свои жизни за независимость Страны!!! Мы все перед ними в долгу!!! Вечная память!!!
 показать весь комментарий
 
 
маскавиты будут отвечать за каждую загубленную душу украинца!
 показать весь комментарий
 
Пока все смеялись над кремлевским фейком про "распятого мальчика", российские солдаты в Сирии распяли человека. Отрезали руки и голову. На трупе написали "ЗА ВДВ!". Подожгли. С хохотом сняли все на камеру и залили в интернет. Это все что нужно знать про "русский мир"
(C)
@natohawks

Це може статись і в Україні якщо не зупинити зелену цвіль яка вирішила знищити патріотів то роззброїти армію
☹️
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх