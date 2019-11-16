EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  3145  45
Все про:армия (7571) ВВС (196) самолет (2256)

 Украинские ВВС получили второй за неделю модернизированный МиГ-29. ФОТОрепортаж

Инженеры и летчики Воздушных Сил завершили приемку очередного модернизированного истребителя МиГ-29. Это второй самолет, который был передан в боевой состав в течение недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

Отмечается, что предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" полностью выполнило свои обязательства перед государством на 2019 год, передав ВВС два истребителя.

Как сообщили в командовании Воздушных Сил, по объему обновлений последние два отремонтированных самолета несколько отличаются от истребителей, поставленных ранее. Здесь дополнительно интегрирован жидкокристаллический монитор для вывода параметров полета и бортовых систем самолета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "СВОЯ ВОЙНА": комроты 128-й ОГШБр Салатенко, прошедший курс подготовки армии США: "Чем мы отличаемся от американской армии? У них тренировки, у нас проверки". ВИДЕО

На дисплей можно выводить и другую информацию, которая поможет летчику эффективно выполнять боевые задачи в воздухе. К преимуществам модернизированных МиГ-29 относят и расширение возможности контроля и регистрации параметров технического состояния самолета, его двигателя и бортовых систем.

Украинские ВВС получили второй за неделю модернизированный МиГ-29 01
Украинские ВВС получили второй за неделю модернизированный МиГ-29 02
Украинские ВВС получили второй за неделю модернизированный МиГ-29 03

МиГ-29 – истребитель 4-го поколения советской разработки. По состоянию на 2018 год в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29 различных модификаций.

Источник: https://censor.net.ua/p3160056
 
   
 Топ комментарии
 
Так.... Тож ще Порошенківська спадщина..
От ЗЕ обіцяв 100 нових танків на рік, 50 літаків, 10 есмінців та підводний човен.
 показать весь комментарий
 
А "Зірку смерті" тобі ніхто не обіцяв?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так.... Тож ще Порошенківська спадщина..
От ЗЕ обіцяв 100 нових танків на рік, 50 літаків, 10 есмінців та підводний човен.
 показать весь комментарий
 
 
А "Зірку смерті" тобі ніхто не обіцяв?
 показать весь комментарий
 
 
Відповідь некоректна. Різні категорії зброї: пані Ксенія назвала існуючі типи озброєння, ви - фантастичний.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко уже более чем полгода не президент, за все теперь отвечает Зеленский, забыли?
 показать весь комментарий
 
 
вин такэ обицяв лише у чийсь хвороблывий уяви.
 показать весь комментарий
 
-Даду даду , 100 школ и садиков .

-Всего по 100 ,, даду даду .. !! - В Зеленский

Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 5357.
 показать весь комментарий
 
 
.....Если бы ты жил в начале 90 тых , то это бы знал .
 показать весь комментарий
 
Чекаємо від Портнова заяву проти Порошенка через виділення коштів на ремонт літаків.
 показать весь комментарий
 
 
Слава Владимиру Александровичу,великому полководцу-поцу
 показать весь комментарий
 
 
Позорище!
Принятие на вооружение единичного старого совкового говна возводится в ранг достижения
 показать весь комментарий
 
 
літак модернізований таким чином, щоб відчувати здобич.
є там спеціальна штука, винахід карпатського мольфара-бандерівця - такий собі кацапо -навігатор.
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая, что их делал ещё сэрэсэр, лет 30-40. Не меньше
 показать весь комментарий
 
При Порошенко было все новенькое - построенное на его личные деньги, а теперь Зеленский все испоганил! Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 800 Повэрнить сивочолого гетьмана, нашого Чэрчыля!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Диджитализированный металлолом.
 показать весь комментарий
 
Проект создания лёгкого фронтового истребителя нового поколения в СССР был начат в конце 1960-х годов.
 показать весь комментарий
 
Проект создания танка был начат в Великобритании в 1917 году.
 показать весь комментарий
 
Когда слышишь звук военной ласточки, то сердце радуется у многих жителей нашего города .
 показать весь комментарий
 
 
Уже почти 30 лет как нет Союза, а его железки всё модернизируют и модернизируют, пока от них не останется окончательно одна ржавчина...Печально что не разрабатывают у нас проекты новых современных самолётов. Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 4076
 показать весь комментарий
 
 
F 15 старіший, стоїть на озброєнні США, Японії, СА, Ізраїля. Отака от зрада.
 показать весь комментарий
 
 
Випередили (див. комент нижче). А бомбардувальник B-52 "Стратофортресс" та багатоцільовий ґвинтокрил UH-1 "Ірокез" - ото взагалі діди-воювальники, старина Ірокез весь В'єтнам пройшов (і всі війни після нього). Fucking zrada! Всі на Пентагон, motherfuckers!
 показать весь комментарий
 
Так при Порошенко все разработали, построили заводы под производство 100500 бомбардировщиков.. пришел Зеленский и сдал Украину Путину Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 1626
 показать весь комментарий
 
США танки не производит для себя с 80-х годов..
 показать весь комментарий
 
 
Інформація для роздумів: ґамериканський бомбардувальник B-52 та ветеран В'єтнаму гелікоптер Bell UH-1 "Ірокез" - ще ті діди-воювальники. І не тільки вони. Панцери "Абрамс" та "Леопард", штурмовий гелікоптер "Апач", позашляховик "Хаммер" - далеко не салаги. Та навіть "Джавелін" - не сказати щоб "останній писк мілітарної моди". Про ґавтомат Калашникова теж можна згадати: модифікацій та похідних моделей багато - але основа та ж само, дідівський АК-47. Те ж саме стосується німецьких машинових ґверів.Висновок: вдалі збройні системи можуть залишатися в строю десятиліттями, не треба постійно вигадувати супер-пупер некст-ген вундервафлі. Достатньо модернізувати заслужених дідів - наприклад, замінити важке залізяччя на новомодні керамопластики, вдосконалити двигун, напхати вумної електроніки... але основа, повторюю, залишиться старим добрим "Ірокезом" або "Стратофортресс".
 показать весь комментарий
 
Это Зрада! Зеленский сдает Украину Путину! Уси на Майдан, Агов!
 показать весь комментарий
 
цікаво було якесь відео подивитись, пілотажу з кабіни пілота
 показать весь комментарий
 
Пропоную фан-кліп: композиція німецьких ветеранів електронного жанру Military ***, група Funker Vogt з композицією Starfighters (Винищувачі). Відеоряд - ґавтентичні зйомки військових (зокрема морських) пілотів НАТО.
Рекомендую до перегляду всім небайдужим до теми авіації.

Українські ВПС отримали другий за тиждень модернізований літак МіГ-29 - Цензор.НЕТ 2169
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх