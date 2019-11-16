 Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На высоте, недалеко от населенного пункта Широкино, которую украинские морпехи удерживали несколько лет подряд, командир части полковник Андрей Гнатов, вместе с представителями всех подразделений морской пехоты, почтили минутой молчания военнослужащих бригады, погибших, защищая Украину.

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Морпехи возложили цветы к мемориальному знаку, установленному недавно рядом с часовней.





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Мероприятие инициировано командованием морской пехоты Украины и в этом году проводится впервые.