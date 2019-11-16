EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  285  1
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1293) тайник (46) операция Объединенных сил (1794)

 Три РПГ-22, патроны, тротиловые шашки: в Чермалыке обнаружен тайник с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности обнаружили тайник с боеприпасами в Чермалыке Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы хранились в подвале одного из жилых домов в населенном пункте Чермалык", - говорится в сообщении.

Волновахский отдел Национальной полиции по данному факту внес сведения в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 и ч.1 ст.258 Уголовного кодекса Украины (Покушение на преступление и террористический акт, создающий опасность для жизни и здоровья человека).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПГ, гранаты и патроны: на Луганщине обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами террористов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Три РПГ-22, патроны, тротиловые шашки: в Чермалыке обнаружен тайник с боеприпасами 01
Три РПГ-22, патроны, тротиловые шашки: в Чермалыке обнаружен тайник с боеприпасами 02
Три РПГ-22, патроны, тротиловые шашки: в Чермалыке обнаружен тайник с боеприпасами 03

Источник: https://censor.net.ua/p3160053
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одно из двух: ждут прихода "русского мира" или отхода в "русский мир"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх