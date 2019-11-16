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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (1002) Кива (119) Оппозиционная платформа - За життя (13)

 "Сексопатология в форме садизма": Кива превратил Медведчука во Фредди Крюгера. ФОТО

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За життя" Илья Кива выложил в соцсети отредактированное совместное фото с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Как передает Цензор.НЕТ, Кива отредактировал фотографию из ВР в маске Джокера, частично перевоплотив Медведчука в знаменитого американского маньяка из фильмов "Кошмары на улице Вязов" Фредди Крюгера. Фотографию Кива подписал: "Пятничное", сделав и другую надпись: "Кошмар Слуг Сороса".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ты что, придурок, бл#ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с#ка!": Кива пригрозил человеку на улице из-за замечания. ВИДЕО

Сексопатология в форме садизма: Кива превратил Медведчука во Фредди Крюгера 01

Как сообщает Википедия, Фредерик "Фредди" Чарльз Крюгерманьяк-убийца, главный отрицательный персонаж серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов". Может убивать людей в их же снах, но иногда прорывается и в реальный мир, где продолжает наводить страх и ужас.

После первого появления Фредди Крюгера на экранах персонаж стал предметом для обсуждения среди психологов. Некоторые из них утверждают, что Крюгер и его способы убийств отражают детский страх перед взрослением, а также всевозможные подростковые комплексы.

Основным источником ненависти к детям стал невероятный стресс, который испытал Крюгер в детстве, когда к нему невероятно жестоко относились одноклассники, называвшие его "ублюдком от сотни маньяков".

Окончательный диагноз звучал бы как: Сексопатология в форме садизма. Такая патология личности отнюдь не уникальна, да и редкой её назвать тоже нельзя. Сексуальные садисты были и среди педофилов (очевидно, что и герой Крэйвена имел латентную склонность к педофилии), и среди самых массовых маньяков XX века. Развитию болезни способствовали и сложные отношения с матерью, которая вряд ли могла нормально воспринимать ребёнка, зная тайну его рожденья, и глубокое презрение других детей, узнавших эту тайну. Ещё до своей демонизации Фредди Крюгер проявил все черты, характерные для психопатов указанного типа: вменяемость и осознанность совершаемого, холодный расчёт и изощрённая жестокость. И это позволяет поставить вымышленного героя по психическим особенностям в один ряд с личностями вроде Зодиака, Кемпера или Чикатило.

