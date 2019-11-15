 Скучающий Милованов, очередь к Скалецкой и Герус "у аппарата", - работа ВР 15 ноября. ФОТОрепортаж

Перед нардепами в рамках Часах вопросов к правительству выступила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она сообщила нардепам, что Кабмин выделит 700 млн грн на покрытие задолженности по выплате зарплат врачам.
Также по ее словам, на программу медгарантий в бюджете-2020 заложено 72 млрд грн.
Тем временем, стало известно, что народных депутатов Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа".
Далее, Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об отмене госмонополии на производство спирта.
Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 3 декабря.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 15 ноября.
Митистры скучают в ложе Кабмина в ожидании начала заседания Рады, которое сегодня открылось с 20-минутным опозданием.
"Скучающий" Тимофей Милованов наблюдает за нардепами.
Андрей Герус (СН) дискутирует со спикером Дмитрием Разумковым и первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.
Стефанчук кому-то звонит.
Трубку взял Герус: "У аппарата".
Глава МВД Арсен Аваков что-то изучает, пока министр финансов Оксана Маркарова о чем-то беседует с нардепами.
Николай Тищенко (СН) что-то шепчет на ухо коллеге по фракции Елене Шуляк.
Беседа двух "слуг народа" в Раде.
Андрей Парубий (ЕС) и Сергей Рахманин ("Голос").
Совещание премьера Алексея Гончарука, спикера Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука.
Разумков и Гончарук.
Михаил Радуцкий (СН), Антон Яценко ("За будущее") беседуют с нардепом от СН.
Ярослав Железняк ("Голос") и Андрей Осадчук ("Голос"). Олег Макаров ("Голос", в очках).
Ольга Василевская-Смаглюк (СН) беседует в секторе ОПЗЖ с Тарасом Козаком (ОПЗЖ).
Разумков, Стефанчук и Гончарук.
Коллеги по фракции беседуют с Алиной Загоруйко (СН, сидит).
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая слушает рассказ нардепа.
Дискуссия "слуг народа".
Александр Корниенко (СН, справа) и Ярослав Юрчишин ("Голос").
Андрей Парубий и Дмитрий Разумков.
К дискуссии Парубия и Разумкова, присоединился Стефанчук.
Герус и Корниенко изучают с Разумковым Регламент Рады.
Очередь к министру здравоохранения Скалецкой.
Скалецкая и Гончарук.
Александр Кабанов (СН) изучает Телеграм-каналы.
Фото: Цензор.НЕТ
А дамы то какие красавицы Варвары-красы-клинные косЫ))
Но он явно поскромничал - они там ВСЕ такие !!!
1. Милованов опал телесами и совершенно сник. Скорее всего у него отобрали смартфон после случая с активным Яременко.
2. Ведущие беседу "слуги народа" напоминают двух обалдевших упитанных швейцаров (фотографов, визажистов, косметологов), которых угораздило пройти в Раду.
3.Глядя на Гончарука и Разумкова на трибуне Рады, почему-то приходят на ум Ленин и Крупская.
4. За колонной обычно место сходки депутатов, понимающих толк в наркотиках.
5. Разумков, Гончарук и Стефанчук ассоциируются с героями произведения Джерома "Трое в лодке, не стесняясь собаки".
6. Министр здравоохранения Скалецкая с ужасом уставилась на не вакцинированного от кори и дифтерии депутата, боясь заразиться чем-то нехорошим.
И прочее, прочее. А устроенная жизнь депутатов идет, деньги капают и опять, если что-то и меняется, то только в худшую сторону.