EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  669  12
Все про:ГПУ (9484) заповедник (114) земля (1601) Харьковщина (1414)

 ГПУ расследует незаконное выведение из госсобственности 200 га земель природного парка "Гомольшанские леса". ФОТО

Прокуратурой Харьковской области начато уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Харьковской области (ч.2 ст. 364 УК Украины). Из-за их действий из государственной собственности выбыли земли Национального природного парка "Гомольшанские леса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры

"По данным прокуратуры, должностные лица ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в течение 2015-2017 годов под видом земель сельскохозяйственного назначения незаконно безвозмездно передали в собственность граждан 406 земельных участков общей площадью около 200 га и оценочной стоимостью более 200 млн грн.

Указанные земельные участки находятся в пределах Национального парка "Гомольшанские леса" и относятся к категории земель природно-заповедного фонда, изменение их целевого назначения возможно только в исключительных случаях для общественных нужд по согласованию с Кабинетом Министров Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, сейчас продолжаются первоочередные следственные действия с целью установления всех виновных лиц.

Прокуратурой области также решается вопрос о предъявлении исковых заявлений в интересах государства с целью отмены незаконных приказов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, которыми переданы в собственность граждан указанные земельные участки, и возвращения особо ценных земель в государственную собственность.

ГПУ расследует незаконное выведение из госсобственности 200 га земель природного парка Гомольшанские леса 01
ГПУ расследует незаконное выведение из госсобственности 200 га земель природного парка Гомольшанские леса 02
ГПУ расследует незаконное выведение из госсобственности 200 га земель природного парка Гомольшанские леса 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные "власти" Крыма передали Крымский природный заповедник России

Источник: https://censor.net.ua/p3160057
 
 
 Топ комментарии
 
Надо приглашать американских спецов и ПРИ ПОМОЩИ ИХ СПУТНИКОВ делать ревизию кадастра земель
ВСЕ УКРАДЕНО ЕЕЩЕ ПРИ КУЧМЕ
- А ЗАКОН ПРО РЫНОК ЗЕМЛИ НУЖЕН ЧТОБЫ СКРЫТЬ ЭТО ФАКТ
 показать весь комментарий
 
Ничего страшного. Теперь ету землю можно не только украсть а и десять раз перепродать и стать феодалом. Да еще и кредиты под 3% из наших налогов государство на ету землю даст и феодал сможет ее сдавать в оренду в 3 раза дороже. Чистый навар не выходя из офиса.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо приглашать американских спецов и ПРИ ПОМОЩИ ИХ СПУТНИКОВ делать ревизию кадастра земель
ВСЕ УКРАДЕНО ЕЕЩЕ ПРИ КУЧМЕ
- А ЗАКОН ПРО РЫНОК ЗЕМЛИ НУЖЕН ЧТОБЫ СКРЫТЬ ЭТО ФАКТ
 показать весь комментарий
 
 
Зараз зебоби скажуть що такого ні разу не буде при продажу землі.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего страшного. Теперь ету землю можно не только украсть а и десять раз перепродать и стать феодалом. Да еще и кредиты под 3% из наших налогов государство на ету землю даст и феодал сможет ее сдавать в оренду в 3 раза дороже. Чистый навар не выходя из офиса.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
поэтому жуля и вопит о непринятии закона тк прийдется делать ревизию ее земель
 показать весь комментарий
 
 
Суд скажет что все законно . По Кернесу и Добкину тишина по выделению земли. В Кропивницком после ЕвроМайдана тоже взялись за земельные участки выделенные преступной властью, ВФЯ и Юща. Оказалось все по НПА, так и застроили рекреационную зону.отдыха .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вся земля давно распродана папередниками.Поэтому сейчас "аппазиция" опзж,бют и песы против.Прийдется по новой ее выкупать,а как же олигархат опять будет платить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх