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 СБУ совместно с МВД Грузии и ЦРУ задержала на Киевщине одного из ключевых лидеров ИГИЛ. ФОТО

В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани". В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны.

По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятов".

Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.

Портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства".

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.

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СБУ совместно с МВД Грузии и ЦРУ задержала на Киевщине одного из ключевых лидеров ИГИЛ 01СБУ совместно с МВД Грузии и ЦРУ задержала на Киевщине одного из ключевых лидеров ИГИЛ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3159963
 
   
 Топ комментарии
 
Поймалі путінского соколіка значит.
Одного из ключевых лидеров ИГИЛ на Киевщине задержала СБУ совместно с МВД Грузии и ЦРУ - Цензор.НЕТ 1981
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Кто молодцы ? МВД Грузии и ЦРУ ?! ...согласен , потому что сбу на такие операции не способна ...
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В этом направлении она точно способна....Одного з ключових лідерів ІДІЛ затримала на Київщині СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ - Цензор.НЕТ 5 Еще со времен совка подобные личности любили прятаться у нас под видом студентов и т.д. А координацию спецслужб по таким вопросам никто не отменял...
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я знаю в чем сбу у нас профи - это получать кеш с бизнеса .. и это все!!!
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В этом вопросе профи тоже хватает, но тем не менее..
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У нас кого только нет, граница открыта даже для врага, сплошной безвиз. Не удивительно, что все мировое отребье уже в Киеве.
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Игорь , ну чо ты мелишь? Как не способно если написано СОВМЕСТНАЯ операция!!! У тебя со зрением туго или ФСБ вам по духу ближе? ОНО СПОСОБНО?
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ЦРУ подсуетило и тех и других, и МВД Грузии и СБУ
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моніка-ця ху..ня тобі не допоможе! сотні героїчно пійманих виродків з даєш не спасуть тієї опи, в яку ти ведеш країну разом з бєнею
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"Гражданин Грузии" трудно перевести красиво) Одного з ключових лідерів ІДІЛ затримала на Київщині СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ - Цензор.НЕТ 5767
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В Грузії, в Панкісі проживають етнічні чеченці.
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Поймалі путінского соколіка значит.

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Невже Беню схопили на гарячому?
😄
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Беня еврей, а они с арабами не дружат.
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Обалдеть! Уже ИГ спокойно живут в Украине!
Что тогда,говорить про сепаров кацапских и путинских фесбешников! Ппц.
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«Гдє ФСБ там і ІГІЛ.»(с)
Народная прімєта.
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..они -"близнецы-братья",как и "жёлтые жилеты" во Франции,"зелёные человечки" В Крыму и "ихтамнеты" В "лугандоне"...
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Это секретное подразделение ********* вместе с вагнеровцами. А ты не знал? Одного з ключових лідерів ІДІЛ затримала на Київщині СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ - Цензор.НЕТ 9853
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Можно только представить, сколько этого отребья развелось за те 5 лет, что свынохряк подмахивал пуйлу...
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НАРОД ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ШО НАПИСАЛО = ЭТО - ВЫВОДЫ ДЕЛАЙТЕ САМИ
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И что же я такого написала, соевое тро-ло-ло?
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Только у меня подозрение, что слабоумные франчески наносят Украине куда больше вреда, чем боевики ИГИЛ?
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Заткнись. Вали, куда шел. Ослоумный чмошник.
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Очередного добровольца, как Тумгоева, на растерзание отдают?
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В статье сказано, что он игиловец и террорист. А Тумгоева выдал потрох. И Тумгоев действительно был добровольцем.
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Верить тому, что болтает баклановское ФСБУ? Себя не уважать. Эти предатели скатились к откровенной скабеевщене
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Нигде нет инфы о нем. Не факт, что я верю всему, что вещает "баклановское ФСБУ", тем более тут, на Цензоре. Если у тебя есть инфа, дай ссыль.
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Нет в Мацкве Виноградаря, поэтому пишет, как может...
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киевляне называют свой район Виноградарь Виноградником
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хахах, ну ты загнул СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ - Цензор.НЕТ 147 . первый раз слышу такую ересь
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ты наверное не киевлянка, поэтому не знаешь этого как и Прощай, а я киевлянин с рождения
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Свыню и Зелю , нам Бог послал . Идите боком НАТО , ЦРУ . - Фирташ наше все.
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Неточно. Нам Бог послал "избирателей" вроде вас СБУ спільно з МВС Грузії і ЦРУ затримала на Київщині одного з ключових лідерів ІДІЛ - Цензор.НЕТ 9266
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Помню его. Жаль, что ушел в раскол. Те, кто за ним не пошли, сражаются до сих пор, а ему пришлось прятаться. Очень жаль, что так вышло.
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Він тут жив завжди. Придивіться добре -- це Арсеній Яценюк. Він колись утилізував кацапню, а зараз воює проти кацапні в Сирії.
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што? кулявлобное ничтожество бакайцынюк только бюджет утилизировало и стену плача с на мордовией на бумажке строило.
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В нас є реальні прикордонники, чи тільки єнерали в Києві на Володимирській сидять?
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Не узнаю его в гримме, это Мустафа или брат его наем?
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Блин, типичный кацапский поп . Вот и подтверждение, что ИГИЛ создали кацапы.
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2. По какому паспорту он попал в Украину?
Когда введут визы с странам постсовка ?
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у нас корупційне дно!
І цим користуються покидьки всього світу
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Дивно, що його турки не вирахували. Може подвійний агент.
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СБУ и НАБУ с ГБРом не хотят проверить Миграционную службу, которая легализовала этого урода?!.. ему же кто-то делал документы, какие-то юристы этим вопросом занимались..
Тут же можно насобирать несколько десятков томов уголовного дела с кучей эпизодов..
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Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны. Источник: https://censor.net.ua/p3159963
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дак у него на рыле морды написано что он удмурт и расово неполноценный. чего так долго тянули с арестом?
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игил "детище"сша,они их создали и финансируют,как в Афгане когда то Усаму Бен Ладена
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тебе наверное госдеп в портки насрал и обрыгал.
Давай тунгусс, переходи на вяличие твоей изгойной засрашки 404.
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А кто же помог легализоваться в 2018 году.. За Пиманову уже тишина, как и за разборки между ГПУ/СБУ/НАБУ, не давших провести операцию НАБУ.
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А чого ЦН не викладе гуляюче по мережі відео, де кацапські десантники у Сирії під пісню "російський спецназ" забивають людину кувалдою, відрізають їй голову і відрубують руки?
Нехай усі бачуть поруч із якою худобою ми живемо!
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