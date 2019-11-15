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 Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Кінець епохи гідності

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Миссия выполняется

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла за основу законопроект о рынке земли. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Крутое пике

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Царь знает что делает!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Каждый из вас стал автором учебника истории", - Зеленский поблагодарил депутатов "СН" за голосование за закон о рынке земли. ВИДЕО

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Да, все правильно...

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Кошмар на улице Грушевского...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Какой кум, такой и Джокер: Кива в обнимку с Медведчуком в Раде. ФОТО ДНЯ

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Забудут?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

А может и не шутка...

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

"Зашквар и голуби"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Maserati мамы Дубинского: нардеп после расследования журналистов пришел в Раду в футболке "#мама любит скорость". ФОТО

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Варенье для олигарха

Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

А ведь было время...

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3159959
 
   
 Топ комментарии
 
ахахаха, ржач!!!!))))))))) а разрывы ваЗЕлиновых пердаков сейчас перекроют звуки взрывов в Балаклее!!!!))))))
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Ще сумніше від тих жаб... В яку халепу вскочила держава....
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ахахаха, ржач!!!!))))))))) а разрывы ваЗЕлиновых пердаков сейчас перекроют звуки взрывов в Балаклее!!!!))))))
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я бы не размещала здесь слов Бени о крови и памяти. Это он может забить на Украину, но забыть смерти парней, ушедших в Небесную....за это только суд и выброс подали от Украины.
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Все так... Только кто ж его выбросит? 73% мудрого нарида уставшего ат вайны? Им некогда, они сватов смотрют (((((
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2 человека погибли. Ну а у даунов вроде тебя радость.....
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А по честному рыдать охота ..да и..ну да ладно умные поймут о чем я ....а дуракам и понимать ничего и не надо....
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Фото с гробами говорит лучше всего - боль и слёзы!
Отдайте Беню родственникам погибших......
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"Абхазский еврей Арахамия беседует со слугой народа.
Он сказал, что если вы откажетесь проголосовать за рынок земли, они вас обрежут...
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В тему! Что бы видели зеленые шмаркли, кого привели к власти!
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Плюс. Шкода, немає часу зробити аналогічний колаж, але з фото Холокосту.
Як би це сподобалось хмиздорилому хуцпісту?
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"Бабин Яр там? Передайте всім тим, хто там загинув, привіт!"
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Ще сумніше від тих жаб... В яку халепу вскочила держава....
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это конечно крайность
еврейская команда выставила украину на продажу,
как крепостных вместе с землей и цену назначила $100 млрд...
пукин с ними торгуется о цене...
и никто их не сажает. все законно..)))))
зебильчики. ВЫ ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ!!!!!!
)))))))))))))))
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К Полтавщине хочет присоединиться Власовка Кировоградской области Варенье для олигарха, кошмар на улице Грушевского, крутое пике. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5729

Сегодня, 15 ноября, на сессии Кременчугского райсовета депутаты приняли обращение к руководству страны с просьбой отделить пгт Власовка от Кировоградской области и принять ее в Полтавскую область.

https://poltava.sq.com.ua/rus/news/novosti/15.11.2019/k_poltavschine_hochet_prisoedinitsya_vlasovka_kirovogradskoy_oblasti/

Хочется спросить у знающих людей. КАК ЭТО НАЗЫВАТЬ?
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Если посмотреть на карту, то река Днепр отрезает Власовку от Кировоградской области. НО!! Мало ли на карте МИРА таких интересных на первый взгляд мест? ПОЛно! В общем. что тут можно сказать... Сепаратизмом попахивает)) Да и Полтавская область так-то имеет несколько населенных пунктов по ту сторону Днепра, что ближе к Кировоградской области (по логике) Но отдавать Полтавская область врядли станет свои территории.

С таких шагов и начинается предательство.
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По ту сторону Днепра находится приличный кусок города Кременчуга , с пригородами . Кто ж его разделит .? А Власовка ,, городок возле плотины , я вообще считал раньше что это Полтавская обл . Действительно , выглядит сиротливо , окружённый почти со всех сторон кременчугским районом . Варення для олігарха, кошмар на вулиці Грушевського, круте піке. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9641 .
К тому же , понятно желание Власовки , примкнуть к большому и богатому , промышленному городу .
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Це нормально. Коли снаб з полтавської працює краще, аніж з кіровоградської, то на який ляд бути під порядкуванням тим, кому не потрібен?
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А, вот так?) Тогда я тоже хочу туда, где лучше СНАБ работает) В Киев, например) Но Киев же не резиновый... Давайте теперь всю Кировоградскую область отдадим Полтавской?)) Бо там лучше ...
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Теперь наше обращение будет направлено в Полтаву, и затем они должны направить обращение в парламент
А что парламент? А ничего парламент. Отдаст и глазом не моргнёт. А завтра другая область начнет кроить свои и соседние территории. Так чего ж мы хотим тогда от Добасса то.. Мы сами такие.
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а у какой из этих областей своя валюта, армия, и представительство а ООН?
неужели нету... тогда никакого сепаратизма
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Действительно! Сегодня одна область заговорила о подобном, а завтра - другая. третья... Так недалеко и до реинтеграции в другое досударство. потому... что ТАМ, в другом государстве, напрмер, есть представительство в ООН)). А что будет, если Кировоградская область вовсе и не делает отдавать свои территори. Что начнется тогда... Вооон там, выше, картинка типа "Власовка? Забирайте, Кировоградская область не обеднеет". Так? Ну тогда...хорошо. пусть отдают.
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Супер! Молодцы! Отличные жабы на зеБЕНЕНых шестерок!
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Последняя картинка - Последнее хорошее желание народу от президента.
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Усі світлиноропухи в десятку.
І причому гумор надто гіркий, щоб бути смішним.
Хіба що нездорова сардонічна гримаса на обличчі...
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http://prntscr.com/pxfvb6

Ага, теперь ответ получен на мой вчерашний вопрос))
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про олігарха тут написано то це про мародера?
Воно ж єдиний президент міліардер - мародер України,

яке крало під час війни так ніби не хотіло щоб вороги прийшли і украли
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