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 Политика Украины
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Все про:операция Объединенных сил (1794) разведение сил (91) Петровское (28)

 Наемники РФ двое суток ведут огонь по позициям ВСУ в местах разведения сил возле Богдановки и Петровского, - штаб ООС. СХЕМА

Российско-террористические войска на Донбассе осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств вблизи Петровского и Богдановки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

"Несмотря на заявления о мирных инициативах российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств. Так, в частности, в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку границы вышеуказанного участка", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита в "нормандском формате" не планируется, - глава комитета ВР по нацбезопасности Завитневич

По информации штаба ООС, 15 ноября днем ​​оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовки по позициям украинских войск в районе Новогнатовки. В субботу утром 16 ноября, в течение получаса российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся по направлению Петровского.

Отмечается, что наемники РФ, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцируют украинских военнослужащих на огонь и рассчитывают зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса, убеждены в штабе ООС.

Наемники РФ двое суток ведут огонь по позициям ВСУ в местах разведения сил возле Богдановки и Петровского, - штаб ООС 01

Как сообщалось, 11 ноября согласно Минским договоренностям в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области завершилось практическое разведение личного состава, вооружения и военной техники.

С участка разведения №3 отведены 42 военнослужащего ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия. Силы ООС отошли на 1 км и заняли заранее оборудованные позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей линии и без двусмысленностей, - Путин рассказал, какого хочет разведения на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/p3160059
 
 
 Топ комментарии
 
Клоуну так хочется на нормандский сходняк, что уже невтерпеж. Там ему по губам поводят все по очереди. Такого бардака и позора в Украине еще не видели.
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Я думаю это агрессивное меньшинство обстреливает и порошенко что бы навредить миролюбивым инмциативам зе по дружбе с рассией в интересах америки?
Не?
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головне гавкатись...не читаючи...
тиші там не було і коли розводили...
і тепер нема...і що Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9260
Зе до дупи...
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***** был уверен что националиты не дадут Зеле развести войска (там у него свои люди), поэтому выдвинул это дурное теробвание. Теперь сам не знает как выкрутиться.
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Дашотыгаваришь? А ***** очень боится и не знает как ему выкрутиться? По мойму ***** шаг за шагом идет к своей цели и захватывает все новые территории. Ето очевидно для всех здравомыслящих
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зебилы вертятся как ужи на сковороде, не знают как обелить клоуна.
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15 беззбройних ветеранів Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1635 Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 86
путя не настільки дурний
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щоб повірити що ті зроблять погоду...
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Дебилы!!!!! Мы защищаем свою землю - Украину или интересы Израиля?????
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Ну что уроды, как вам разведение и мир от *******? Давайте еще ОРДЛО дайте автономию и посмотрим как вы уже будете воевать с уже автономной признаной республикой.
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Просто нужно отвести ВСУ не на 2 км а на 70км. чтобы не правацировать. Верно я говорю? Завтра или чуть позже ЗЕ так и скажет.
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Ну как заготовочки Ермака на 9 декабря , подходят под расклад путинских контактов с Зеленским? Новый год будет для зеленой братвы жарким
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А бойцов и технику уже начали возвращать на прежние позиции? Или *издеть,- не мешки таскать? Рашисты под прикрытием огня с флангов преспокойно займут наши сооружения, благо, разминирование проводится строго, как ***** требует. **аный стыд! Такого трусливого и бестолкового руководства нет ни в одной стране мира. Чистой воды пох*исты!
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"преспокойно займут наши сооружения"

судя по товему айпишнику ваши сооружения мы скоро разнесем.
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.....сколько раз еще росия НАС должна наи........ь , чтоб МЫ перестали с ней иметь дело ((((????
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Увы но я все больше убеждаюсь , что повторяется история столетней давности , прошлый раз правда кацапы не давали 25 лет пожить в своей стране , но и тогда точно так же не кто не хотел защищать свободу и независимость Украины , правда потом через десяток лет своих детей с голоду жрали , что теперь как величайшая трагедия преподносится . Хотя величайшая трагедия украинского народа в том , что 80% населения страны что тогда , что сей час не хочет защищать Украину и умирать за свободу для своих детей . Так что в который раз повторяется истина , что СВОБОДА и НЕЗАВИСИМОСТЬ это дерево которое должно поливаться кровью патриотов . И которое к моему громадному сожалению в Украине врятли вырастет вообще.
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Пардон, может не разведения, а разводняка и отведения?
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Я думаю, що перестануть обстрілювати в т ому мічці, почнуть в іншому. Можуть і почати в Харківській області, щось там видкмають. Але щоб московит перестав стріляти, то цього не буде ніколи. Що йому казати своїм балванам? А так є ворог!
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Стопроцентно...разводняк і брехня зельоная..
взяв з авторської...
У зоні розведення важко поранено комбрига 128 бригади та ще 3 офіцерів: штаб бреше про «підрив на міні»

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на свідчення очевидців. Окрім командира бригади в наслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомету зазнали поранення ще троє офіцерів частини
Саме в зоні відповідальності 128-ї гірсько-штурмової бригади знаходиться ділянка розведення військ №3 у районі населених пунктів Богданівка-Петрівське.
Також напередодні бойовики обстріляли вантажний автомобіль "Урал" 128-ї бригади з керованих протитанкових ракетних комплексів. В наслідок чого було поранено 4-х бійців.
це перед розведенням така була тиша...
і її не буде....
а ці далі робитимуть вигляд що все окей...
не в них сук стріляють Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4833
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А так і буде................. доки там знаходитимуться різні "херої" з "витиранами".
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А вот молдаване, нормально развелись, и с 992 года, никто не погиб. Дураки?
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З ким розвелись Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7834
де бракорозводний документ Найманці РФ дві доби ведуть вогонь по позиціях ЗСУ в місцях розведення сил біля Богданівки та Петрівського, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7834
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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