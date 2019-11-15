 Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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А ведь было время...
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Отдайте Беню родственникам погибших......
Он сказал, что если вы откажетесь проголосовать за рынок земли, они вас обрежут...
Як би це сподобалось хмиздорилому хуцпісту?
еврейская команда выставила украину на продажу,
как крепостных вместе с землей и цену назначила $100 млрд...
пукин с ними торгуется о цене...
и никто их не сажает. все законно..)))))
зебильчики. ВЫ ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ!!!!!!
)))))))))))))))
Сегодня, 15 ноября, на сессии Кременчугского райсовета депутаты приняли обращение к руководству страны с просьбой отделить пгт Власовка от Кировоградской области и принять ее в Полтавскую область.
https://poltava.sq.com.ua/rus/news/novosti/15.11.2019/k_poltavschine_hochet_prisoedinitsya_vlasovka_kirovogradskoy_oblasti/
Хочется спросить у знающих людей. КАК ЭТО НАЗЫВАТЬ?
С таких шагов и начинается предательство.
К тому же , понятно желание Власовки , примкнуть к большому и богатому , промышленному городу .
А что парламент? А ничего парламент. Отдаст и глазом не моргнёт. А завтра другая область начнет кроить свои и соседние территории. Так чего ж мы хотим тогда от Добасса то.. Мы сами такие.
неужели нету... тогда никакого сепаратизма
І причому гумор надто гіркий, щоб бути смішним.
Хіба що нездорова сардонічна гримаса на обличчі...
Ага, теперь ответ получен на мой вчерашний вопрос))
Воно ж єдиний президент міліардер - мародер України,
яке крало під час війни так ніби не хотіло щоб вороги прийшли і украли