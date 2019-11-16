 Наемники РФ двое суток ведут огонь по позициям ВСУ в местах разведения сил возле Богдановки и Петровского, - штаб ООС. СХЕМА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.
"Несмотря на заявления о мирных инициативах российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств. Так, в частности, в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку границы вышеуказанного участка", - говорится в сообщении.
По информации штаба ООС, 15 ноября днем оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовки по позициям украинских войск в районе Новогнатовки. В субботу утром 16 ноября, в течение получаса российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся по направлению Петровского.
Отмечается, что наемники РФ, ведя огонь с правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцируют украинских военнослужащих на огонь и рассчитывают зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса, убеждены в штабе ООС.
Как сообщалось, 11 ноября согласно Минским договоренностям в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области завершилось практическое разведение личного состава, вооружения и военной техники.
С участка разведения №3 отведены 42 военнослужащего ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия. Силы ООС отошли на 1 км и заняли заранее оборудованные позиции.
тиші там не було і коли розводили...
і тепер нема...і що
Зе до дупи...
путя не настільки дурний
судя по товему айпишнику ваши сооружения мы скоро разнесем.
з ЦИМ
взяв з авторської...
У зоні розведення важко поранено комбрига 128 бригади та ще 3 офіцерів: штаб бреше про «підрив на міні»
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на свідчення очевидців. Окрім командира бригади в наслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомету зазнали поранення ще троє офіцерів частини
Саме в зоні відповідальності 128-ї гірсько-штурмової бригади знаходиться ділянка розведення військ №3 у районі населених пунктів Богданівка-Петрівське.
Також напередодні бойовики обстріляли вантажний автомобіль "Урал" 128-ї бригади з керованих протитанкових ракетних комплексів. В наслідок чого було поранено 4-х бійців.
це перед розведенням така була тиша...
і її не буде....
а ці далі робитимуть вигляд що все окей...
не в них сук стріляють
Если разведение войск на Донбассе проходит по плану Кремля, то кто тогда этот миротворец Зеленский?
ВЕТЕРАНИ
де бракорозводний документ