Источник: https://censor.net.ua/p3160072
 
 
 Топ комментарии
 
Обидва на фото - тридвараси в поганому сенсі цього слова..Але , за час мого перебування на цензорі - це перший раз , коли одну іх "легендарних фотожаб" цензора останнього часу редакція новин сайту намагається використати як новину.. Невже більше новин немає? Чому промовчали про те, що петя не прибув на допит до військової прокуратури щодо Іловайська?
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Дебил. В жоппаблоке других не держат.
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Кива дурак, медведчук тварь, путин хуйло...
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Кива дурак, медведчук тварь, путин *****...
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Он самокритичен и его фотошоп соответствует реалиям.)
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Де ти побачив Че? Не бачу на фото нікого схожого на команданте.
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Сегодня в зраде супер опозиция бют,пес ,опж голос.Оказывается даже так можно было "Сексопатология в форме садизма": Кива превратил Медведчука во Фредди Крюгера - Цензор.НЕТ 8249.Профессор преображенский был прав "Сексопатология в форме садизма": Кива превратил Медведчука во Фредди Крюгера - Цензор.НЕТ 8249
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Щас инвестиции повалят в страну клоунов и идиотов и на кого вы тогда все время обижаетесь?
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Интересно Кива же был в Правом Секторе
А теперь с Медведчуком обнимается
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Ну, Медведчука он только немного подправил.
===Фредерик "Фредди" Чарльз Крюгер - маньяк-убийца, главный отрицательный персонаж серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов".===
Прав старик Фрейд, четкая подсознательная ассоциация
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Обидва на фото - тридвараси в поганому сенсі цього слова..Але , за час мого перебування на цензорі - це перший раз , коли одну іх "легендарних фотожаб" цензора останнього часу редакція новин сайту намагається використати як новину.. Невже більше новин немає? Чому промовчали про те, що петя не прибув на допит до військової прокуратури щодо Іловайська?
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Важнее новости конечно нет. Что он может скажет? Что путин напал на Украину. Всё!
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Про "зелені коридори" , про які він домовлявся з ****** - багато чого міг би розповісти для слідчих..
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Значит порошенко в иловайске виноват, а путин нет. Я правильно понял?
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І ***** винне, і петя - також винен.. Українське суспільство повинне отримати судову відповідь - що ж все таки сталось під Іловайськом.. Чесний і відповідальний керівник держави, при каденції якого сталась ця трагедія - не буде уникати українського слідства щодо причин цієї трагедії..
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Ты настолько глуп что до сих пор не понял? Нужна причина? Путин обманул Порошенко. Вот и вся причина. У кацапов это называется военная хитрость. Вина Порошенко и всей Украины только в том что никто и подумать не мог что россия нападёт.
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Не треба пов'язувати провини твого найсолодшого ідола перед Україною з якимись міфічними, придуманими тобою та ****** , провинами України, кацапа..
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Ленчик, а скажи пожалуйста- это кто тебя, что называется, за язык дергает? Я вот прочел ваш совместный диалог, и не нашел в нем каких либо предпосылок вывалить собеседнику "твого найсолодшого ідола", вот поведай простую вещь, тебя просто прет писать пакости кому либо? В ином случае придется признать, что тебе во всем и везде мерещится Порошенко, а это уже клиника.
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Ты просто дурак! У московского выкормыша, то есть тебя, лёня, Порошенко всегда будет виноват. Да, ватничек?
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Хочет превратить в шутку предательство.
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Кива психически неадекватен. Ещё и с сексуальным уклоном. Его отец был осуждён при ссср к смертной казни за убийство участкового. Там у них вся партия из шизиков. Рабинович, отсидел 12 лет за хищения в особо крупных размерах. Уходя от криминальной ответственности косил на дурака, мочился под себя, испражнялся, чем вызывал брезгливое отношение у сокамерников. Но был психической экспертизой признан вменяемым и приговорён к отбыванию наказания, вышел по УДО.
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Про батька Ківи-фейк.І без цього вистачає сюжетів про подвиги цього придурка.
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Весь мир - театр цирк, и люди в нём артисты клоуны (с)
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- Соломон Маркович, имею спросить за ваше мнение с этих двух поцев?
- Два дебила, это сила, таки гласит старая еврейская мудрость, Давид Моисеевич. И прошу таки заметить, шо это вам не ЗеДебил, шо а минуточку, эти таки пожизненно.
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Да, с такими керманычами у Украины будущего точно нет. Люди, что вы натворили, кого навыбирали во власть?
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Кто мешал юге правдолюбу и пете "величайшему политику всех времен и народов" определить это в сизо.Ну ответ простой,сам с ними в теме
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Два конченных мерзавца, которые паразитируют на украинском обществе. Если в Верховную Раду зайдут в большинстве настоящие патриоты, а не васякие "слуги народа" а точнее слуги уродов, то этим канальям, пожизненный срок на нарах гарантирован!
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для начала своих пересажайте, что бы не было кривотолков. эти не скрывают, что они враги Украины, а есть такие которые прикрываясь патриотическими лозунгами разрушают страну и они опаснее во сто крат т.к. не знаешь кто вонзит кинжал в спину.
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Такое уродство порождает жалость,но не страх,баран кивка тупее чем его маска.
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ки ва или ки ви как вам будет угодно ШизофрениК , это уже давно открытая информация, какие могут быть удивления.
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Подарите Киве комиксы нехай в Раде читает.Так куме?
-Так.Ще Лего,раскраску и подписку на Мурзилку "Сексопатологія у формі садизму": Ківа перетворив Медведчука на Фредді Крюгера - Цензор.НЕТ 2139
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Что такое я сейчас прочитал? Вы тоже это прочитали или я сплю?
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мертвячук обычный свинотруп он просто зарусляченый.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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