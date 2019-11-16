 Морские пехотинцы возле Широкино почтили память погибших побратимов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
На высоте, недалеко от населенного пункта Широкино, которую украинские морпехи удерживали несколько лет подряд, командир части полковник Андрей Гнатов, вместе с представителями всех подразделений морской пехоты, почтили минутой молчания военнослужащих бригады, погибших, защищая Украину.
Морпехи возложили цветы к мемориальному знаку, установленному недавно рядом с часовней.
Мероприятие инициировано командованием морской пехоты Украины и в этом году проводится впервые.
Преклоняюсь.
Парни уходят в небеса,
Дверь за собой не закрывая,
Здесь безнадеги полоса,
Там Бог открыл ворота рая.
Ступенек тех не перечесть,
Куда ведут - никто не знает,
С войны за Родину и честь,
Их в "сотни" лучших забирают.
Уходят чьи-то сыновья,
Что жизнь свою не пожалели…
Кровью пропитана земля,
Где маки на полях алели.
Забить бы наглухо ту дверь
Тому, кому дано по чину!!!
Жить долго всем, растить детей,
Любить не деньги!…Украину.
(C)
@natohawks
Це може статись і в Україні якщо не зупинити зелену цвіль яка вирішила знищити патріотів то роззброїти армію
☹️