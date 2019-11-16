 Украинские ВВС получили второй за неделю модернизированный МиГ-29. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.
Отмечается, что предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" полностью выполнило свои обязательства перед государством на 2019 год, передав ВВС два истребителя.
Как сообщили в командовании Воздушных Сил, по объему обновлений последние два отремонтированных самолета несколько отличаются от истребителей, поставленных ранее. Здесь дополнительно интегрирован жидкокристаллический монитор для вывода параметров полета и бортовых систем самолета.
На дисплей можно выводить и другую информацию, которая поможет летчику эффективно выполнять боевые задачи в воздухе. К преимуществам модернизированных МиГ-29 относят и расширение возможности контроля и регистрации параметров технического состояния самолета, его двигателя и бортовых систем.
МиГ-29 – истребитель 4-го поколения советской разработки. По состоянию на 2018 год в составе ВВС Украины находилось 37 истребителей МиГ-29 различных модификаций.
От ЗЕ обіцяв 100 нових танків на рік, 50 літаків, 10 есмінців та підводний човен.
-Всего по 100 ,, даду даду .. !! - В Зеленский
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Принятие на вооружение единичного старого совкового говна возводится в ранг достижения
є там спеціальна штука, винахід карпатського мольфара-бандерівця - такий собі кацапо -навігатор.
Недарма Лукашенко приїжджав.
Рекомендую до перегляду всім небайдужим до теми авіації.